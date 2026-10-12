Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: ATX könnte fester starten -- DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan

Die Aussichten für den heimischen Handelsstart sind positiv. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt könnte am Montag mit Gewinnen starten.

Der ATX hatte am Freitag noch 0,31 Prozent tiefer bei 6.540,45 Punkten geschlossen.

US-Präsident Donald Trump hat mit sofortiger Wirkung eine "Energie-Waffenruhe" im ukrainisch-russischen Krieg erklärt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "guten Nachricht", nun müsse die Waffenruhe nur noch umgesetzt werden. Derweil hat Russland die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur aber fortgesetzt. Trump hatte zudem eine Vereinbarung zur Lieferung russischen Diesels in die USA und den Weltmarkt verkündet. Der US-Präsident steht kurz vor den Zwischenwahlen wegen der hohen Energiepreise in den USA unter Druck. Brent gibt am Morgen leicht nach. Insgesamt positiv ist, dass die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe deutlicher unter den jüngsten 24-Jahreshochs verbleibt. Derweil dreht sich das KI-Übernahmekarussell weiter.

DEUTSCHLAND

Die neue Handelswoche dürfte am deutschen Markt freundlich starten.

Der DAX hatte bereits am Freitag 1,13 Prozent auf 25.087,27 Zählern gewonnen.

An diese freundliche Tendenz dürfte der Leitindex zum Start in die neue Woche voraussichtlich anknüpfen. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen helfen. Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem XETRA-Handel mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 25.256 Zähler. Damit bleibt er über der runden Marke von 25.000 Punkten, die er in der vergangenen Woche zeitweise unterschritten hatte. Nach oben stellt der Bereich um 25.500 Punkte eine Hürde dar.

Die Berichtssaison in den USA und dann auch in Europa steht vor ihrem Beginn. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan glaubt, dass die Ergebnisse der Unternehmen den Märkten Unterstützung geben. Am Montag dürfte es unternehmens- und konjunkturseitig noch ruhig zugehen. Im Wochenverlauf rücken dann vor allem Inflationsdaten aus den USA in den Fokus, die für den Kurs der US-Notenbank wichtig sind.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten vor dem Wochenende in höhere Regionen.

Der Dow Jones tendierte kontinuierlich bergauf und legte zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 51.654,95 Punkte zu.

Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und schloss 0,64 Prozent höher bei 27.366,17 Zählern.

Größer sind die Ausschläge beim technologielastigen NASDAQ Composite: Hier ging es zum Sitzungsstart um 0,55 Prozent auf 27.342,27 Zähler nach oben, ehe die Gewinne im Verlauf etwas kleiner werden.

Profitiert haben die US-Aktienmärkte von der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahostkonflikt sowie die bevorstehende Berichtssaison, von der sich Anleger neue Impulse für die Aktienkurse versprechen. Besonders Technologie- und KI-Aktien standen nach den jüngsten Kursschwankungen wieder verstärkt im Fokus. Belastend wirkten dagegen die weiterhin hohen Renditen amerikanischer Staatsanleihen sowie enttäuschende Daten zur Verbraucherstimmung, die auf anhaltende Sorgen über Inflation und Konjunktur hindeuten. Bei den Einzelwerten überzeugte der Krankenversicherer Humana mit positiven Nachrichten, während Telekommunikationsunternehmen wegen zunehmender Konkurrenz durch SpaceX unter Verkaufsdruck gerieten. In der kommenden Woche dürften vor allem die Quartalszahlen großer US-Banken und neue Inflationsdaten die weitere Entwicklung an der Wall Street bestimmen.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost zeigt sich zum Wochenstart wenig Bewegung.

In Tokio wurde am Montag nicht gehandelt, am Freitag war der Nikkei 225 minimale 0,02 Prozent im Minus bei 69.030,92 Punkten aus dem Handel gegangen.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite daneben 0,32 Prozent auf 3.801,41 Punkte nach.

In Hongkong rückt unterdesen der Hang Seng überschaubare 0,10 Prozent auf 24.235,79 Punkte nach vorn.

Zu Beginn der Woche verläuft der Handel an den Börsen verhalten, da in Japan feiertagsbedingt geschlossen blieb. An den Anleihemärkten markierten die Renditen in der Vorperiode Mehrjahreshochs, während sich Marktteilnehmer nun auf anstehende US-Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten sowie Einzelhandelszahlen fokussieren, um Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve zu erhalten. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung wird von den Märkten für das laufende Monat gering eingepreist, während für den Dezember stärkere Anpassungen erwartet werden.

Im asiatischen Raum zeigte sich ein gemischtes Bild, insbesondere bei Technologiewerten im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen von TSMC, von denen angesichts der robusten Nachfrage nach Halbleitern und fortschrittlichen Verpackungstechnologien erneut starke Rekordergebnisse erwartet werden.

Energiemarkt gaben die Ölpreise nach vorherigen Gewinnen wieder nach, nachdem sie infolge jüngster Angriffe auf Infrastruktur im Nahen Osten zeitweise zugelegt hatten. Die Notierungen für Brent und WTI verringerten sich somit wieder, blieben jedoch durch geopolitische Unwägbarkeiten geprägt. Zusätzliche Unsicherheit brachten widersprüchliche Aussagen bezüglich möglicher Energie-Waffenruhen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, die von offizieller ukrainischer Seite nicht bestätigt wurden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX