Asiatische Indizes legen zu

An den Börsen in Fernost sind Gewinne zu verzeichnen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt rutschte am Dienstag in rotes Terrain.

Der ATX notierte nach einem schwachen Start auch im weiteren Handelsverlauf klar im Minus und beendete den Tag 0,71 Prozent tiefer bei 2.999,63 Zählern.

Damit war die sechstägige Gewinnserie des heimischen Leitindex ATX zu Ende. Anleger behielten die aktuellen Entwicklungen in der Coronakrise im Auge. Angesichts der starken Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation wird Tirol ab Freitag für zehn Tage zur Testpflichtzone. Wer das Bundesland verlassen will, muss dann einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

In Wien rückten aktuelle Unternehmensergebnisse in den Fokus. So gaben vor Sitzungsbeginn BAWAG und voestalpine Zahlen bekannt. Im Krisenjahr 2020 hat die BAWAG mehr als ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Weiterhin bleiben die Risikokosten ein belastender Faktor. Der Stahlkonzern voestalpine hat sein drittes Geschäftsquartal (per Ende Dezember) inmitten der Coronakrise mit Verlusten abgeschlossen, aber die Abwärtsspirale gestoppt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wies rote Vorzeichen aus.

Der DAX hatte kaum verändert eröffnet und fiel danach klar in die Verlustzone, wobei vorübergehend sogar die Marke von 14.000 Punkten unterschritten wurde. Zum Handelsende stand dann aber nur ein Minus von 0,34 Prozent bei 14.011,80 Zählern an der Kurstafel.

Die Stimmung hat sich nach den Rekorden zum Wochenstart wieder eingetrübt. Die wichtigsten Börsenbarometer gerieten zuletzt teils deutlich unter Druck, nachdem am Montag der Leitindex DAX sowie die Nebenwerte-Indizes MDAX und SDAX historische Höchststände erreicht hatten. Die Anleger strichen nach der jüngsten Rally Gewinne ein.

Generell werden die Börsen weiter unter anderem von der Erwartung eines fast zwei Billionen US-Dollar großen Corona-Hilfspakets in den USA oder den Fortschritte in den Impfkampagnen angetrieben. An diesem Dienstag aber erwies sich der wieder steigende Eurokurs als Hemmschuh. Stark exportorientierte Unternehmen können unter dem Anstieg der Gemeinschaftswährung leiden.

Ansonsten standen unternehmensseitig einige Nachrichten aus den hinteren Börsenreihen im Fokus.

WALL STREET

Nach der jüngsten Rekordjagd war an der Wall Street am Dienstag eine kleine Verschnaufpause angesagt.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Verlust von 0,08 Prozent bei 31.359,88 Zählern und suchte im Verlauf nach seiner Richtung. Am Ende ging es um 0,03 Prozent auf 31.375,04 Punkte ins Minus. Dagegen konnte der NASDAQ Composite etwas zulegen. Nachdem er zum Start noch um 0,15 Prozent auf 13.966,81 Punkte gefallen war drehte er ins Plus und erreichte sogar ein neues Rekordhoch. Mit einem Plus von 0,14 Prozent ging es bei 14.007,70 Zählern in den Feierabend.

Die Rekordstände in den vergangenen Sitzungen wurden von der Spekulation auf ein billionenschweres Hilfspaket der Regierung von Joe Biden stimuliert. Auch die laufende Impfkampagne gegen COVID-19 und fallende Infektionsraten werden als Kurstreiber genannt.

"Sehr kleine Abwärtsbewegungen sind ein Zeichen für geringe Volatilität", sagt Trevor Greetham von Royal London Asset Management. Eine niedrige bzw. zurückgehende Volatilität kennzeichne einen Bullenmarkt.

Daneben konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf die Berichtsunternehmen. Von den rund 300 bereits vorgelegten Berichten aus dem S&P-500-Universum haben 81 Prozent die Ergebniserwartungen übertroffen.

ASIEN

Am Mittwoch herrscht eine freundliche Grundstimmung an Asiens Aktienmärkten.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich 0,19 Prozent fester bei 29.562,93 Einheiten (Stand: 07:30 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite währenddessen um 1,26 Prozent auf 3.648,80 Punkte nach oben. In Hongkong weist der Hang Seng derweil ein Plus in Höhe von 1,71 Prozent bei 29.979,11 Zählern aus.

Die Börse in Japan bleibt jedoch deutlich zurück. Für Bewegung sorgt vor allem die Berichtssaison. Von der Wall Street kamen zuletzt verhaltene Impulse. Nach den jüngsten Rekordhochs hatten die Indizes dort eine Verschnaufpause eingelegt.

Gleichwohl ist das Sentiment weiter positiv in Erwartung des 1,9 Billionen Dollar schweren Hilfspakets der neuen US-Regierung. Eine ganze Reihe von anstehenden Feiertagen in Asien könnten jedoch bei einigen Anlegern für eine gewisse Zurückhaltung sorgen. So bleiben am Donnerstag die Börsen in China, Hongkong und Japan geschlossen.

