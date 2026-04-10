Israel will mit Libanon verhandeln: Asiens Börsen im Plus

Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag im Minus. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenso Verluste. Die US-Börsen zeigten sich mit Aufschlägen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer.

Der ATX bewegte sich bereits im frühen Handel auf rotem Terrain und beendete den Handel 0,17 Prozent tiefer bei 5.655,52 Punkten.

Am Mittwoch hatte noch die Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg international die Märkte beflügelt und mit der geplanten Öffnung der Straße von Hormuz die Ölpreise in die Tiefe gedrückt. Die Feuerpause im Nahe Osten scheint nun brüchig zu seien und die Rohölnotierungen legen wieder zu.

Andere Einflussfaktoren haben es laut Helaba-Analysten neben den Entwicklungen rund um den Krieg im Nahen Osten schwer, sich Geltung zu verschaffen. Vielmehr richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf neue Informationen zur Waffenruhe und zu den anstehenden Friedensgesprächen sowie auf die Frage, wie schnell die Hunderte vor Anker liegenden Tanker den Transport von Öl und Gas wieder aufnehmen können, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene der Bankensektor in den Fokus. Die Raiffeisen Bank International (RBI) plant ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Addiko Bank AG. Daneben veröffentlichte die OMV ihren Quartalszwischenbericht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gab am Donnerstag nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits unter der 24.000-Punkte-Marke und fiel auch im Anschluss. Er ging 1,14 Prozent im Minus bei 23.806,99 Punkten in den Feierabend.

Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte fehlten am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag die Anschlusskäufe. Bei wieder gestiegenen Ölpreisen agierten die Anleger defensiver.

Nach Israels verheerenden Luftangriffen im Libanon drohte der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. Die USA müssten sich entscheiden - "entweder Waffenruhe oder Fortsetzung des Krieges via Israel. Sie können nicht beides haben", schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X.

Tags zuvor war der deutsche Leitindex nach der vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg zwischenzeitlich bis auf 24.163 Punkte gesprungen. Hier lief er sich im Bereich mehrerer längerfristiger technischer Trendbarometer - der einfachen 200-Tage-Linie sowie der 100- und 50-Tage-Linie - jedoch fest.

WALL STREET

Die US-Börsen drehten am Donnerstag im Handelsverlauf in die Gewinnzone.

Der Dow Jones verlor anfänglich leicht, konnte im Anschluss jedoch Aufschläge verzeichnen. Sein Schlussstand: 48.185,80 Punkte (+0,58 Prozent).

Der NASDAQ Composite eröffnete dagegen kaum bewegt und gab im Anschluss leicht nach. Auch er verbuchte im weiteren Verlauf Gewinne und beendete den Handel 0,83 Prozent stärker bei 22.822,42 Punkten.

Nach anfänglichen Kursverlusten, die auf Zweifel an der Stabilität des zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran zurückzuführen waren, drehte die Wall Street im Verlauf des Donnerstags ins Plus. Marktteilnehmer beschrieben die Einigung zwar als unsicher, sehen jedoch zugleich ermutigende Anzeichen. Aus den Golfstaaten wurde seit fast 24 Stunden kein Raketen- oder Drohnenbeschuss aus Teheran gemeldet, was als Hinweis darauf gewertet wurde, dass die Waffenruhe zunehmend Wirkung zeigt. Zudem berichteten Medien, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bereit sein soll, Gespräche mit dem Libanon aufzunehmen. Zuvor hatten anhaltende israelische Angriffe auf Positionen der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon das Waffenstillstandsabkommen beinahe gefährdet.

Laut Reza Amiri Moghadam, dem iranischen Botschafter in Pakistan, wollen iranische Unterhändler nach Pakistan reisen, um "ernsthafte Gespräche" mit den USA aufzunehmen. Zuvor hatte Teheran laut Wall Street Journal über Vermittler signalisiert, dass eine Teilnahme an den Verhandlungen von einer Waffenruhe im Libanon abhänge.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schließen sich am Freitag mehrheitlich der positiven Vorgabe der Wall Street an.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,86 Prozent höher bei 56.936,95 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,63 Prozent auf 3.991,14 Zähler.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng derweil 0,60 Prozent im Plus bei 25.907,96 Einheiten.

Zur freundlicheren Grundstimmung trägt wie schon an der Wall Street bei, dass Israel direkte Verhandlungen mit dem Libanon aufnehmen will und dass Israel nach den Worten von US-Präsident Trump zudem seine Angriffe auf den Libanon verringern will. Derweil sollen später am Tag im pakistanischen Islamabad erste Gespräche zwischen USA und Iran stattfinden. Hauptstreitpunkt ist neben den andauernden Angriffen Israels auf den Libanon die weiter vom Iran nicht voll geöffnete Straße von Hormus. Offenbar sind seit Vereinbarung der zweiwöchigen Waffenruhe nur sehr wenige Schiffe durch die Wasserstraße gelangt. Dazu soll Iran Mautgebühren für die Passage erwägen.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Ölpreise erhöht, was wiederum eine deutlichere Aufwärtstendenz an den Börsen verhindert. Das Barrel der US-Sorte Brent kostet 96,30 Dollar. Das ist etwas mehr als am späten Vortag und liegt bereits wieder 6 Dollar über dem jüngsten Tief.

Für etwas Zurückhaltung könnte sorgen, dass später am Tag aus den USA Verbraucherpreise für März veröffentlicht werden. Sollten diese als Folge des Energiepreisschocks seit Ausbruch des Krieges noch stärker als erwartet zugelegt haben, könnte das die globalen Inflationssorgen noch anfachen und damit auch Zinserhöhungsbefürchtungen. Ökonomen erwarten eine monatliche Teuerung um 0,9 Prozent, verglichen mit 0,3 Prozent im Februar.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX