ATX und DAX kräftig im Plus -- Asiens Börsen legen zu

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich in der neuen Woche mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost werden am Montag Gewinne verzeichnet.

AUSTRIA

Anleger in Wien zeigen sich am Montag optimistisch.

Der ATX weist kurz nach Handelsbeginn ein kräftiges Plus von 1,15 Prozent auf 2.304,18 Einheiten aus.

Nach starken Vorgaben der Märkte in den USA und Asien verbucht auch das europäische Börsenumfeld zu Wochenbeginn Aufschläge. Für Auftrieb sorgten zuletzt vor allem wieder ermutigendere Konjunkturdaten, kommentierte ein Marktbeobachter. Allerdings sollten die Anleger auch die sich weiter verschärfende Corona-Lage in den USA im Auge behalten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch ausgesprochen dünn. Auch der Datenkalender ist zum Wochenauftakt nur spärlich gefüllt.

DEUTSCHLAND

Im deutschen Handel übernehmen am Montag die Bullen das Ruder übernehmen.

Der DAX notiert zum Handelsauftakt 1,45 Prozent fester bei 12.817,19 Einheiten.

Am deutschen Aktienmarkt geht es getrieben von positiven US-Vorgaben und der Spekulation auf eine wirtschaftliche Erholung zum Wochenauftakt weiter nach oben . Zudem haben die ersten Eckdaten von Unternehmen die Hoffnung genährt, dass sich die Corona-Krise nicht so stark auf die Ergebnisse der Unternehmen auswirkt wie zunächst befürchtet. Das Nach-Corona-Crash-Hoch von 12 913 Punkten Anfang Juni bleibt als Ziel im Fokus. Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an, die den Investoren neue Impulse geben könnten. So sind die Märkte weiter hin- und hergerissen zwischen der sich weiter verschärfenden Corona-Lage in den USA und zuletzt wieder ermutigerenden Konjunkturdaten.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten vor dem Wochenende in höheren Regionen.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich freundlich und legte zum Sitzungsende um 1,44 Prozent auf 26.075,30 Zähler zu. Der NASDAQ Composite kletterte um 0,66 Prozent auf 10.617,44 Punkte und markierte bei 10.622,35 Stellen ein neues Rekordhoch.

Die Sorgen um steigende Corona-Infektionszahlen blieben groß. Aus diesem Grund taten sich Anleger an den US-Börsen schon die ganze Woche schwer. Insbesondere, da die Zahl der Neuinfizierten in den USA mit den zunehmenden Lockerungen steigt. Das drosselt Hoffnungen auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung des Landes. Für eine positive Stimmung sorgten jedoch Meldungen wonach das Corona-Mittel Remdesivir von Gilead gute Ergebnisse in der Bekämpfung der Krankheit erziele.

ASIEN

Zum Wochenstart geht es mit den asiatischen Indizes aufwärts.

In Tokio legt der Nikkei derzeit um 1,84 Prozent auf 22.701,61 Punkte zu. (7.10 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite gewinnt derweil 1,27 Prozent auf 3.426,21 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,92 Prozent auf 25.963,07 Einheiten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX