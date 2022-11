US-Inflationsdaten wirken nach: ATX im Plus -- DAX freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen weit im Plus

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zum Wochenausklang erneut stärker. Die US-Börsen laufen in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost zündeten am Freitag ein Kursfeuerwerk.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kann am Freitag weiter zulegen.

Der ATX gewann kurz nach Handelsbeginn 0,38 Prozent auf 3.190,25 Punkte und notiert weiter im Plus. Zeitweise übersteigt er die Marke von 3.200 Punkten.

Für gute Stimmung an den Märkten sorgten die glimpflicher als befürchtet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag. Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent gestiegen, und damit weniger stark als von Analysten erwartet. Dies könnte den Druck auf die US-Notenbank Fed verringern, die Leitzinsen weiter deutlich anzuheben. "Fed-Vertreter halten es zwar für verfrüht, von einer Zinspause zu sprechen, die Zinserhöhungsschritte könnten zukünftig aber kleiner werden", schreiben die Analysten der Helaba. Auch die Experten der UniCredit sehen eine weltweite Neubewertung der Zinserhöhungserwartungen in Reaktion auf die Daten. Die Erwartungen für den Fed-Leitzins sind damit um 15 Basispunkte gesunken, so die Experten.

Gut kommt an den Börsen auch an, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert.

Wichtige Daten aus der Eurozone werden am Vormittag nicht erwartet. Impulse könnte aber noch der am Nachmittag anstehende Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan bringen. Die Verbraucherstimmung dürfte sich mit dem jüngsten Inflationsrückgang zwar etwas weiter von ihrem Jahrzehnte-Tief erholt haben, aber immer noch sehr niedrig sein, erwarten die Helaba-Analysten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann im Freitagshandel moderate Gewinne einfahren.

Der DAX stieg zur Eröffnung um 0,24 Prozent auf 14.179,39 Punkte und bleibt auch weiterhin freundlich.

Der DAX kann am Freitag an seinen Kurssprung vom Vortag anknüpfen. Nachdem eine unerwartet deutliche Abschwächung der Teuerung in den USA am Vortag eine Rally über die 14.000-Punkte-Marke angestoßen hatte, gibt es also noch kein Anzeichen einer Ernüchterung. In dieser Woche hat der Leitindex bislang schon 5,1 Prozent gewonnen. "Aktien steigen in einem Szenario, in dem die Flut alle Boote hebt", sagte der Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management. An den US-Börsen waren vor allem die Technologiewerte begehrt, in Asien folgten die Börsen dem Trend mit deutlichen Kursgewinnen. "Es wäre eine Untertreibung, nur von einer positiven Reaktion zu sprechen", sagte Innes.

"Der Grund für die gestrige Bewegung ist schnell erklärt", sagte Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann. "Die Oktober-Inflation fiel niedriger aus, als von allen durch Bloomberg befragten Analysten erwartet worden war. Damit wird weniger wahrscheinlich, dass die Fed ihren Leitzins noch sehr, sehr weit anhebt." Ein niedrigerer zu erwartender Zins mache den Dollar weniger attraktiv. Für Aktienanleger liefert er dagegen Kaufargumente.

Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, sieht eine "weltweite Signalwirkung". Auch die Erwartungen an die Zinswende in Europa seien gesunken. Am deutschen Aktienmarkt wird laut Altmann nun spannend, wie der DAX nach dem Sprung über 14.000 Punkte reagiert. Einerseits sieht er eine Art Kaufzwang bei bislang zu zurückhaltenden Investoren, die sich an festen Anlagemodellen orientieren. Einige andere könnten indes bereits jetzt "Höhenangst bekommen".

WALL STREET

Die US-Börsen sind am Freitag von einer unterschiedlichen Tendenz geprägt.

Der Dow Jones legte zum Sitzungsbeginn 0,24 Prozent auf 33.797,75 Zähler zu. Anschließend fällt er aber unter die Nulllinie. Beim NASDAQ Composite betrugen die Anfangsgewinne 0,10 Prozent (Eröffnungskurs: 11.124,75 Punkte). Daraufhin baut der Index seine Gewinne weiter aus.

Die US-Börsen zeigen sich nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag insgesamt stabil. Zum Wochenschluss griffen die Anleger insbesondere bei Technologiewerten wieder zu. Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützten erneut die Märkte, nachdem am Donnerstag überraschend moderate Inflationsdaten veröffentlicht worden waren. Positive Impulse lieferte am Freitag ferner die leichte Lockerung der Corona-Beschränkungen in China, die die Weltkonjunktur belasten.

Während es am Donnerstag mit den Aktienkursen steil aufwärts ging, stürzten am Anleihemarkt mit den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen die Renditen ab. Am Freitag ruht der Anleihehandel nun wegen des Feiertags Veterans Day.

Der US-Dollar, der nach den Inflationsdaten und mit den fallenden Marktzinsen auf Talfahrt gegangen war, wertet weiter ab. Mit der Aussicht darauf, dass sich die chinesische Wirtschaft wieder öffnet und Lieferengpässe schwinden, ist die US-Währung in ihrer Funktion als sicherer Hafen nicht gefragt.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenausklang kräftig nach oben.

In Tokio ging der Nikkei mit einem kräftigen Gewinn von 2,98 Prozent auf 28.263,57 Punkte ins Wochenende.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 1,68 Prozent höher bei 3.087,29 Zählern. In Hongkong kletterte der Hang Seng bis zum Handelsschluss um 7,74 Prozent auf 17.325,66 Einheiten.

Die Hoffnung auf bedächtigere Zinserhöhungen in den USA sorgte am Freitag an den asiatischen Aktienmärkten wie schon zuvor in Europa und den USA für ein Kursfeuerwerk. Auslöser waren die Inflationsdaten für Oktober aus den USA, die zwar erneut einen deutlichen, aber zugleich klar geringeren Anstieg zeigten, als Ökonomen und Marktteilnehmer erwartet hatten. Das befeuerte Spekulationen, dass der Inflationshöhepunkt endgültig überschritten ist mit entsprechenden günstigen Folgen für die US-Geldpolitik.

Am Zinsterminmarkt stieg die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung um nur 50 und nicht 75 Basispunkte im Dezember von 56 auf 85 Prozent. Außerdem sahen Marktteilnehmer mit der Inflationsentwicklung in den USA nun auch mehr Spielraum für die chinesische Notenbank, mit einer lockereren Geldpolitik, die lahmende Wirtschaft des Landes zu unterstützen.

Sützend wirkte zudem, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert.

