Ukraine-Krieg bleibt Belastungsfaktor: ATX: Fortsetzung der Erholung zunächst fraglich -- DAX vorbörslich mit Verlusten -- Tiefrote Asien-Börsen - Japan gegen den Trend leicht fester

Ob der heimische Aktienmarkt seine Vortageserholung fortsetzen kann, bleibt fraglich. Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel tiefer. An den größten Börsen in Fernost sind auch am Dienstag abermals rote Vorzeichen zu sehen.

An der Wiener Börse könnten die Vorgaben am Dienstag belasten.

Der ATX gewann noch zum Wochenstart 1,53 Prozent auf 3.227,77 Punkte.

Aus Übersee kommen unterdessen schwache Vorgaben: Sowohl in China als auch in den USA waren Verluste zu sehen.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich tiefer.

Der DAX hatte am Montag einen Kurszuwachs von 2,21 Prozent auf 13.929,11 Punkte erzielt, diese Entwicklung dürfte am Dienstag zunächst ins Stocken geraten.

Die jüngste Dax-Erholung gerät am Dienstag wohl weiter ins Stocken. Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt haben dem US-Aktienmarkt zum Wochenstart nicht geholfen. Anders als die Börsen in Europa konnte der Dow Jones Industrial am Montag keine Gewinne einfahren. Das dürfte auch als schlechte Vorgabe für den deutsche Markt gewertet werten. Am Markt hiess es, das Erholungspotenzial in Westeuropa sei grösser, da sich die Furcht von den Folgen des Kriegs dort zuletzt deutlich stärker bemerkbar gemacht hatte.

Die Anleger an der Wall Street verhielten sich am Montag vorsichtig.

Der Dow Jones hatte war anfangs noch leicht zugelgt, doch schlussendlich ging er quasi unverändert bei 32.945,24 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite konnte nach einem schwachen Start vorübergehend ins Plus drehen, doch letztlich verließ die Anleger der Mut und der Techwerteindex schloss 2,04 Prozent schwächer bei 12.581,22 Punkten.

Am Montag gab es die vierten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe - dieses Mal per Video-Schalte. Diese haben aber erneut keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Am 19. Kriegstag vertagten sich die Unterhändler auf diesen Dienstag. Bei der Unterbrechung bis Dienstag handle sich um eine technische Pause für Gespräche in Arbeitsgruppen und eine "Klärung individueller Definitionen", erläuterte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak.

Neben der politischen Großwetterlage blicken die Anleger auf die US-Notenbanksitzung, die das Ergebnis ihrer Beratungen am Mittwochabend bekannt gegeben wird. Am Markt wird weithin erwartet, dass die Fed dann erstmals seit 2018 die Zinsen erhöhen wird. Ein Zinsschritt um 25 Basispunkte gilt nach Auffassung von Marktbeobachtern als eingepreist. Eine Erhöhung um 50 Basispunkte sei dagegen wohl vom Tisch, vermutet Jeffrey Halley, Analyst bei Oanda. Nicht auszuschließen sei hingegen, dass die Fed bei ihren Zinserhöhungen das Tempo steigere, um die Inflation zu bekämpfen, die so hoch ist wie zuletzt vor 40 Jahren.

Das Thema Corona trat wieder in den Vordergrund, nachdem in China wegen steigender Fallzahlen in einigen Städten neue Lockdowns angeordnet wurden. Betroffen ist auch die Hafenstadt Shenzhen. Sollte der dortige Hafen wegen der Pandemie erneut geschlossen werden, droht eine Verschärfung der Lieferkettenprobleme, wie Analyst Halley anmerkte.

Der Ukraine-Krieg belastet und steigende Corona-Fallzahlen belasten die Märkte in Fernost auch am Dienstag mehrheitlich weiter.

In Japan zeigen sich dennoch kleine Gewinne, der Nikkei gewinnt gegen 06:45 Uhr 0,27 Prozent auf 25.377,10 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland haben die Verkäufer unterdessen erneut die Oberhand und schicken den Shanghai Composite 2,79 Prozent auf 3.133,58 Indexpunkte abwärts. In Hongkong knüpft der Hang Seng an seine sehr schwache Vortagesentwicklung an und verliert 3,94 Prozent auf 18.762,31 Einheiten.

Die Sorgen um weiter steigende Corona-Fallzahlen drücken insbesondere an den China-Börsen erneut auf die Stimmung. So hat China eine neue Rekordzahl an Neuinfektionen vermeldet - diese war doppelt so hoch wie noch am Vortag. Wegen der Infektionswelle hat die Regierung über zahlreiche Städte einen Lockdown verhängt.

Dazu kommen die anhaltenden Sorgen vor verschärften regulatorischen Kontrollen der USA gegen dort börsennotierte chinesische Unternehmen. Dies setzt die Technologiewerte weiter unter Abgabedruck. Daneben stehen auch die Entwicklungen im Ukraine-Krieg weiter im Blick. Die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau sollen am Dienstag fortgesetzt werden, erste greifbare Fortschritte, die ein Ende der anhaltenden russischen Angriffe bringen könnten gibt es bislang allerdings noch nicht. Vor allem der Belagerungsring um die Hauptstadt Kiew scheint immer enger zu werden.

Im Blick bleibt auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Es wird hier mit der ersten Anhebung seit 2018 gerechnet. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte ist am Markt eingepreist. Angesichts der weiter steigenden Inflation, die auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren liegt, könnte die Fed allerdings das Zinserhöhungstempo verschärfen.

