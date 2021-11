ATX an Nulllinie -- DAX leicht im Plus -- Asiatische Börsen schlussendlich freundlich

Der Wiener Aktienmarkt kommt am Donnerstag nicht so recht vom Fleck. Der deutsche Leitindex legt derweil leicht zu. Die Märkte in Fernost zeigten sich von ihrer freundlichen Seite.

AUSTRIA

Die Anleger an der Wiener Börse halten sich am Donnerstag zurück.

So eröffnete der ATX leichter, pendelt mittlerweile jedoch um den Vortagesschluss.

Negative Vorgaben lieferte die Wall Street. An den US-Börsen sorgte die rasant anziehende Inflation für Kursverluste. Am heimischen Aktienmarkt rücken in der laufenden Berichtssaison die Post und Polytec mit vorgelegten Geschäftszahlen in den Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Donnerstag etwas fester.

So startete der DAX stabil bei 16.067,34 Punkten und zieht im weiteren Handelsverlauf leicht an.

Für Verunsicherung sorgt, dass zur Wochenmitte die US-Märkte unter der sich weiter beschleunigenden Inflation in den USA gelitten hatten. Derweil gilt es hierzulande erneut, eine Vielzahl an Geschäftsberichten von Unternehmen zu verarbeiten.

"Der DAX stabilisiert sich nach seiner jüngsten 1.000-Punkte-Rally auf sehr hohem Niveau", schrieb Börsenstatistiker Andreas Büchler von Index Radar. Selbst wenn sich die laufende Konsolidierung noch etwas ausweite, sei der Trend immer noch positiv.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street hielten sich sich am Mittwoch zurück.

Der Dow Jones bewegte sich zum Handelsstart noch minimal im Minus, fiel dann jedoch weiter zurück. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,66 Prozent bei 36.080,27 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete schon tiefer und rutschte anschließend noch weiter ab. Er verließ den Handelstag letztlich 1,66 Prozent schwächer bei 15.622,71 Zählern.

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch schwächer präsentiert. Nach den jüngsten Rekorden befanden sie sich auf Konsolidierungskurs. Eine sich weiter beschleunigende Inflation in den USA hatte sich anfangs kaum nachteilig ausgewirkt auf die Börsenkurse, zuletzt gerieten sie aber angesichts steigender Renditen am Anleihemarkt dann doch stärker unter Druck. Die Verbraucherpreise waren im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent gestiegen. Das ist die höchste Inflationsrate seit 1990. Analysten hatten eine moderatere Rate erwartet. "Es wird für die US-Notenbank Fed immer schwieriger, die Inflation als vorübergehend zu bezeichnen", erläuterte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Fed verliere in dieser Hinsicht an Glaubwürdigkeit.

ASIEN

Die Börsen in Asien wiesen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.

In Japan schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 0,59 Prozent bei 29.277,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite um 1,15 Prozent auf 3.521,79 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 1,01 Prozent auf 25.247,99 Punkte.

Positive Impulse sandten dabei die chinesischen Börsen, nachdem die höchsten US-Inflationsdaten seit drei Jahrzehnten am Vortag einen Kursrutsch an der Wall Street ausgelöst hatten. Die Aktien in China legten zu, nachdem Spekulationen aufgekommen waren, dass der Staat die Liquiditätsengpässe angeschlagener Immobilienkonzerne wie Evergrande lindern wolle. Unterdessen hat sich Evergrande offenbar mit einer weiteren Zinszahlung auf US-Dollar-Anleihen erneut etwas Luft verschafft. Kunden der Verwahr- und Zahlungsabwicklungsgesellschaft Clearstream hätten Kuponzahlungen für drei solcher Anleihen erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zudem hätten zwei Investoren bestätigt, Geld erhalten zu haben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX