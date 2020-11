ATX stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegt. In Fernost schlagen die Börsen zur Wochenmitte unterschiedlicher Richtungen ein.

AUSTRIA

Die Börse in Wien kommt im Mittwochshandel kaum vom Fleck.

Der Leitindex ATX startete knapp behauptet und steht auch aktuell nur knapp im Plus.

Nach der jüngsten Kursrally am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger nun mit Neuengagements zurück. An den zwei Vortagen war der ATX getrieben von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Summe um beachtliche mehr als elf Prozent hochgesprungen.

Auf Unternehmensseite legt die Berichtssaison zur Wochenmitte eine Pause ein. Am morgigen Donnerstag stehen dann Quartalszahlen von der Raiffeisen Bank International und Mayr-Melnhof sowie ein Quartalszwischenbericht von der STRABAG auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite.

So eröffnete der DAX 0,33 Prozent stärker bei 13.205,95 Punkten und steht auch aktuell im Plus.

Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Stimmung gut. Der DAX überwand am Mittwoch zeitweise die Marke 13'200 Punkten.

"Die ganz große Euphorie auf dem Parkett ist erst einmal vorbei", die gute Börsenlaune halte sich aber, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nun stehe ein "Realitätscheck" der Rally an.

Am Montag war das deutsche Börsenbarometer, getrieben von Impfstoffhoffnungen und dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl zwischenzeitlich um mehr als 800 Punkte auf fast 13'300 Punkte gestiegen. Auf diesem Stand wurden dann zwar moderat Gewinne mitgenommen, doch vorsichtig nähert sich der DAX dieser Marke wieder an.

Mit Blick auf Einzelwerte blieb die Berichtssaison im Fokus: Aus dem DAX legte der Energiekonzern E.ON "solide Zahlen" vor, wie ein Händler sagte.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich Anleger am Dienstag zuversichtlich - zumindest bei den Standardwerten.

Der Dow Jones schloss mit einem klaren Gewinn von 0,90 Prozent bei 29.420,92 Punkten, nachdem er bereits 0,32 Prozent fester bei 29.254,17 Punkten eröffnet hatte. Dagegen ging der technologielastige NASDAQ Composite mit einem Verlust von 1,37 Prozent bei 11.553,86 Stellen aus der Sitzung. Zur Eröffnung hatte er bereits 0,77 Prozent auf 11.622,44 Zähler verloren.

Steigende Corona-Infektionszahlen haben am Dienstag die Euphorie wieder etwas verpuffen lassen, die die Nachricht über einen hochwirksamen Impfstoffkandidaten von BioNTech und Pfizer zu Wochenbeginn geschürt hatte. Außerdem war weiterhin unklar, wann der Impfstoff breiten Bevölkerungsschichten zugänglich sein wird. Und nicht zuletzt haben die Anleger ihre Erwartungen an ein weiteres Corona-Hilfspaket der US-Regierung angesichts der Machtverhältnisse im Kongress nach den Wahlen zurückgeschraubt.

ASIEN

Die größten Börsen in Asien entwickeln sich am Mittwoch unterschiedlich.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,78 Prozent auf 25.349,60 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,53 Prozent auf 3.342,20 Zähler. Daneben sinkt in Hongkong der Hang Seng aktuell (10:08 Uhr) um 0,28 Prozent auf 26.226,98 Zähler.

In Tokio wie auch an den anderen zulegenden Börsen sorgte die Hoffnung auf einen erfolgreichen Einsatz des von BioNTech und Pfizer gefundenen Impfstoffs gegen das Coronavirus für Zuversicht. Marktteilnehmer in Tokio führten als Treiber für die weiter steigenden Kurse daneben den zuletzt von seinen Hochs wieder deutlich zurückgekommenen Yen an, daneben auch die von ihren Tiefs während der Pandemie erholten Unternehmensgewinne.

In Schanghai und Hongkong wurde die Stimmung dagegen getrübt von Entwürfen Pekings zur Verhinderung monopolistischer Strukturen im Internet-Geschäft. Laut den Experten von KGI Securities signalisiert Peking damit Sorgen bezüglich des rasanten Wachstums bei einigen Marktführern bei digitalen Plattformen. Entsprechend standen insbesondere Technologiewerte stark unter Druck, deren US-Pendants ebenfalls gemieden werden seit der Nachricht über den Impfstoff von BioNTech und Pfizer.

