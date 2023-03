ATX leichter -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag schwächer. Der deutsche Leitindex zeigt sich ebenfalls in Rot. An den asiatischen Börsen überwiegen am Donnerstag die Pluszeichen. Die US-Märkte fanden keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag tiefer.

Der ATX notierte kurz nach dem Handelsstart 0,05 Prozent in der Verlustzone bei 3.555,35 Punkten. Anschließend geht es weiter abwärts.

"Die Zinserhöhungserwartungen sind wieder präsent, nachdem Fed-Chef Powell bereits am Dienstag darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Zinsen schneller und höher steigen könnten und zudem für längere Zeit dort verharren könnten als zunächst gedacht", begründen die Helaba-Analysten die negative Anlegerstimmung. Heute liefern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wichtige Informationen über den derzeitigen Zustand am US-Arbeitsmarkt. Bisher kann keine Schwäche am Arbeitsmarkt ausgemacht werden - trotz der zahlreichen Zinserhöhungen, von denen eigentlich dämpfende Effekte zu erwarten sind, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte Lenzing mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX ging 0,08 Prozent leichter bei 15.619,75 Punkten in die Sitzung. Im weiteren Verlauf gräbt er sich tiefer in die Verlustzone.

An der Wall Street fingen sich die Kurse vor allem von Technologiewerten nach dem erneuten Rückschlag. Die Stabilisierung festigte sich nach dem europäischen Handelsende etwas. Am zweiten Tag seines Auftritts vor dem Kongress dämpfte der US-Notenbankchef Jerome Powell die Sorge vor schneller steigenden Leitzinsen wieder etwas. "Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen", sagte er. Seine Aussagen am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats hatte der Markt noch klar in Richtung wieder anziehendes Zinserhöhungstempo interpretiert.

WALL STREET

Die US-Märkte fanden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung kaum verändert. Im Verlauf fiel er jedoch in die Verlustzone zurück und ging schließlich 0,18 Prozent tiefer bei 32.798,53 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte zum Start leicht zulegen und seine Gewinne bis zum Handelsende ausbauen. Letztlich notierte er 0,4 Prozent höher bei 11.576,00 Zählern.

Die Angst vor schneller steigenden Leitzinsen hatte an den US-Börsen am Dienstag einen Kursrutsch ausgelöst. Der Notenbankchef Jerome Powell hatte gesagt, das endgültige Zinsniveau werde wahrscheinlich höher sein als bisher angenommen und die Fed könne das Tempo bei den Zinserhöhungen anziehen.

Am Freitag steht mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der konjunkturelle Höhepunkt der Woche an. Sollten Beschäftigung sowie Gehälter im Februar stärker gestiegen sein als bislang prognostiziert, könnte das die Zinsängste erneut anfachen und die Aktienmärkte belasten.

Aktuelle Jobdaten vom Mittwoch deuten auf einen weiterhin robusten Jobmarkt hin. So fiel die Beschäftigung in der Privatwirtschaft besser als erwartet aus. Zudem ging die Zahl der offenen Stellen zu Jahresbeginn nicht so stark zurück wie erwartet und blieb damit auf einem historisch hohen Niveau. Dies weist auf ein anhaltendes Ungleichgewicht zwischen Arbeitskräftenachfrage und -angebot hin, was wiederum ein höheres Zinsniveau seitens der Fed unterstützt.

Die Wirtschaft in den USA wuchs derweil laut einem Bericht der Fed zu Jahresbeginn etwas. "Insgesamt nahm die Wirtschaftstätigkeit Anfang 2023 leicht zu", hieß es in ihrem Konjunkturbericht.

ASIEN

An den asiatischen Börsen herrscht am Donnerstag erneut ein geteiltes Bild.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei um 0,58 Prozent auf 28.608,80 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,19 Prozent auf 3.277,15 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,29 Prozent auf 20.110,04 Zähler (06:54 MEZ).

Sie schließen sich damit der Wall Street an, wo der zweite Auftritt von US-Notenbankchef Powell vor dem US-Kongress für keine stärkeren Bewegungen mehr sorgte. Powell wiederholte im wesentlichen seine Aussagen vom Vortag und betonte, dass die Fed datenbasiert agieren werde und dass noch keine Entscheidung gefallen sei, ob der für den 22. März erwartete Zinsschritt nach oben ein kleiner oder ein großer sein wird.

Zugleich dürften bereits die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Februar für Zurückhaltung sorgen. Sie gelten als einer der wichtigsten Gradmesser für die US-Notenbank zur Einschätzung der wirtschaftlichen Stärke und Preisdynamik.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX