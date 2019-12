ATX zieht an, DAX um Nulllinie -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt kann zulegen, während der deutsche Aktienmarkt seine Gewinne wieder abgibt. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite.

Der Leitindex ATX hat gut behauptet eröffnet und liegt auch aktuel klar in de Gewinnzone.

Nachdem am Vorabend die US-Notenbank wie erwartet ihre Leitzinsen unverändert belassen hat, wird am frühen Donnerstagnachmittag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank erwartet. Außerdem finden in Großbritannien Parlamentswahlen statt, die hinsichtlich des Brexit eine besonders wichtige Richtungsentscheidung bringen dürften.

Wie am Vorabend bekannt wurde, hat die US-Notenbank angesichts guter Wirtschaftsdaten und niedriger Arbeitslosigkeit ihren Leitzins unverändert im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent belassen. Darüber hinaus haben die Mitglieder der Fed für das kommenden Jahr weiter eine Zinspause signalisiert. Die Prognosen der Fed-Mitglieder erwarten für 2020 einen Leitzins im Mittel von 1,6 Prozent, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Projektionen der Notenbank hervorgeht.

In Wien legte EVN Jahresergebnisse vor. Konzernergebnis und Umsatzerlöse legten zu, auch die Dividende soll steigen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag unentschlossen.

Der DAX startete mit einem Gewinn von 0,16 Prozent bei 13.167,56 Punkten und baute diesen zunächst aus. Aktuell kommt der deutsche Leitindex jedoch auf sein Vortagesniveau zurück.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält auch unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der EZB-Rat beließ am Donnerstag den Leitzins im Euroraum unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Banken müssen weiter Negativzinsen von 0,5 Prozent zahlen, wenn sie Gelder bei der Zentralbank parken. Zudem steckt die EZB seit November monatlich 20 Milliarden Euro in den Erwerb von Anleihen. Die Anleger warten nun auf Aussagen der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Geldpolitik im Zuge Pressekonferenz zum Zinsentscheid.

Am Vorabend hatte bereits die US-Notenbank Fed wie von Ökonomen erwartet den Leitzins nicht angetastet und eine anhaltende Zinspause signalisiert. Die Wall Street hatte dies gestützt.

Nach der EZB-Sitzung schwenken die Blicke dann über den Ärmelkanal nach Großbritannien, wo mit der Parlamentswahl das zweite große Ereignis stattfindet. Neue Umfragen durch das Forschungsinstitut YouGov deuten auf einen geschmolzenen Vorsprung der konservativen Partei von Premier Boris Johnson hin. Um sein Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bringen, braucht er aber eine stabile Mehrheit. Das Ergebnis wird offiziell erst am Freitag erwartet.

WALL STREET

Mit Gewinnen präsentierte sich der US-amerikanische Aktienmarkt zur Wochenmitte.

An der Wall Street ging es nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank aufwärts.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 27.910,62 Punkte aus dem Handel. Auch bei Techanlegern wurde die Stimmung im Verlauf besser. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Aufschlag von 0,44 Prozent auf 8.654,05 Indexpunkte.

Am Abend machten die US-Währungshüter den Auftakt für eine Reihe an spannenden Terminen in den kommenden Tagen: Die Federal Reserve hat beschlossen, nicht erneut an der Zinsschraube zu drehen und zudem eine längere Zinspause einlegen zu wollen.

Wegweisender für die Weltbörsen blieben zudem weiter die Perspektiven im Handelsstreit und beim Brexit. Am Vortag wurde schon in übereinstimmenden Presseberichten spekuliert, dass die für den 15. Dezember angekündigten neuen US-Strafzölle auf Importe aus China womöglich verschoben werden. "Sollte dies so sein, dürfte der vorläufige Waffenstillstand den Markt wohl über die Weihnachtsfeiertage hinweg beruhigen", sagte Experte Hao Zhou von der Commerzbank. Beim Brexit blicken Anleger gespannt auf die britische Parlamentswahl am Donnerstag.

Während die politische Agenda also noch einiges zu bieten hat, geht es auf Unternehmensseite jetzt schon vorweihnachtlich ruhig zu.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Japan schloss der Nikkei 0,14 Prozent höher bei 23.424,81 Punkten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis Handelsschluss um 0,30 Prozent auf 2.915,70 Zähler abgab, kletterte der Hang Seng in Hongkong um 1,31 Prozent auf 26.994,14 Einheiten.

Von der Wall Street kamen nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank positive Impulse. Die Fed ließ zwar wie erwartet die Leitzinsen unverändert, signalisierte aber zugleich, dass sie auf längere Sicht am aktuellen Zinsniveau festhalten will. Zudem fiel die Prognose für das US-Wirtschaftswachstum 2020 ein wenig höher aus als noch im September. "Die Fed hat dem Markt eine überraschende Freude zur Weihnachtszeit bereitet", so Stephen Innes, Chef-Marktstratege bei AXI Trader.

Im Fokus der Anleger lag erneut der Handelskonflikt zwischen den USA und China aufgrund der am 15. Dezember drohenden US-Importzölle auf weitere chinesische Waren. Hier gab es zuletzt widersprüchliche Signale. Die Anleger bleiben jedoch hoffnungsvoll, dass es zu einer Verschiebung der Strafzölle kommen könnte, was als Zeichen für eine weitere Annäherung angesehen werden dürfte. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge trifft sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit seinen Top-Handelsberatern, um über die geplanten Strafzölle zu sprechen.

Zudem richten sich die Blicke auf die geldpolitische Sitzung der EZB und die in Großbritannien stattfindenden Parlamentswahlen. Jüngste Umfragen legen nahe, dass der Vorsprung der Tories von Premier Boris Johnson knapper ist als bislang geschätzt, sie deuten aber immer noch auf eine Mehrheit von 28 Stimmen hin. Anleger erhoffen sich von einem Wahlsieg Johnsons eine schnellere Brexit-Umsetzung und damit ein Ende der Unsicherheit.

