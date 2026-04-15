Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Asiens Börsen im Plus

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch mit positiven Vorzeichen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag klar höher.

So notierte der ATX im frühen Handel mit einem Aufschlag und legte auch im Verlauf weiter zu. Er verabschiedete sich 1,74 Prozent fester bei 5.898,35 Einheiten aus dem Handel.

Die Anleger setzten weiterhin auf eine diplomatische Lösung des Kriegs im Nahen Osten. "Wir wurden heute Morgen von den richtigen Leuten, den geeigneten Leuten, angerufen, und sie wollen ein Abkommen aushandeln", erklärte US-Präsident Donald Trump am Vorabend.

Positiv wurde am Markt zur Kenntnis genommen, dass der Waffenstillstand weiter hält und von der US-Blockade der Straße von Hormus nur iranische Schiffe und Häfen betroffen sein sollen.

Derweil nahm die Berichtssaison weiter an Fahrt auf. Nach Goldman Sachs am Vortag, legen nun JPMorgan, Wells Fargo und die Citigroup ihre Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startete nach den gestrigen Abgaben eine Erholung.

Zum Sitzungsstart notierte der DAX fester. Auch im Anschluss ging es weiter aufwärts. Dabei gelang ihm sogar der Sprung über die wichtige Marke von 24.000 Punkten. Schlussendlich notierte das deutsche Börsenbarometer 1,27 Prozent stärker bei 24.044,22 Stellen.

Hoffnung auf eine Fortsetzung der US-iranischen Friedensgespräche sorgten am Dienstag am deutschen Aktienmarkt für einen positiven Handel. Schon zu Wochenbeginn hatte der Leitindex seine Verluste deutlich eingegrenzt. Dabei blieb vor allem die Marke von 24.000 Punkten im Fokus, über der die Erholung in der Vorwoche Grenzen aufgezeigt bekam.

Da die USA und der Iran eine weitere Gesprächsrunde erwögen, bestehe "die Chance auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein Friedensabkommen würde zudem die Strasse von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Zudem wollen die libanesische Regierung und Israel in Washington erstmals seit Jahrzehnten direkte Gespräche beginnen. Israel strebt laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Libanon an. Er fordert eine Entwaffnung der libanesischen Hisbollah-Miliz, die mit dem Iran verbündet ist.

WALL STREET

Die US-Börsen legten am Dienstag zu.

Der Dow Jones vergrößerte sein anfängliches Plus und schloss 0,66 Prozent höher bei 48.535,81 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich im Handelsverlauf und ging 1,18 Prozent stärker bei 6.967,38 Zählern in den Feierabend.

Die US-Börsen protitierten am Dienstag weiter von der Hoffnung, dass die am Wochenende abgebrochenen Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran wiederaufgenommen werden. Bereits am Montag hatten die Aktienkurse an der Wall Street fester geschlossen, nachdem beide Kriegsparteien Bereitschaft zur Fortsetzung der Gespräche signalisiert hatten.

Im Zentrum des Interesses standen die Grossbanken dank der Quartalsbilanzen von JPMorgan, Wells Fargo und die Citigroup.

Konjunkturseitig stiegen die Erzeugerpreise im März weniger stark als erwartet, auch wenn der Anstieg der Ölpreise den Preisauftrieb beschleunigt hat. Das dürfte Inflationssorgen etwas lindern.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch in Kauflaune.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,91 Prozent fester bei 58.407,54 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite stellenweise mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 4.041,45 Zähler.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng gewinnt zwischenzeitlich 0,76 Prozent auf 26.069,51 Einheiten.

Die Börsen in Asien sind im Zuge wieder niedrigerer Ölpreise und Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg den zweiten Tag in Folge gestiegen.

Damit scheinen die Märkte auch auf die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu reagieren. So sagte Trump dem amerikanischen Fernsehsender Fox News, dass er glaube, der Iran-Krieg sei "fast vorbei". Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde in dem Konflikt im Laufe der Woche gemacht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX