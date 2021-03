ATX und DAX vorbörslich freundlich -- Indizes in Fernost legen zu

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürften Anleger am Donnerstag zugreifen. An den asiatischen Börsen dominieren heute die Bullen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt trat am Mittwoch auf der Stelle.

Der ATX konnte sich nach einem stabilen Start nur vorübergehend ins Plus vorarbeiten und schloss stattdessen am Abend quasi unverändert bei 3.133,76 Zählern (+0,02 Prozent).

Die Bundesregierung hat ein weiteres Paket mit Hilfen für die Wirtschaft, Sport sowie Kunst- und Kulturbetriebe geschnürt. In Summe werden 430 Mio. Euro ausgeschüttet. Mit dem Geld werden Unternehmen mit Kurzarbeit die Zahlung von Urlaubsgeld erleichtert, Trinkgeldverlust ausgeglichen, der Ausfallsbonus aufgestockt und Gastgärten gefördert.

Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene dünn. Jedoch legte die Addiko Bank ihr Ergebnis für das Gesamtjahr 2020 vor.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte am Donnerstag das vierte Rekordhoch in Folge erreichen.

Der DAX überstieg am Vortag erstmals die 14.500-Punkte-Marke, oberhalb derer er sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart präsentiert.

ags zuvor hatte er nach den Rekorden am Montag und Dienstag einen Höchststand von 14.560 Punkten erreicht. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial vorgelegt. Er war erstmals über 32.300 Punkte geklettert. Das lange erwartete gewaltige Konjunkturpaket des US-Präsidenten Joe Biden zur Bewältigung der Corona-Krise ist beschlossene Sache. Trotz leichter Gewinnmitnahmen im späteren Handel blieb dem Dow letztlich ein deutliches Kursplus. Anders als an der Tech-Börse Nasdaq, wo sich die weitere Erholung letztlich in Luft auflöste.

WALL STREET

Die Wall Street verbuchte zur Wochenmitte Gewinne.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Mittwoch im Plus und kletterte anschließend weiter nach oben. Schlussendlich verließ er den Handel 1,46 Prozent höher bei 32.297,09 Einheiten. Im Verlauf erzielt der US-Leitindex bei 32.389,50 Einheiten ein neues Rekordhoch. Der NASDAQ Composite konnte zum Start zulegen, fiel jedoch zurück und pendelte um die Nulllinie. Schlussendlich wies er minus 0,04 Prozent auf 13.068,83 Punkte aus.

Anleger blickten am Mittwoch vor dem Börsenstart bereits gespannt auf Verbraucherpreiszahlen aus den USA, nachdem zuletzt Inflationsängste die Anleiherenditen nach oben getrieben hatten. Im Grossen und Ganzen erfüllten die Teuerungsdaten die Erwartungen. Nach Einschätzung der Helaba scheint der Preisdruck zuzunehmen, schliesslich liege die Gesamtteuerungsrate auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Grösser werden sollten die Inflationssorgen dennoch nicht, so Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank. Er verwies darauf, dass die Teuerung mit erhöhten Energiekosten in Zusammenhang stehe, die Kernrate aber leicht gesunken sei.

Die zuletzt aufgekommenen Inflationssorgen standen in Zusammenhang mit einem neuen gigantischen Konjunkturpaket, das an diesem Mittwoch vor der finalen Verabschiedung stand. Im Tagesverlauf wurde die Zustimmung des Repräsentantenhauses zum 1,9 Billionen Dollar schweren Massnahmenpaket mitgeteilt, mit dem der neue US-Präsident Joe Biden die Folgen der Corona-Pandemie abfedern will.

ASIEN

Am Donnerstag werden am asiatischen Aktienmarkt Gewinne verzeichnet.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 0,60 Prozent auf 29.211,64 Punkte hinzu, etwas gebremst vom zum Dollar zulegenden Yen.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 1,72 Prozent auf 3.415,50 Zähler nach oben. Währenddessen klettert der Hang Seng in Hongkong um 0,68 Prozent auf 29.102,72 Stellen hoch.

Als Treiber wirkt aber auch, dass im US-Senat das 1,9 Billionen schwere Massnahmenpaket der neuen US-Regierung nun endgültig unter Dach und Fach gebracht wurde. Kurzfristig dürften stabile Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar zu erwarten sein und an den Aktienmärkten für Beruhigung sorgen, glauben die Analysten von Axi. Zugleich warnen sie aber auch vor einer möglicherweise restriktiveren Geldpolitik in China, nachdem auf dem Nationalen Volkskongress eine höhere Schuldenaufnahme und Grenzen für das staatliche Haushaltsdefizit Thema gewesen seien.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX