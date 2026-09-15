Fed-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen knapp im Minus

An den Börsen in Fernost sind am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Die jüngste Rekordrally am Wiener Aktienmarkt legte am Montag eine Pause ein.

Der ATX vergrößerte seinen frühen Verlust und schloss 1,77 Prozent tiefer bei 6.763,22 Zählern.

Hintergrund waren die wieder steigenden Ölpreise und neue KI-Bedenken. Am Freitag hatte der ATX im Laufe des Tages noch ein neues Rekordhoch mit gut 6.914 Punkten erreicht.

Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung von Mai bis Juli kletterten die Ölpreise im Zuge der neuerlichen Eskalation zwischen den USA und dem Iran wieder kräftig nach oben. Nach oben gezogen wurden die Preise vor allem durch neuerliche Angriffe in der Straße von Hormuz und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Houthi-Miliz im Jemen. Über das Wochenende musste der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien wegen Drohnenangriffen zusätzlich eine wichtige Pipeline abschalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November näherte sich wieder der Marke von 110 US-Dollar.

Die rasante KI-Entwicklung bringt zudem Sorgen mit sich. Nach dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz zeigen sich große amerikanische KI-Firmen nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, zeigte sich am Wochenende besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen. Er plädierte für eine koordinierte branchenweite Pause in der westlichen Welt. Binnen weniger Stunden bekam er Zuspruch von OpenAI-Chef Sam Altman und Tech-Milliardär Elon Musk, der bei SpaceX eigene KI entwickeln lässt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer.

Nach einem negativen Start verlor der DAX noch mehr an Boden und ging schlussendlich 0,50 Prozent leichter bei 25.440,81 Punkten in den Feierabend.

"Der DAX bleibt im Spannungsfeld eines Unsicherheitscocktails aus geopolitischen Risiken, geldpolitischen Fragezeichen und KI-Bedenken gefangen", sagte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. "Mit jedem weiteren Ölpreisschub wächst die Sorge, dass die Inflation befeuert und die Notenbanken unter Zugzwang gesetzt werden könnten."

Die Ölpreise legten wegen der weiter ungeklärten Lage rund um die Strasse von Hormus zu. Massiv unter Druck gerät der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien: Wegen der zunehmenden Bedrohung der zweiten Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten.

Zudem belasteten neue Befürchtungen rund um das Trendthema KI. Nach dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz sei er besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen, fürchtet Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten Modelle zu verlangsamen. Amodei bekam mit dieser Meinung prominente Rückendeckung, etwa von Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk sowie dem Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman. Dieser erteilte zudem einem schnellen Börsengang seines Unternehmens eine Absage - der werde im laufenden Jahr wegen der vorhandenen Sicherheitsbedenken wohl nicht mehr stattfinden. Dies bremste deutsche Aktien mit eingepreister Fantasie bei diesem Trendthema merklich ein.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen hielten sich zum Wochenstart zurück.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher, drehte im Verlauf jedoch ins Minus und gab letztlich 0,29 Prozent auf 54.421,20 Punkte nach.

Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Start deutlich. Im Verlauf reduzierte er seine Verluste jedoch etwas und notierte zum Handelsende 0,56 Prozent tiefer bei 26.186,41 Zähler.

Der Technologie-Sektor wurde von Sicherheitswarnungen bezüglich Künstlicher Intelligenz (KI) belastet. Aus diesem Grund verschiebt OpenAI auch seinen Gang auf das Börsenparkett.

Die KI-Sicherheitswarnungen könnten das Ende des rasanten Wachstums bei den Investitionen in Rechenleistung und KI-Infrastruktur signalisieren, so Kathleen Brooks von XTB. Die Chefs von Anthropic, OpenAI und SpaceX hätten alle zu einer Verlangsamung der Entwicklung von KI-Modellen aufgerufen, was eine "höchst ungewöhnliche einheitliche Botschaft" sei. Der Aufruf könnte ein Ende der Hyperskalierung signalisieren, was massive Auswirkungen auf die Finanzmärkte hätte, meint Brooks. Mehr als die Hälfte der Sektoren, die den S&P-500 ausmachen, seien mit KI verbunden, während Hyperscaler ein Drittel der Gewichtung des Blue-Chip-Index ausmachten, merkte Brooks an.

"Für die Märkte ist die Schlüsselfrage, ob dies das erste Anzeichen dafür ist, dass sich der außergewöhnliche KI-Investitionszyklus schließlich abschwächen könnte", so die Deutsche Bank. Zudem werden mit einem steigenden Zinsniveau deren oft sehr hohe Bewertungen schwerer zu rechtfertigen, hieß es.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am zweiten Handelstag der Woche abwärts.

So verzeichnet der Nikkei 225 zeitweise Verluste von 0,15 Prozent auf 63.397,37 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,10 Prozent tiefer bei 3.881,41 Zählern.

In Hongkong beläuft sich das Minus für den Hang Seng derweil auf 0,23 Prozent bei 24.859,45 Einheiten.

Mit Verlusten zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Sie folgen damit den negativen Vorgaben der Wall Street. Dort hatte die Diskussion um eine stärkere Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) vor allem den Technologiesektor belastet, was aber am Montag an den ostasiatischen Märkten bereits vorher gespielt wurde. Dazu kommen wieder steigenden Ölpreise, was Inflationssorgen schürt. Brent verteuert sich um 1,5 Prozent auf 107,22 Dollar, hatte am Vortag aber auch schon fast 110 Dollar gekostet. Börsianer verweisen auf anhaltende Angriffe in der Straße von Hormus. Dazu wurden Verhandlungen um eine Durchfahrt durch den wichtigen Handelsweg zu Wochenbeginn vertagt.

Marktteilnehmer sprechen auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine Zinserhöhung gilt weitgehend als sicher. Wichtig dürften daneben mögliche Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX