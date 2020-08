ATX schwächer -- DAX vorsichtig -- Asiatische Märkte sind sich uneinig

Der ATX zeigt sich am Donnerstag leichter. Der deutsche Leitindex tendiert ohne große Veränderungen. An den asiatischen Börsen herrscht Uneinigkeit.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt werden am Donnerstag Verluste verbucht.

Der ATX notierte kurz nach dem Ertönen der Startglocke 0,22 Prozent leichter bei 2.282,64 Zählern. Auch anschließend verbleibt er in der Verlustzone.

Der Tag ist einer der letzten Höhepunkte der Berichtsaison. Die neuen Rekorde an Wall Street seien eine erfreuliche Vorlage, doch seien darauf in Asien keine großen Anschlusskäufen gefolgt. Die Unsicherheiten um die weiter offene Zukunft des US-Konjunkturpaketes dauern an. Im Fokus stehen daher die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als wöchentlicher und damit schnellster Indikator für den US-Arbeitsmarkt. Hier sind weniger die konkreten Zahlen wichtig als die Tendenz. Sie sollte klar fallend sein. Dazu stehen aus vielen Länder der Welt die Daten zur Verbraucherpreis-Inflation an. Und nicht zuletzt kommt eine Flut von Quartalszahlen aus der zweiten und dritten Reihe. Bei den großen Unternehmen berichten noch Deutsche Telekom, Swiss Life, AEGON und andere über den Geschäftsverlauf.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag vorsichtig.

Der DAX ging mit Abschlägen von 0,11 Prozent bei 13.044,47 Punkten in den Donnerstagshandel. Im weiteren Verlauf tendiert er um die Nulllinie.

Am Vortag hatte die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Diskussionen um ein US-Hilfspaket in der Corona-Krise und die damit wieder grösser werdende konjunkturelle Zuversicht den deutschen Leitindex wieder über die runde Marke von 13.000 Punkten getrieben.

"Die Anleger erwarten eine konjunkturelle Erholung und gehen aus dem sicheren, aber nicht verzinsten Hafen Gold raus, um vor allem die Aktien zu kaufen, die sie zuvor in die Schublade 'Krisenverlierer' gesteckt hatten", erklärte Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets am Vorabend den jüngsten Anstieg. Ein besonderer Fokus dürfte nun konjunkturell auf den am Nachmittag anstehenden wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten liegen. In der Berichtssaison geht es an diesem Donnerstag nochmal rund.

WALL STREET

Mit grünen Vorzeichen notierten die US-Börsen im Mittwochshandel.

Der Dow Jones zeigte sich zum Ertönen der Startglocke bereits höher und stieg auf zuletzt 27.976,84 Punkte, was einem Plus von 1,05 Prozent entsprach. Der Techwerteindex NASDAQ Composite unterbrach seine jüngste Verlustserie und kletterte um 2,13 Prozent auf 11.012,24 Zähler. Zur Eröffnung notierte der Dow Jones bereits höher und stieg bis zuletzt auf 27.976,55 Punkte, was einem Zuschlag von 1,05 Prozent gleichkam. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte nach den jüngsten Verlusten um 2,13 Prozent auf 11.012,24 Zähler zu.

Die vorbörsliche Tendenz konnte bereits als ermutigendes Zeichen gedeutet werden, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Charttechnisch sei die Lage aber nicht einfach. Um das Vertrauen der Anleger zu stärken, brauche es neue Höchststände für den Dow und den marktbreiten S&P 500 sowie idealerweise ein Ende der jüngsten Verlustserie bei der Technologiebörse NASDAQ - zu der es am Mittwoch kam.

Positive Nachrichten kamen von Tesla. Die Aktien zogen an, nachdem der Elektroautobauer einen Aktiensplit angekündigt hatte. Die Aktionäre erhalten demnach für je ein Papier vier weitere Anteilscheine. Damit solle es mehr Angestellten und Investoren ermöglicht werden, Aktionär zu werden. Wirksam werden soll das Verfahren am 31. August. Der Schritt komme genau richtig, da der Appetit auf die Aktie und das Thema Elektromobilität weiter zunehme, sagte ein US-Analyst.

ASIEN

Am Donnerstag kamen die asiatischen Börsen auf keinen gemeinsamen Nenner.

In Tokio wies der Nikkei am Donnerstag Gewinne in Höhe von 1,78 Prozent bei 23.249,61 Punkten aus.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite mit 3.220,73 Stellen 0,04 Prozent fester. In Hongkong gab der Hang Seng 0,05 Prozent auf 25.230,67 Zähler ab.

Es sind Hoffnungen, die Anleger in den Aktienmarkt treiben. Hoffnungen auf ein Abflauen der Corona-Pandemie, auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes, auf die Einigung auf ein US-Coronahilfspaket im Kongress und auf ein Ende der US-chinesischen Spannungen, wenn sich Delegationen beider Länder am 15. August treffen. Zwar melden einige besonders von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaaten rückläufige Fallzahlen bei Neuinfektionen und Krankenhausaufenthalten, aber von einem wirklichen Abflauen der Pandemie kann nicht gesprochen werden. "Ermutigende Anzeichen einer Abflachung der COVID-19-Kurve in den USA zusammen mit Impfstoffhoffnungen geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus", sagt Chefökonom Vishnu Varathan von Mizuho Bank. Der Markt konzentriere sich aktuell auf die positiven Dinge und blende den Rest aus, ergänzt ein Händler.

