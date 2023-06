Warten auf US-Inflationsdaten: An Asiens Börsen überwiegen Gewinne

Die Märkte in Fernost zeigten sich am Dienstag überwiegend freundlich. Der heimische und der deutsche Aktienmarkt notierten zu Wochenbeginn im Plus. Die Wall Street ging optimistisch in die Notenbankwoche.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich am Montag mit positiver Tendenz.

Der ATX war gut behauptet gestartet und zeigte sich auch im weiteren Verlauf freundlich. Letztlich ging der Leitindex 0,33 Prozent höher bei 3.171,19 Zählern in den Feierabend.

In einem freundlichen europäischen Umfeld konnte sich auch der ATX im grünen Bereich halten. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien und den USA überwiegend positive Vorgaben geliefert.

Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Wochenbeginn. Die Anleger würden sich im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Leitzinsentscheidungen der US-Fed sowie der EZB bereits zurückhalten. Während von der EZB am Donnerstag eine abermalige Zinsanhebung erwartet wird, dürften die US-Notenbank Fed und die japanische Zentralbank am Mittwoch beziehungsweise am Freitag still halten.

Datenseitig blieb es am Montag ruhig und auch von Notenbankvertretern dies- und jenseits des Atlantiks gab es im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen keine Äußerungen mehr, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zudem blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen ausgesprochen dünn.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag bergauf.

Der DAX blieb nach einem freundlichen Start in der Gewinnzone. Am Abend schloss er 0,93 Prozent fester bei 16.097,87 Punkten.

Positive Vorgaben aus Übersee und Optimismus über mehrere deutsche Unternehmen haben am Montag dem deutschen Leitindex Auftrieb gegeben. Außerdem gehen die Anleger mehrheitlich davon aus, dass die US-Notenbank Fed diese Woche erst einmal eine Zinspause einlegen wird. Gleichwohl sei "die Wahrscheinlichkeit zunehmender Schwankungen diese Woche extrem hoch", warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Abgesehen von den Zinsentscheiden der Fed, aber auch der Europäischen Zentralbank (EZB), dürfte das erwartete Auf und Ab wohl auch dem am Freitag anstehenden sogenannten Großen Verfall an den Terminbörsen geschuldet sein, der sich auch an den Aktienmärkten auswirkt.

WALL STREET

Die wichtigsten US-Indizes starteten mit Kursgewinnen in die neue Woche.

So eröffnete der Dow Jones Index marginal höher und konnte seine Gewinne im Laufe des Tages etwas ausweiten. Letztlich ging er 0,56 Prozent fester bei 34.067,25 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte deutlicher zulegen, nachdem er bereits zum Start geklettert war. Er schloss 1,53 Prozent höher bei 13.461,92 Zählern.

Zwar liegt das Hauptaugenmerk in dieser Woche auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte, aber daneben werden sich in der laufenden Woche auch die EZB sowie die japanische und chinesische Zentralbank zu ihrer Geldpolitik äußern. Aktuell wird eine Zinspause in den USA mit einer Wahrscheinlichkeit von 76 Prozent eingepreist.

Die aktuell bullische Stimmung werde in den kommenden Tagen einer harten Probe unterzogen, hieß es mahnend im Handel. Denn schon am Dienstag könnte die Stimmung mit Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA kippen. Der Markt rechne fest mit einem weiteren Rückgang der noch immer viel zu hohen Inflation. Nur so sei mittelfristig mit einem Ende des Zinserhöhungspfades der Fed zu rechnen.

Diese Spekulation stelle eine der Haupttriebfedern der aktuellen Börsenrally, die durch die wirtschaftliche Entwicklung kaum zu rechtfertigen sei, hieß es weiter. Andere Börsianer verweisen mit Blick auf die Fed auf die jüngst überraschenden Zinserhöhungen in Australien und Kanada und unterstreichen, dass eine Zinspause in den USA nicht in Stein gemeißelt sei. "(...) niemand ist sich sicher, dass die Rally anhalten wird, da die Fed die Zinssätze seit vergangenem Jahr im Rekordtempo angehoben hat, was zum Zusammenbruch einiger regionaler US-Banken geführt hat", warnte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank vor übertriebenem Optimismus.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag mehrheitlich aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 1,85 Prozent auf 33.033 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen bei 3.227 Zählern nahezu unverändert zum Vortag (-0,06 Prozent). Der Hang Seng in Hongkong legt derweil um 0,4 Prozent auf 19.483 Stellen zu.

Chinas Zentralbank hat ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte gesenkt und stellt damit 2 Milliarden Yuan über ihre siebentägigen Repos zur Verfügung. Der Schritt kam, nachdem Notenbankchef Yi Gang kürzlich sagte, dass die Zentralbank "antizyklische" Anpassungen verstärken und die Finanzierungskosten für die Wirtschaft weiter senken werde. Jüngste Wirtschaftsdaten haben gezeigt, dass Chinas pandemische Erholung nach einem starken Aufschwung zu Beginn des Jahres ohne staatliche Anreize an Fahrt verloren hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX