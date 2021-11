ATX mit deutlichem Minus -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen

Der Wiener Aktienmarkt fällt klar in die Verlustzone, während der deutsche Leitindex sich nur wenig bewegt. Die Märkte in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Mittwoch nach einem starken Start klar abwärts.

Der ATX gewann kurz nach Handelsbeginn 0,67 Prozent auf 3.931,96 Punkte, muss seine Gewinne jedoch schnell wieder vollständig abgeben. Aktuell fährt das Börsenbarometer deutliche Verluste ein.

Mit Spannung erwartet werden jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten. "Vor allem der jüngste Benzinpreisschub dürfte hier für ein kräftiges monatliches Preisplus sorgen", schreiben die Analysten der Helaba.

Die Preissteigerungsraten dürften heuer vorerst auf neue Hochs klettern, erst ab Mitte des ersten Quartals könnten Basiseffekte die Inflationsraten wieder drücken, erwarten die Analysten. Angesichts der zuletzt hohen Inflationsraten und damit verbundenen Ängsten vor Zinserhöhungen der Notenbanken werden Inflationsdaten an den Börsen derzeit besonders aufmerksam beobachtet.

Für Bewegung sorgt in Wien auch die laufende Berichtssaison. So hat die voestalpine in der Früh für ihr erstes Geschäftshalbjahr starke Umsatz- und Gewinnsteigerungen gemeldet. Die Zahlen sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schreiben die Analysten der Erste Group und erwarten eine neutrale Kursreaktion. Auch der Flugzeugausrüster FACC hat ein Umsatzplus für das dritte Quartal gemeldet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich zur Wochenmitte kaum vom Fleck.

Der DAX eröffnete mit einem minimalen Plus von 0,08 Prozent bei 16.053,00 Zählern und pendelt nun um die Nulllinie.

Am Aktienmarkt herrscht Zurückhaltung, wobei gute Zahlen einiger Unternehmen etwas stützten. Der deutliche Anstieg der chinesischen Erzeugerpreise, die im Oktober den höchsten Stand seit 26 Jahren verzeichneten, hatte eine erneutes Warnsignal für die inflationären Risiken geliefert. Das galt um so mehr, als steigende Energiepreise und der Mehrwertsteuereffekt auch die Teuerung in Deutschland im Oktober weiter angeheizt hatten. Die Verbraucherpreise lagen um 4,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Eine Inflationsrate in dieser Höhe hatten die Statistiker zuletzt vor genau 28 Jahren ermittelt.

Die Aufmerksamkeit ist nun auf die US-Konsumentenpreise gerichtet, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Die LBBW erwartet "die höchste Inflationsrate seit Dezember 1990". Das könnte Sorgen vor einem strikteren Kurs der Währungshüter anheizen. "Der Druck auf die US-Notenbanker, ihren Fuß vom Gaspedal zu nehmen, dürfte daher nicht nachlassen", so die LBBW.

Und noch von einer anderen Seite gab es Zeichen, die zur Vorsicht mahnen. Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verwies auf den Anstieg der Volatilitätsindizes. "Das zeigt eine zunehmende Skepsis der großen institutionellen Investoren gegenüber der aktuellen Rally und dem hohen Kursniveau", erläuterte Altmann. "Steigendende Volatilitäten bei steigendenden oder stagnieren Kursen waren in der Vergangenheit schon häufig ein zuverlässiges Warnsignal."

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag abwärts.

Der Dow Jones gab im Dienstagshandel 0,31 Prozent auf 36.320,50 Indexpunkte nach. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben 0,60 Prozent auf 15.886,54 Zähler.

Vor den zur Wochenmitte anstehenden US-Verbraucherpreisdaten nahmen die Anleger nun offenbar erst einmal Gewinne mit, erläuterte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Die Inflation ist schon seit längerer Zeit eines der Hauptthemen am Aktienmarkt, es wurde jedoch zuletzt von der erfreulich gelaufenen Berichtssaison etwas in den Hintergrund gedrängt. Die am Dienstag veröffentlichten Erzeugerpreise riefen kaum Kursreaktionen hervor.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Japan verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsschluss 0,61 Prozent auf 29.106,78 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite um 0,41 Prozent schwächer bei 3.492,46 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong konnte im Handelsverlauf ins Plus drehen und ging bei 24.996,14 Punkten um 0,74 Prozent höher aus der Sitzung.

An den asiatischen Börsen ging es am Mittwoch getrieben von Inflationsängsten bergab. Bereits in den USA hatte das Thema belastet. Die chinesischen Erzeugerpreise bewegten sich auf einem 25-Jahreshoch - die Teuerung im produzierenden Gewerbe fiel im Oktober zudem höher als vom Markt veranschlagt aus - gleiches galt auch für die Verbraucherpreise. Auch der Immobiliensektor in China machte weiter Sorgen. Die Titel des Immobilienentwicklers Fantasia Holdings brachen in Hongkong um rund ein Drittel ein, nachdem sie zuletzt ausgesetzt waren. Die Gesellschaft gerät in massive Liquiditätsprobleme, weil bestimmte Kreditgeber ihr Geld zurückfordern.

"Das Risiko einer Stagflation steigt weiter", warnte Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management mit Blick auf die chinesischen Daten. Denn neben der hohen Inflation schwächte sich auch das chinesische Wachstum immer deutlicher ab. Die Volkswirte von Nomura haben ihre Schätzungen für das chinesische BIP-Wachstum 2022 auf 4,3 Prozent gesenkt - von zuvor 4,8 Prozent. Neben den harten Lockdown-Maßnahmen identifizierten die Analysten auch die Schwäche des Immobilensektors als Problemfeld. Dazu gesellten sich steigende Schwierigkeiten mit der Stromversorgung. Der Markt unterschätze die Probleme, hieß es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX