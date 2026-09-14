Asiens Börsen gespalten

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich nach einem neuen Höchststand etwas fester.

So eröffnete der ATX freundlich und erreichte gleich in der Früh einen neuen Höchststand bei 6.914,35 Punkten. In der Folge wurde das Plus kleiner, zum Handelsende stand dennoch ein Gewinn von 0,22 Prozent auf 6.885,23 Zähler an der Kurstafel.

Weiterhin hohe Ölpreise und erwartungsgemäß ausgefallene US-Inflationsdaten belasteten die Aktienkurs hierzulande nur kurzfristig. Stattdessen trotzte der Leitindex dem schwierigen Marktumfeld und schraubte sich auf einen neuen Höchststand bei 6.914,35 Punkten.

Nachdem die EZB ihren Leitzins am Donnerstag bereits angehoben hatte, erwarten Marktteilnehmer nun ähnliches von der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Inflationsdaten aus den USA bekräftigen dies unterm Strich, auch wenn Ökonomen es noch nicht als ausgemachte Sache ansehen. So lag die Teuerungsrate in den USA im August wie erwartet bei 3,4 Prozent. Auch die Kernrate traf mit 2,4 Prozent die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legte am Freitag zu.

So startete der DAX bereits stärker in den Handel und hielt sich auch weiterhin in der Gewinnzone. Zum Handelsende war noch ein Plus von 0,82 Prozent auf 25.568,56 Punkte zu sehen.

Damit beendete der DAX seinen jüngsten Kursrutsch vor dem Wochenende und konnte sich von einem Teil der Vortagesverluste erholen. Auf Wochensicht blieb dennoch ein recht deutliches Minus von knapp zwei Prozent bestehen.

Rückenwind gab es von den Ölpreisen, die einen Teil ihrer vorherigen Gewinne wieder abgaben. Dennoch bleibt die Lage im Nahen Osten enorm angespannt, nachdem neue Gefechte zwischen den jemenitischen Huthi-Miliz und saudisch unterstützen Kräften ausgebrochen waren.

Bereits am Donnerstag hatte die EZB mit ihrer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr auf den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs reagiert. Ähnliches erwarten Marktbeobachter von der Fed in der kommenden Woche, auch weil die US-Inflationsdaten wie erwartet ausfielen.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten vor dem Wochenende zur Erholung an.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Gewinnaus und schloss 0,98 Prozent stärker bei 52.573,29 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite hatte die Sitzung bereits mit einem klaren Plus eröffnet und gewann zum Schlussläuten 0,96 Prozent auf 26.333,04 Stellen.

Damit kam es nach zuletzt vier Handelstagen in Folge mit Abgaben zu einer Erholung. Die US-Börsen zeigen sich zudem weiterhin recht widerstandsfähig trotz der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise und der Renditen auf Mehrjahreshochs. Stützend wirkte zum Wochenausklang der Rückgang bei den Ölpreisen. Diese gaben nach der Rally der vergangenen Tage nach.

Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Gleichwohl hat sich die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche nach den Daten deutlich erhöht.

ASIEN

Die Märkte in Fernost zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Nikkei 225 verliert zeitweise 0,94 Prozent auf 63'407,96 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite stellenweise 0,16 Prozent auf 3'984,28 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 0,35 Prozent auf 24'893,11 Einheiten zu.

Nach den US-Inflationsdaten am vergangenen Freitag rückt in dieser Handelswoche der Zinsentscheid der Fed in den Mittelpunkt. Daneben bleibt der Nahost-Konflikt das bestimmende Thema an den weltweiten Märkten, durch den die Ölpreise weiter anziehen. Das drückt vor allem auf kapitalhungrige Aktien und Indizes wie den technologielastigen Nikkei 225.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX