ATX zieht an -- DAX gewinnt -- Asiens Märkte uneinheitlich

Am heimischen Markt kommt es zu einem festeren Wochenauftakt, während sich auch der deutsche Leitindex freundlich präsentiert. Die Börsen in Fernost tendieren zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse präsentieren sich am Montag gut gelaunt.

Der ATX bewegt sich nach einem festeren Start in der Gewinnzone.

Von Konjunkturdatenseite dürften zum Wochenauftakt keine Impulse folgen. Weder aus Europa, noch aus den USA, werden wichtige Datenveröffentlichungen erwartet. Erst am morgigen Dienstag könnten mit den US-Verbraucherpreisen wieder Konjunkturzahlen in den Fokus rücken. "Die monatliche Preisdynamik dürfte sich verringert haben", rechnen die Experten der Helaba mit einem verringerten Inflationsdruck.

Unternehmensnachrichten gab es an der Wiener Börse in der Früh ebenso noch keine. Auch Impulse von aktuellen Geschäftszahlen sind nicht zu erwarten.

DEUTSCHLAND

Der DAX steht am Morgen im Plus.

Der DAX begann die neue Handelswoche mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent auf 15.681,17 Punkte und bleibt auch weiterhin auf grünem Terrain.

Am deutschen Aktienmarkt herrscht nach der schwierigen Vorwoche weiterhin große Anspannung. Schwachen Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Handelsplätzen zum Trotz setzte der DAX am Montag mit Schwung zu einem neuerlichen Erholungsversuch an. In der Vorwoche hatte die Schwäche an der Wall Street auch die Kurse hierzulande noch abgleiten lassen. Konjunktursorgen sowie die Befürchtungen vor einer geldpolitischen Straffung und die Ausbreitung der Delta-Variante hatten für Misstöne gesorgt. Der DAX hatte in der Folge binnen Wochenfrist mehr als ein Prozent verloren, ein Erholungsversuch vor dem Wochenende war gescheitert.

Marktanalyst Jeffrey Haley vom Broker Oanda rechnet angesichts einer eher dünn bestückten Konjunkturagenda indes mit einer weiteren unruhigen Börsenwoche mit Schwankungen je nach den Themen des Tages. Der Börsenbeobachter sieht den Fokus nunmehr bereits auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Ähnlich sehen das auch die Experten der Helaba: "Die Fed hat eine Reduzierung der Anleihekäufe signalisiert, und so dürfte die Nervosität bis Mitte kommender Woche erhalten bleiben."

WALL STREET

Zum Ende einer mässigen Börsenwoche ging es am US-Aktienmarkt im Freitagshandel abwärts.

Der Dow Jones beendete den Freitagshandel mit einem Abschlag von 0,78 Prozent bei 34.607,72 Punkten. Der NASDAQ Composite gab ebenfalls nach und schloss mit einem Verlust von 0,87 Prozent bei 15.115,49 Zählern.

Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate haben die Marktteilnehmer die Gefahren durch steigende Inflation, eine mögliche geldpolitische Straffung, steigende Delta-Infektionen und hohe Bewertungen vor Augen. Positiv werteten die Anleger nur marginal, dass US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping erstmals seit sieben Monaten wieder miteinander telefoniert haben. Dass die US-Erzeugerpreise im August ein wenig stärker als erwartet gestiegen sind, hatte auf die Kurse keinen erkennbaren Einfluss.

Im Gespräch warnten Biden wie Xi vor der Gefahr, dass die Spannungen zwischen ihren Ländern in einer Konfrontation enden könnten. "Die zwei Staatsführer diskutierten über die Verantwortung beider Länder dafür, dass der Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlägt", teilte das Weisse Haus anschliessend mit. "Konfrontation zwischen China und den USA wäre eine Katastrophe für beide Länder und die Welt", sagte auch Xi Jinping nach Angaben chinesischer Staatsmedien.

Beobachter mahnten allerdings, ein einzelnes Telefonat bereits als Annäherung zwischen den zwei weltgrössten Volkswirtschaften zu interpretieren, deren Beziehung so schlecht ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Fundamental habe sich nichts geändert, und die Märkte sorgten sich immer noch mehr über eine mögliche Straffung der US-Geldpolitik sowie die jüngsten Regulierungsmassnahmen der chinesischen Führung, sagte ein Ökonom. Am Vortag hatte der überraschend deutliche Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht gerade für Beruhigung gesorgt im Hinblick auf die weiteren geldpolitischen Massnahmen der US-Notenbank.

ASIEN

Am Montag bewegen sich Asiens Märkte in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei konnte im Verlauf ins Plus drehen und notierte schlussendlich 0,22 Prozent höher auf 30.447,37 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 0,33 Prozent auf 3.715,37 Einheiten nach oben, während der Hang Seng in Hongkong 1,75 Prozent einbüßt auf 25.748,16 Zähler.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind uneinheitlich in die neue Handelswoche gestartet. Schwächere US-Börsen und die Furcht vor weiteren regulatorischen Eingriffen in China sorgten teilweise für Abgaben. Die regulatorischen Eingriffe der Regierung sorgen bereits seit geraumer Zeit für erheblichen Druck auf den chinesischen Aktienmarkt. Im gegenwärtigen Umfeld die Kursschwächen in China für Käufe zu nutzen, gleiche weiterhin einem Griff in ein deutlich fallendes, scharfes Messer, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in einem Kommentar.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX