ATX stärker -- DAX in Rot -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Aktienmarkt legt am Montag zu, wogegen der deutsche Leitindex abgibt. An Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart nach oben.

AUSTRIA

Die Börse in Wien kann am Montag klar zulegen.

Der ATX zeigt sich nach einem freundlichen Start auchanschließend deutlich fester.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Auch von Konjunkturdatenseite gibt es kaum Veröffentlichungen, erwartet werden lediglich Industriedaten aus Italien um zehn Uhr. Für Bewegung könnte im Wochenverlauf allerdings die anlaufende US-Berichtssaison sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Montag in Rot.

So startete der DAX 0,60 Prozent tiefer bei 15'115,46 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus.

In der Vorwoche war der DAX zeitweise deutlich abgerutscht bis an das Mai-Tief von 14.816 Punkten heran und hatte erstmals seit November 2020 unter der 200-Tage-Linie notiert. Er schaffte jedoch die Wende und auf Wochensicht sogar ein kleines Plus.

Nach Einschätzung von Helaba-Marktexperte Christian Schmidt scheint das Erholungspotenzial beim DAX derzeit begrenzt zu sein. Weiterhin stehe die Frage im Raum, von welcher Seite neue Impulse kommen werden. Als Impulsgeber könnte die in dieser Woche an Fahrt aufnehmende US-Quartalsberichtssaison fungieren, so Schmidt.

Die Anlagestrategen der Investmentbank JPMorgan erwarten bis zum Jahresende anhaltende Umschichtungen durch Investoren - geprägt von steigenden Anleiherenditen. Sie setzen neben Rohstoffwerten vor allem auf Banken.

WALL STREET

Der Dow Jones notierte am Freitag knapp leichter, während die Techwerte etwas kräftiger auf negatives Terrain traten.

So startete der US-Leitindex Dow Jones quasi unverändert pendelte daraufhin um die Nulllinie, um letztlich 0,03 Prozent tiefer bei 34.746,25 Punkten zu schließen. Daneben gab der Techwerteindex NASDAQ Composite um 0,51 Prozent auf 14.579,54 Zähler ab, wogegen er anfänglich noch gestiegen war.

Die mit Spannung erwarteten Jobdaten aus den Vereinigten Staaten hatten der Wall Street am Freitag keine ausgeprägten richtungweisenden Impulse geliefert. "Dieser Arbeitsmarktbericht wird den Notenbankern Kopfzerbrechen bereiten", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Eine Arbeitslosenquote auf Jahrestief und neue geschaffene Stellen ebenfalls auf Jahrestief passen nicht so recht zusammen." Die Ampel für den Start des Taperings, also zur Reduzierung der expansiven geldpolitischen Maßnahmen, bleibt ihm zufolge "weiter auf gelb".

Altmann hält es angesichts der uneinheitlichen Signale, die der US-Arbeitsmarktbericht sendet, für gut möglich, dass die US-Notenbank (Fed) ihre Tapering-Bekanntgabe in den Dezember verschiebt. Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg indes sieht keinen Grund dafür. Abgesehen von der Arbeitslosenquote verweist er vor allem auf den fortgesetzten Anstieg der Stundenlöhne, der die Inflationssorgen vergrößern könne.

Im September waren außerhalb der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten nur 194.000 neue Stellen geschaffen worden, während Fachleute mit einer halben Milliarde gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote allerdings fiel zugleich auf 4,8 Prozent und damit weitaus deutlicher als erwartet und stärker als erwartet fiel außerdem die Lohnentwicklung aus.

ASIEN

Die jüngste Erholungsbewegung an den Börsen in Ostasien setzt sich auch zu Beginn der neuen Handelswoche fort.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,60 Prozent bei 28.498,20 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis HAndelsende 0,01 Prozent auf 3.591,71 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,85 Prozent auf 25.296,47 Einheiten zu.

Positiv aufgenommen werden die Gespräche zwischen den USA und China, um die angespannten Wirtschaftsbeziehungen wieder zu normalisieren. Der überraschend schwache US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Freitag veröffentlicht wurde, hat dagegen nur begrenzten Einfluss.

Auch zu Beginn der neuen Woche bleiben die Aktien des angeschlagenen Immobilien-Konzerns China Evergrande in Hongkong vom Handel ausgesetzt. Mit Spannung werde darauf gewartet, ob der Konzern am Montag fällige Kuponzahlungen in Höhe von mehr als 148 Millionen Dollar leisten kann.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX