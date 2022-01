ATX startet mit Gewinnen -- DAX zum Auftakt höher -- Hoffen auf geldpolitische Lockerungen: China-Börsen drehen ins Plus

Der ATX legt zum Handelsstart zu. Am deutschen Aktienmarkt setzen zum Auftakt Stabilisierungstendenzen ein. Chinas Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit Gewinnen.

AUSTRIA

Die Anleger in Wien sind zum Wochenstart in Kauflaune.

Der ATX notiert im frühen Handel 0,62 Prozent höher bei 3.996,73 Punkten.

"Während die vergangene Woche aufseiten der Datenveröffentlichungen von europäischen Preisentwicklungen geprägt war, richtet sich der Blick in der neuen Woche auf die Inflationsrate in den USA", schickten die Experten der Helaba mit Blick auf die Woche voraus. Sie werde vermutlich erneut zulegen. "Vor diesem Hintergrund werden die Fed-Erwartungen erhöht bleiben." Am Montag dürfte allerdings zuerst das Sentix-Investorenvertrauen aus Deutschland für den Jänner im Fokus stehen. Einen dominierenden Einfluss auf das Markgeschehen werde es jedoch nicht haben.

Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich zum Handelsstart am Montag.

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 16.006,44 in den Handel ein.

Nach zwei schwachen Handelstagen fängt sich der DAX zu Wochenbeginn zunächst. Mitte der Vorwoche war er mit 16'285 Punkten wieder bis auf fünf Punkte an sein Rekordhoch heran gelaufen, bis ihn die Kräfte verließen.

Die Vorwoche habe zwei Gesichter gehabt mit anfänglicher Begeisterung und anschließend starken Inflationssorgen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Gerade die Wall Street habe die Befürchtung stark getroffen, dass die US-Notenbank der Teuerung möglicherweise deutlich stärker gegensteuern müsse als bisher gedacht.

Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag habe diese Sorgen zwar nicht verstärkt, aber alle Augen richteten sich dennoch auf die Anleiherenditen, so Hewson.

WALL STREET

An den US-Börsen tendierten Standardwerte vor dem Wochenende stabil und Technologiewerte eher schwach.

Der Dow Jones schloss mit 36.231,66 Punkten (-0,01 Prozent) gegenüber dem Vortag nahezu unverändert. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor hingegen deutlich an Wert und rutschte um 0,96 Prozent auf 14.935,90 Zähler ab.

Deutlich erholt von den Tagestiefs aber mit Abgaben hat die Wall Street am Freitag den Handel beendet. Der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember hatte die Sorgen erhöht, dass es rascher zu einer ersten Zinserhöhung durch die US-Notenbank kommen könnte. Etwas stützend wirkte die Erwartung, dass die US-Wirtschaft robust genug ist, auch Zinserhöhungen zu überstehen, ohne dass das Wachstum abgewürgt wird.

Während die Zahl neu geschaffener Stellen mit 199.000 nur halb so hoch war wie von den Ökonomen erwartet, fiel der Anstieg der Durchschnittslöhne stärker aus als gedacht. Das verschärfte die Spekulationen über die Notwendigkeit steigender Zinsen, weil höhere Löhne klassische Inflationstreiber sind. Dafür, dass die US-Notenbank ihre eingeleitete geldpolitische Straffung fortsetzen kann, sprach auch die Arbeitslosenquote. Sie ist mit 3,9 Prozent niedriger ausgefallen als mit 4,1 Prozent geschätzt, womit praktisch Vollbeschäftigung herrscht.

Der unter der Woche vom Protokoll der Notenbanksitzung im Dezember ausgelöste Zinsschreck hielt damit an. Entsprechend weiter nach oben ging es mit dem Marktzinsen. Die Zehnjahresrendite stieg um 4,8 Basispunkte auf 1,77 Prozent - den höchsten Stand seit einem Jahr. Es wird mittlerweile mehrheitlich für März mit der ersten Zinserhöhung in den USA gerechnet.

ASIEN

Die asiatische Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenstart mit Gewinnen.

In Tokio ruht der Handel wegen des Feiertags der Volljährigkeit. Der japanische Leitindex Nikkei hatte am Freitag kaum verändert geschlossen und ging um nur 0,03 Prozent tiefer bei 28'´.478,56 Punkten ins Wochenende.

Auf dem chinesischen Festland dominieren die Käufer: Der Shanghai Composite gewann am Montag 0,39 Prozent und verabschiedete sich bei 3.593,52 Zählern in den Feierabend. In Hongkong legte der Hang Seng geht es unterdessen im späten Verlauf 1,01 Prozent auf 23.735,46 Indexpunkte aufwärts.

Die Erholung im Handelsverlauf an den chinesischen Börsen begründen Marktteilnehmer mit Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen. Negative Vorgaben vom Freitag aus den USA belasteten damit zum Teil nur anfangs. Dort hatte die Kurse nachgegeben - besonders die der zinsempfindlichen Wachstumswerte in den Nasdaq-Indizes. Hintergrund waren von unter dem Strich robusten US-Arbeitsmarktdaten befeuerte Sorgen vor schnell steigenden Leitzinsen. Mehrheitlich wird damit bereits im März gerechnet. Am US-Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite auf den höchsten Stand seit einem Jahr.

