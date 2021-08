ATX etwas schwächer erwartet -- DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische Markt und der deutsche Leitindex werden zum Wochenauftakt mit leichten Abschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag fester.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird am Montag etwas tiefer erwartet.

Der ATX zeigt sich eine Stunde vor Handelsstart etwas tiefer.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hatte zum Wochenausklang positiv überrascht. Für Anleger ist dies als Konjunktursignal für gewöhnlich eine positive Nachricht, derzeit hat sie aber auch eine Kehrseite. "Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die US-Notenbank im vierten Quartal die geldpolitische Wende einleitet", schrieb die Commerzbank.

DEUTSCHLAND

In Deutschland werden die Anleger am Montag zurückhaltend erwartet.

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel mit leichten Abschlägen.

Die Spekulation auf eine straffere Geldpolitik belasteten. Die amerikanischen Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatte die Anleger positiv gestimmt, aber auch die Angst mit sich gebracht, dass die lockere Geldpolitik der US-Notenbanken bald ein Ende haben könnte. Außerdem stehen die weiter steigenden Corona-Neuinfektionen im Fokus der Anlieger.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich am letzten Handelstag der Woche unentschlossen.

Der Dow Jones eröffnete marginal fester und schloss um 0,41 Prozent höher bei 35.209,49 Zählern. Bei 35.246,79 Indexeinheiten markierte er zeitweise ein neues Allzeithoch. Der NASDAQ Composite hingegen verlor bereits zum Start und hielt sich am Ende des Handels weiterhin mit minus 0,40 Prozent bei 14.835,76 Punkten in der Verlustzone auf.

Der Aktienterminmarkt in den USA reihte sich am Freitag in das Feld wenig bewegter Aktienmärkte rund um den Globus ein. Ein besser als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht stützte die Kurse kaum. "Die Konjunktur läuft weiter, aber ohne zu überhitzen", sagte ein Marktteilnehmer. Ein anderer sprach von einem "zweischneidigen Schwert." Da die Diskussion um geldpolitische Straffungen in den USA in vollem Gange ist, kam dem Bericht eine noch größere Bedeutung als gewöhnlich zu. Durch die positiven Daten kamen die Konjunkturoptimisten auf ihre Kosten, allerdings droht nun die Sorge vor raschen Straffungen der Geldpolitik.

ASIEN

Die asiatischen Indizes verbuchen am Montag Gewinne.

In Tokio findet wegen eines Ausgleichstages zum "Tag des Berges" heute kein Handel statt. Der japanische Leitindex Nikkei beendete den Freitagshandel 0,33 Prozent fester bei 27.820,04 Indexpunkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland präsentiert sich zum Wochenstart fester mit einem Plus von 0,95 Prozent auf 3.490,91 Zähler. Auch der Hang Seng kann um 0,94 Prozent auf 26.424,41 hinzugewinnen.

Im Blick stehen die starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die einerseits die Konjunkturhoffnung beflügeln, andererseits Sorgen wegen einer anstehenden geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank befeuern. Inflationsdaten zeigten eine etwas höhere Teuerung als erwartet. Bohai Securities rechnet in den kommenden Wochen weiterhin mit einem seitwärts tendierenden Handelsmuster. Die Ergebnisse der Unternehmen im zweiten Quartal dürften den Experten zufolge auseinandergehen: Konsumunternehmen dürften wegen Covid-19 unter Druck stehen, während die Rohstoffbranche starkes Wachstum vorweisen dürfte.

