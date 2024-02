ATX freundlich -- DAX mit neuem Rekord -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt verzeichnen am Freitag kräftige Gewinne. Die Anleger in Asien griffen am Freitag zu.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt geht es am Freitag aufwärts.

So eröffnete der ATX mit Gewinnen und präsentiert sich auch anschließend sehr freundlich.

Gestützt werden die Märkte von guten Vorgaben der US-Börsen, die ihre Gewinne im späten Donnerstagshandel noch etwas ausbauen konnten.

Zu den Aktien im Fokus zählen nach Meldung von Zahlen Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster hat 2023 wieder schwarze Zahlen geschrieben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex setzt am Freitag seinen Rekordlauf fort.

So startete der DAX um 0,41 Prozent höher bei 17.117,37 Punkte. Auch im weiteren Handelsverlauf steht er im Plus und erreichte bei gut 17.198 Punkten eine weitere Bestmarke.

Rückenwind kommt einmal mehr von der Wall Street, die ihre Gewinne im späten Handel noch etwas ausgebaut hatte. US-Konjunkturdaten waren zwar uneinheitlich ausgefallen, Investoren schauten aber vor allem auf eher schwache Einzelhandelsumsätze. Sorgen, dass die Konsumlaune überhitzt, seien gemindert worden, schrieb Experte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

Eine starke Kauffreude kann die Preise und damit auch die Inflation nach oben treiben. In dem Fall würde die US-Notenbank Fed womöglich noch länger mit einer ersten Leitzinssenkung warten. Vor diesem Hintergrund richten sich zum Wochenschluss die Blicke auf weitere Konjunkturdaten aus den USA. Die Erzeugerpreise sowie das Konsumklima der Uni Michigan werden am Nachmittag veröffentlicht.

Mit Ausnahme der noch rund laufenden Wirtschaft in den USA könnten die fundamentalen Rahmenbedingungen zwar nicht viel schlechter sein als aktuell, schrieb Kapitalmarktstratege Robomarkets. Für Deutschland und die Eurozone würden die Wachstumsaussichten reihenweise gesenkt, Japan sei jetzt auch in der Rezession angekommen und China kämpfe gegen sinkende Preise. Einen ersten Lichtblick aber gebe es im Gewerbeimmobiliensektor in den USA. Immer mehr Unternehmen holten ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro, Räumlichkeiten würden wieder gebraucht.

WALL STREET

Am Donnerstag notierten die US-Börsen fester.

Der Dow Jones Index konnte schlussendlich 0,91 Prozent zulegen und bis auf 38.773.52 Punkte steigen. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich 0,30 Prozent höher bei 15.906,17 Zählern aus dem Handel.

US-Konjunkturdaten standen am Donnerstag im Fokus. Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia - gemessen am Philly-Fed-Index - verbesserte sich im Februar stärker als erwartet. Auch die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hellte sich im Februar stärker auf als vorhergesagt. Dagegen fielen die Umsätze des US-Einzelhandels von Dezember auf Januar deutlicher als prognostiziert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Vorwoche deutlicher als erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost wiesen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,86 Prozent bei 38.487,24 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland wurde wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest seit vergangenen Freitag nicht gehandelt, auch am heutigen Freitag ruhte das Geschäft weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von vergangener Woche Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2.865,90 Zähler hinzugewonnen. Der Hang Seng in Hongkong beendete den Freitagshandel um 2,48 Prozent fester bei 16.339,96 Zählern.

Teilnehmer verwiesen auf die positive Vorgabe der US-Börsen und Konjunkturzuversicht. Die jüngsten US-Konjunkturdaten schürten Konjunkturoptimismus, ohne allerdings die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen gänzlich abzuwürgen.

Die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten waren besser ausgefallen als gedacht und die Stimmung der US-Industrie in der Region Philadelphia hellte sich stärker auf als erwartet. Dagegen reduzierte sich der Einzelhandelsumsatz im Januar stärker als erwartet und auch die Industrieproduktion zeigte sich schwächer als vorhergesagt, was die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung am Leben hält.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX