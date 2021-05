ATX legt kräftig zu -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Zum Wochenstart greifen die Anleger am heimischen Aktienmarkt zu.

Der SMI bewegt sich am Morgen zeitweise 1,01 Prozent im Plus bei 3.364,53 Punkten.

Während die US-Börsen am Freitag einheitlich Gewinne verzeichnen konnten, zeigten sich die Märkte in Asien heute Früh uneinheitlich. Am Freitag hatten sich die Sorgen der Anleger vor steigenden Zinsen nach einem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht deutlich verringert, hieß es von Marktbeobachtern.

Die Helaba-Analysten sprechen in einer aktuellen Studie von einer grundsoliden Stimmung an den Finanzmärkten. Zudem stütze auch der anhaltende Konjunkturoptimismus. Datenseitig sollte am Vormittag das sentix-Investorenvertrauen in den Fokus rücken. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,12 Prozent fester bei 15.417,53 Punkten, fällt anschließend jedoch an seinen Schlusskurs von Freitag zurück.

Am Freitag hatte nach einem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht die Furcht der Anleger vor steigenden Leitzinsen merklich abgenommen. Dies hatte der DAX-Erholung nochmals einen kräftigen Schub gegeben. Das zwischenzeitliche Tief seit Ende März konnte er in der Vorwoche so schnell abhaken, seitdem hat er schon wieder fast vier Prozent zugelegt.

"Die Stimmung an den Finanzmärkten ist robust und Rücksetzer animieren zu einem Neueinstieg", kommentierten die Experten der Helaba das jüngste Geschehen. Sie sehen den Markt nun vor einer richtungsweisenden Woche angesichts der Saisonalität im Mai und der laufenden Berichtssaison mit einigen DAX-Hochkarätern vor allem am Mittwoch.

Am Montag spielt sich die Berichtssaison aber zunächst im Nebenwertebereich ab - unter anderem mit Zahlen von Aurubis, Wacker Neuson, Hypoport, TAG Immobilien, Carl Zeiss Meditec und der Deutschen Pfandbriefbank (pbb).

WALL STREET

Die Wall Street legte am Freitag zu.

So ging der Dow Jones bei 34.777,76 Punkten um 0,66 Prozent höher ins Wochenende, nachdem er zuvor bei 34.811,39 Zählern noch einen neuen Rekordstand erreicht hatte. Zum Handelsbeginn hatte er lediglich einen Gewinn von 0,09 Prozent bei 34.578,27 Zählern ausgewiesen, konnte diesen dann jedoch deutlich vergrößern. Auch der NASDAQ Composite schloss mit einem kräftigen Gewinn von 0,88 Prozent bei 13.752,24 Punkten. Er war bereits zum Start in den Freitagshandel um 0,66 Prozent auf 13.723,09 Punkte gestiegen.

Eine krasse Fehlprognose beschäftigte am Freitag die Wall Street. Der Arbeitsmarktbericht hat die Markterwartungen um Lichtjahre verfehlt. Vom größten Verfehlen der Erwartungen in der Geschichte war die Rede und die Frage nach der Qualität der Analystenprognosen steht nun im Raum. Doch die schwachen Daten nahmen auch die Sorge vor einer Zinswende aus dem Markt. "Eine Sache ist klar. Die lockere Geldpolitik wird so schnell nicht weichen", brachte Chefmarktanalyst Naeem Aslam von AvaTrade die Stimmungslage im Handel auf den Punkt.

Neben der Aussicht auf eine Beibehaltung der ultralockeren Geldpolitik befeuerte auch US-Präsident Joe Biden den Aktienmarkt. Denn er nahm die enttäuschenden Arbeitsmarkdaten zum Anlass, erneut für sein massives Infrastrukturpaket zu werben, mit dem Millionen Jobs geschaffen werden sollen.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentieren sich am Montag uneinheitlich.

In Tokio stiegt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,52 Prozent auf 29.510,22 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite mit plus 0,06 Prozent bei 3.420,90 Zählern nur knapp in der Gewinnzone.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,33 Prozent auf 28.517,48 Indexpunkte nach.

An den asiatischen Aktienmärkten hat am Montag vor allem die Börse in Japan von dem freundlichen Wochenschluss an der Wall Street profitiert. An den chinesischen Handelsplätzen hingegen überwogen die Verluste.

Am Freitag hatte an den US-Börsen ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht für April den Kursen auf die Sprünge geholfen. Experten zufolge ist eine baldige Straffung der amerikanischen Geldpolitik damit erst einmal vom Tisch. Höhere Zinsen schmälern die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen wie etwa Anleihen. Das wog für die Anleger offenbar schwerer als Sorgen, dass die weltgrößte Volkswirtschaft als Konjunkturmotor ins Stottern geraten könnte

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX