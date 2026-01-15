Asiens Börsen in Rot

An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt griffen am Mittwoch zu.

Der ATX rutschte nach zwischenzeitlich deutlichen Gewinnen teilweise deutlich ab. Am Nachmittag änderte das Börsenbarometer dann erneut seine Richtung und kletterte wieder in die Gewinnzone. Dort beendete er den Handel 0,39 Prozent fester bei 5.431,40 Punkten.

Die Aufmerksamkeit der internationalen Finanzmarktakteure richtete sich heute vor allem in die USA, nicht nur weil Donald Trump jederzeit für Überraschungen sorgen kann, sondern weil sich wichtige US-Daten im Kalender findeten, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der Fokus lag dabei zunächst auf den Einzelhandelsumsätzen des Monats November, hieß es weiter von den Experten.

Mit Nachrichten rückten zudem OMV und Bajaj Mobility ins Blickfeld der Anleger.

DEUTSCHLAND

Nach einer siebentägigen Rekordrally zeigte sich der DAX am Mittwoch schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginal höher, verlor im weiteren Verlauf aber zunehmend an Boden. Letztlich verabschiedete er sich 0,53 Prozent schwächer bei 25.286,24 Punkten in den Feierabend.

Der DAX konnte seine Rekordrally am Mittwoch nicht fortsetzen und drehte nach einem stabilen Start in die Verlustzone. Tags zuvor erreichte er noch erstmals die Schwelle von 25.500 Punkten, bevor er letztlich nur knapp im Plus schloss. Belastend wirkte, dass die US-Börsen nach Verlusten am Vortag erneut schwächer erwartet werden. Überraschend starke Handelsdaten aus China, die am Morgen noch gestützt hatten, rückten in den Hintergrund.

Mit Blick auf den deutschen Aktienmarkt warnte Altmann erneut, dass der HDAX, der die 110 grössten und liquidesten deutschen Aktien abbildet, aus technischer Sicht längst "massiv überkauft" sei. Der vor allem aus DAX- und MDAX-Aktien bestehende Index hatte am Vortag den 14. Handelstag in Folge zugelegt, was "die längste Gewinnserie in der bis 1988 zurückgehenden Index-Historie ist".

"Hinter den Rekorden wächst die Vorsicht", schrieben die Analysten von Index-Radar. Doch auch wenn es in den USA am Vortag zu einem "leisen Rückzug" am Aktienmarkt gekommen sei, könne von einer Kapitalflucht keine Rede sein. Allerdings werde am Markt inzwischen wohl zunehmend mit stärkeren Börsenschwankungen gerechnet.

Das Interesse blieb weiter stark auf die USA ausgerichtet, denn die tags zuvor gestartete Berichtssaison der US-Bankenbranche setzte sich mit den Zahlen der Bank of America, von Wells Fargo und der Citigroup fort.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Mittwoch Zurückhaltung.

Der Dow Jones startete etwas tiefer in den Handel und fiel anschließend weiter zurück. Im Späthandel konnte er seine zwischenzeitlichen Verluste jedoch wieder eingrenzen und schloss letztlich 0,09 Prozent niedriger bei 49.149,63 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete ebenso im Minus. Er verweilte auch weiterhin in der Verlustzone und beendete den Tag 1 Prozent schwächer bei 23.471,75 Zählern.

Zur Wochenmitte setzten die US-Börsen ihre Verluste vom Vortag fort. Vor allem große Technologietitel standen unter Druck und gehörten zu den größten Verlierern. Auch mehrere Bankaktien zeigten sich nach der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse schwach. Zusätzlich belasteten stärker als erwartete US-Erzeugerpreise im November die Stimmung an den Märkten. Die Einzelhandelsumsätze legten im selben Monat hingegen etwas kräftiger zu als vorausgesagt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag schwächer.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,80 Prozent auf 53.905,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,37 Prozent auf 4.110,80 Zähler nach.

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,45 Prozent tiefer bei 26.879,22 Einheiten.

Die anstehende Parlamentswahl in Japan dürfte nicht zu einer deutlichen Lockerung der Fiskalpolitik führen, so Marcel Thieliant von Capital Economics. Das Kabinett von Premierministerin Sanae Takaichi sei das beliebteste seit den frühen Tagen von Shinzo Abe. Thieliant erwartet, dass die Regierungskoalition ihre Mehrheit "mit ziemlicher Sicherheit" ausbauen werde. Er bezweifelt jedoch, dass ein stärkeres Mandat eine lockerere Fiskalpolitik unweigerlich zur Folge haben wird. Der im vergangenen Jahr verabschiedete große Nachtragshaushalt, der den Aufschlag auf die Benzinsteuer senkt und die Strompreise reduziert, habe die Argumente für eine weitere fiskalische Expansion geschwächt.

Die Preise für Rohstoffe und Öl stehen im asiatischen Handel unter erheblichem Abgabedruck. Auch Gold und Silber fallen. US-Präsident Donald Trump scheint von einer Militäraktion im Iran abzurücken. Trump habe am Mittwoch gesagt, der Iran habe aufgehört, regierungsfeindliche Demonstranten zu töten, und werde diejenigen nicht hinrichten, denen vorgeworfen werde, versucht zu haben, die Regierung zu stürzen, heißt es.

Eine gewisse Entspannung ist auch im Konflikt zwischen den USA und Dänemark um Grönland auszumachen. Am Vortag hatten sich US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio mit den Außenministern Dänemarks und Grönlands, Lars Løkke Rasmussen und Vivian Motzfeldt getroffen. Das Treffen dauerte etwa eine Stunde - man einigte sich auf die Schaffung einer Arbeitsgruppe. Vor dem Treffen hatten beide Seiten ihre unterschiedlichen Positionen zur Zukunft des dänischen Territoriums Grönland bekräftigt.

