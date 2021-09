ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Abschlägen

Der heimische und deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. Die Märkte in Fernost präsentieren sich am Donnerstag vermehrt in Rot.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird am Donnerstag mit Verlusten erwartet.

Der ATX zeigt sich im vorbörslichen Handel etwas tiefer.

Im Fokus steht vor allem das Pandemie-Programm (Pepp) der EZB. Auf der Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde geht es um mögliche Hinweise über den Fortgang des Anleihe-Kaufprogramms, das ein Volumen von 1,85 Billionen Euro hat und gemäss bisherigem Stand noch bis mindestens Ende März 2022 laufen soll. Schliesslich hat die Inflation in der Eurozone angezogen und auch die Wirtschaft erholt sich von der Pandemie. Eine grundsätzliche Entscheidung wird allerdings noch nicht erwartet. Außerdem belasten die schlechten Vorgaben aus den USA und aus Asien die Märkte.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger zeigen sich auch am Donnerstag zurückhaltend.

Der DAX muss im vorbörslichen Handel Verluste hinnehmen.

Im Fokus steht vor allem das Pandemie-Programm (Pepp) der EZB. Auf der Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde geht es um mögliche Hinweise über den Fortgang des Anleihe-Kaufprogramms, das ein Volumen von 1,85 Billionen Euro hat und gemäß bisherigem Stand noch bis mindestens Ende März 2022 laufen soll. Schließlich hat die Inflation in der Eurozone angezogen und auch die Wirtschaft erholt sich von der Pandemie. Eine grundsätzliche Entscheidung wird allerdings noch nicht erwartet. Am Vorabend hatte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht (Beige Book) eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik konstatiert. Auch in den USA steht eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr im Raum.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten zur Wochenmitte die Bären.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 35.030,74 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich 0,57 Prozent schwächer und schloss bei 15.286,64 Zählern.

Bank-Analysten werden für US-amerikanische Aktien nach dem Rekordlauf der US-Indizes, der die internationalen Börsen in den Schatten stellt, nun etwas skeptischer. Die Experten von Morgan Stanley etwa stuften US-Aktien auf "Underweight" ab. Unter dem Eindruck der andauernden Pandemie und der Spannungen rund um Inflation, Anleiherenditen und Geldpolitik verwiesen sie auf die derzeit wieder sehr grossen Risiken für das kurzfristige Wachstum. Auch die Citigroup, die Credit Suisse und die Bank of America mahnten Investoren zu etwas mehr Vorsicht hinsichtlich der weiteren Aussichten für den US-Aktienmarkt.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem PayPal mit einer Übernahme und Coinbase, nachdem die US-Börsenaufsicht Coinbase mit einer Klage drohte, im Fokus der Anleger.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch größtenteils mit Verlusten zu kämpfen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert zuletzt (07:00 MESZ) 0,75 Prozent tiefer bei 29'953,87 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland hält sich der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 3'678,59 Einheiten wacker. Der Hang Seng in Hongkong gibt um 1,60 Prozent auf 25'898,67 Zähler nach.

Nach einem schwachen Handelstag zur Wochenmitte in den USA sind dir Vorgaben für die asiatischen Märkte nicht sonderlich gut gewesen. Auch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus beschäftigt die Anleger weiterhin. In China sind die Erzeugerpreise so stark gestiegen, wie seit 2008 nicht mehr.

