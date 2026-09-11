Ölpreisrally belastet: Asiens Börsen schwach -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot. Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendierte am Donnerstag letztlich kaum verändert.

So eröffnete der ATX etwas höher und stand zunächst auch anschließend moderat im Plus. Nach dem EZB-Entscheid fiel er jedoch unterhalb die Nulllinie zurück, näherte sich dann jedoch wieder seinem Vortagesschlusskurs. Er beendete den Handel leichte 0,14 Prozent fester bei 6.869,81 Punkten.

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung zunächst in den Minusbereich gewendet, konnte sich dann jedoch wieder berappeln. Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich wie erwartet mit einer weiteren Zinserhöhung gegen die infolge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,25 auf 2,5 Prozent. Zudem wurde der Inflationsausblick für die beiden nächsten Jahre angehoben. An den Terminmärkten stellt man sich nun darauf ein, dass eine weitere Zinserhöhung bereits im Dezember kommen wird. Dies belastete die Aktienkurse.

Neben der soliden Konjunktur spricht nach Einschätzung der Helaba-Analysten vor allem die deutlich oberhalb des EZB-Ziels liegende EWU-Inflation für eine restriktivere Geldpolitik. Es wird befürchtet, dass die weiterhin hohen Energiepreise zu neuen Preisschüben führen und sich die Inflation auf einem erhöhten Niveau verfestigen könnte, hieß es von den Experten weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der EZB abwärts.

So startete der DAX minimal höher, fiel im Anschluss zunächst in die Verlustzone, bevor er ab Mittag wieder kaum verändert notierte. Nach der Leitzinserhöhung der EZB drehte er jedoch wieder ins Minus und verharrte dort. Sein Schlussstand: 35.361,15 Punkte (-0,84 Prozent).

Der deutsche Aktienmarkt hat negativ auf die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr und trübe Inflationsperspektiven durch die Europäische Zentralbank (EZB) reagiert. Die EZB stemmt sich mit der Zinserhöhung gegen die infolge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,25 auf 2,5 Prozent, wie die Notenbank nach einer auswärtigen Sitzung in Berlin mitteilte. Zudem erhöhte die EZB ihre Inflationsprognosen für die kommenden beiden Jahre.

Höhere Zinsen sind tendenziell eine Belastung für die Aktienmärkte. Sie erhöhen die Finanzierungskosten von Unternehmen und können so die Gewinne schmälern. Zudem verteuern sie Investitionen und machen Anleihen als alternatives Investment attraktiver.

"Die Entscheidung der EZB ist keine Überraschung", schrieb Chefökonom Michael Heise von HQ Trust. Die Situation an den Energiemärkten und im Nahostkonflikt habe sich zuletzt nicht in die richtige Richtung entwickelt und die Inflationsrisiken erhöht. Verbesserte Konjunkturdaten gäben zusätzliche Rückendeckung für die Zinserhöhung.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag weiter nach unten.

Der Dow Jones vergrößerte seinen anfänglichen Verlust im weiteren Handelsverlauf und schloss 0,60 Prozent tiefer bei 52.064,04 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite blieb nach einem negativen Start ebenfalls auf rotem Terrain und ging 0,65 Prozent schwächer bei 26.081,72 Zählern in den Feierabend.

Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf ließen sich am Donnerstag weitere Kursrückgänge an der Wall Street beobachten. Belastet wurde die Stimmung weiter von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen. Bei den Anlegern hält sich weiter die Sorge vor einer steigenden Inflation und damit verbunden möglichen Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, richtet sich der Fokus der Anleger nun auf die US-Notenbank. Die Fed wird in der kommenden Woche über die Höhe der Leitzinsen entscheiden. Im Vorfeld stehen aber noch die US-Inflationsdaten am Freitag auf der Agenda. Am Markt wird erwartet, dass diese die Entscheidung der Fed beeinflussen dürften. Eine Indikation gaben die am Donnerstag vorbörslich veröffentlichten US-Erzeugerpreise. Diese sind im August etwas stärker gestiegen als erwartet.

ASIEN

Die Märkte in fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Der Nikkei 225 verbucht aktuell (06:55 Uhr) einen Verlust von 2,23 Prozent bei 63.817,07 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 1,82 Prozent auf 3.862,73 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,85 Prozent auf 24.742,51 Einheiten ab.

Der jüngst massive Anstieg der Ölpreise sorgt für Verkaufsstimmung. Im Einklang mit einem Tick höher als gedacht ausgefallenen Erzeugerpreisen aus den USA schürt er Inflationssorgen und hat dazu geführt. dass die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche weiter zugenommen hat. Aktuell wird eine Zinserhöhung am Zinsterminmarkt mit 72 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist. An den Anleihemärkten der Region folgen die Renditen der Vorgabe der US-Renditen und steigen stark.

Die Lage in der Straße von Hormus bleibt nach den jüngsten gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Irans hoch angespannt. Am Donnerstag passierten sieben Handelsschiffe die Meerenge, gegenüber rund 125 täglich vor dem Krieg.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX