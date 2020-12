ATX zum Start etwas höher, DAX kaum bewegt -- Asiatische Indizes mehrheitlich mit Verlusten

An der Wiener Börse geht es kurz nach der Eröffnung aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt zunächst auf der Stelle tritt. An den asiatischen Märkten überwiegen am Donnerstag die Verluste. Die US-Indizes notierten zur Wochenmitte tiefer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im frühen Donnerstagshandel etwas fester.

Der ATX gewinnt kurz nach Handelsstart 0,21 Prozent auf 2.675,61 Punkte hinzu.

Heute finden auf internationaler Ebene gleich zwei Großereignisse statt, schreiben die Analysten von Helaba in ihrem Tageskommentar. Die Europäische Zentralbank gibt ihre geldpolitische Entscheidung bekannt und in Brüssel startet der auf zwei Tage anberaumte EU-Gipfel.

Am heimischen Markt rückten auf Unternehmensebene Mayr-Melnhof und der Flughafen Wien mit Nachrichten ins Blickfeld der Akteure. Die Mayr-Melnhof Gruppe kauft in Finnland groß zu. Der Flughafen Wien publizierte Verkehrszahlen. Der dramatische Rückgang bei den Passagieren am größten heimischen Airport hält an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Sitzungsbeginn kaum verändert.

Der deutsche Leitindex DAX steigt bei 13.341,68 Zählern um nur 0,01 Prozent höher in den Handel ein.

Die Anleger warten gespannt auf neue geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittag. Nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen wird die EZB ihre Geldpolitik noch weiter lockern. Im Kampf gegen die Folgen der zweiten Welle der Corona-Pandemie dürfte sie gleich an mehreren Stellschrauben drehen. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte bereits während der Sitzung im Oktober eine "Rekalibrierung" der Geldpolitik angekündigt.

Die Brexit-Zitterpartie geht derweil weiter. Im Ringen um einen Handelspakt haben sich die Europäische Union (EU) und Großbritannien eine letzte Frist gesetzt. Spätestens bis zum Sonntagabend solle eine Entscheidung fallen, twitterte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach einem gemeinsamen Abendessen mit dem britischen Premier Boris Johnson in Brüssel.

WALL STREET

In den USA wurden am Mittwoch keine großen Sprünge gemacht, für neue Rekorde reichte es trotzdem - zumindest im frühen Handel.

Der Dow Jones im Plus und kletterte mit kleinem Zuwachs zunächst auf auf ein neues Rekordhoch bei 30.319,70 Punkten. Dann fiel er jedoch deutlich auf negatives Terrain, sodass zur Schlussglocke ein Abschlag von 0,35 Prozent auf 30.068,81 Zähler an der Tafel stand. Der NASDAQ Composite gewann nur kurz, was jedoch ebenfalls für einen neuen Höchststand reichte (12.607,14 Punkte). Der Tech-Werte-Index rutschte dann jedoch kräftig ab und schloss 1,94 Prozent tiefer bei 12.338,95 Einheiten.

Nach den Vortagesaufschlägen stützte der Schwung die Wall Street am Mittwoch nur kurz. Händler sprachen von wieder gestiegenen Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpaketes in den USA. Ein konkreter Vorschlag könnte von Demokraten und Republikanern im Kongress mitgetragen werden. Allerdings sei hier vieles auch schon eingepreist. Die wachsenden Corona-Sorgen mit schärfen Abriegelungen in den USA wurden derweil überlagert von der Erwartung einer baldigen Notfallzulassung des Impfstoffs der beiden Pharmapartner BioNTech und Pfizer.

"Es scheint so zu sein, dass wir uns auf ein Abkommen zubewegen", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JPMorgan Asset Management. Er verweist auf die Aussagen der Zentralbanken, wonach fiskalische Stimuli der Politik den besten Weg zur Unterstützung der Volkswirtschaft darstellten. "Die Verschlechterung der medizinischen Situation erhöht den Druck auf die Politik, sich auf einen Deal zu verständigen", ergänzt Gimber.

ASIEN

In Asien zeigen sich die wichtigsten Indizes mehrheitlich leichter.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,23 Prozent tiefer bei 26.756,24 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite letztlich kaum voran. Er beendete die Sitzung 0,04 Prozent höher bei 3.373,28 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng gegen 8:30 Uhr unserer Zeit 0,52 Prozent und fällt auf 26.388 Einheiten.

In Asien werden überwiegend leichte Abgaben verzeichnet, nachdem an der Wall Street vor allem die NASDAQ-Indizes nach Gewinnmitnahmen tiefer im roten Bereich geschlossen hatten. In den USA verbesserten sich zwar die Chancen auf ein Stimuluspaket, es dürfte aber eher kleinere Ausmaße annehmen, heißt es. Auf die Stimmung drücke auch die am Vortag nach ostasiatischem Börsenschluss bekannt gewordene allergische Reaktion von einigen Menschen, die den neuen Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech erhalten hatten.

In Hongkong beobachten Teilnehmer ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik, die in jüngster Zeit den Index getragen hatte. Es sei nun mit Konsolidierung zu rechnen, vermutet IG. Ein großes Thema, das weiter Sorgen bereitet, sind die Spannungen zwischen Peking und Washington, etwa die Sanktionen, die die USA wegen Chinas Hongkong-Politik erlassen haben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX