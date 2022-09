Nach EZB-Leitzinsentscheid: ATX und DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische wie der deutsche Aktienmarkt werden am Freitag tendenziell leichthöher erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich vorm Wochenende mit Aufschlägen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag zum Handelsstart eine leicht freundliche Tendenz zeigen.

Der ATX notiert vorbörslich mit einem leichten Plus.

Die Märkte bräuchten noch Zeit, um die EZB-Zinserhöhung und vor allem die drastisch erhöhten Inflationsprognosen zu verdauen. Große Neupositionierungen vor dem Wochenende seien jedoch nicht mehr zu erwarten.

Die positive Einschätzung des großen EZB-Schritts dürfte für weiter steigende Kurse sorgen, nachdem die Erholung am Donnerstagnachmittag bereits zeigte, dass der nun endlich eingeschlagenen Kurs der entschiedenen Inflationsbekämpfung am Markt gut ankam.

Mit gemischten Gefühlen werden die niedrigeren Inflationsraten aus China aufgenommen. Einerseits geben sie der Notenbank mehr Spielraum für Liquiditätsspritzen, andererseits seien sie ein klares Zeichen der abkühlenden Wirtschaft.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt wird am Freitag ein zurückhaltender Start erwartet.

Der DAX wird vor Handelsstart mit leichten Aufschlägen erwartet.

Nach der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bleibt der Dax erst einmal in seiner jüngsten Spanne gefangen und steuert damit auf einen Wochenverlust zu. Seit fast zwei Wochen bewegt sich der Leitindex nun zwischen rund 12.600 Punkten und gut 13.000 Punkten. Am Vortag war ein Test der oberen Grenze erneut gescheitert.

"Für eine nachhaltigere Erholung ist ein schneller und entschiedener Sprung über diese runde Marke immens wichtig", sagte daher am Morgen der Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners.

Gute Nachrichten, die dem Markt zu Wochenschluss etwas helfen könnten, sieht der Experte aus China kommend. Dort seien die Erzeuger- und Verbraucherpreise im August weniger stark gestiegen als erwartet. "Das gibt der chinesischen Notenbank Spielraum, die schwächelnde Wirtschaft im Reich der Mitte stärker zu unterstützen", hob der Experte hervor.

WALL STREET

Anleger in den USA griffen nach anfänglicher Zurückhaltung zu.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart etwas schwächer und konnte dann aber zulegen. Letztendlich gewann er 0,61 Prozent auf 31.774,52 Punkte. Der NASDAQ Composite verlor zum Börsenstart ebenfalls und wechselte im Tagesverlauf ins Plus, wo er den Handelstag 0,60 Prozent höher bei 11.862,13 Zählern beendete.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand der Kampf der Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks gegen die hohe Teuerung. So trieb die Rekordinflation im Euroraum die Euro-Währungshüter zur größten Zinserhöhung der Geschichte der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank hob den Leitzins trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an.

Die EZB folgte damit - mit deutlicher Verzögerung - dem Trend der US-Notenbank Fed. Deren Chef Jerome Powell hatte angesichts der unverändert hohen Inflation zuletzt klargemacht, dass er weitere massive Zinsschritte für nötig hält, um das für die Teuerung ausgegebene Ziel von zwei Prozent wieder zu erreichen. Einige Börsianer fürchten wiederum, dass die Geldpolitik das Wirtschaftswachstum schädigen könnte. Allerdings hat eine dauerhaft hohe Inflation noch schlimmere Folgen für die Konjunktur.

Ein Auftritt des Fed-Chefs im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung der Denkfabrik Cato Institute bewegte derweil die Märkte kaum. Powell sagte, die US-Notenbank werde in ihren Anstrengungen zur Eindämmung der Inflation nicht nachlassen, "bis die Aufgabe erledigt ist". Es sei sehr wichtig, dass die Inflationserwartungen verankert blieben.

ASIEN

Am Freitag geht es für die wichtigsten Börsen in Asien aufwärts.

Der Nikkei steigt in Tokio zeitweise um 0,49 Prozent auf 28.203,17 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,70 Prozent auf 3.258,21 Einheiten hinzu. An der Börse in Hongkong legt der Hang Seng währenddessen 2,59 Prozent auf 19.342,98 Stellen zu.

Rückenwind kommt von der Wall Street, wo die Kurse freundlich tendierten, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell den geldpolitischen Kurs der Fed bekräftigt und einen weiteren Zinsschritt um 75 Basispunkte signalisiert hatte. Dieses Bekenntnis zur Preisstabilität wurde von den Anlegern in den USA positiv aufgenommen und bestätigte auch nur die klar vorherrschende Erwartung an den Finanzmärkten.

In China hat der Preisauftrieb im August derweil nachgelassen, was Beobachter mit den pandemiebedingten Lockdowns erklären. Die geringere Nachfrage nach Rohstoffen ließ deren Preise sinken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX