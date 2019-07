Asiens Börsen zeigen sich uneinheitlich

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag unentschlossen.

Der ATX bewegte sich nach einer gut behaupteten Handelseröffnung zunächst auf grünem Terrain, drehte im weiteren Handelsverlauf jedoch ins Minus und ging schließlich mit einem kleinen Verlust von 0,14 Prozent bei 2.997,53 Zählern in den Feierabend.

Positive Impulse aus China verpufften schnell. In China waren Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel im Juni besser als erwartet ausgefallen. Zudem hatte sich das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wie erwartet im zweiten Quartal auf 6,2 Prozent verringert.

Bei den Einzelwerten gehörten die Aktien der Addiko Bank zu den größten Gewinnern. Nach ihrem erfolgreichen Börsendebüt am vergangenen Freitag sind die Aktien des aus dem Südosteuropageschäft der einstigen Krisenbank Hypo Alpe Adria hervorgegangenen Finanzinstituts mit dem heutigen Handelstag in den rund 40 Werte umfassenden Index ATX Prime aufgenommen worden. Die Titel hatten an ihrem ersten Handelstag über 4,6 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis zulegt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen die Anleger zum Start in die neue Woche zu.

Der DAX hatte mit einem kleinen Aufschlag eröffnet und schloss am Ende 0,52 Prozent stärker bei 12.387,34 Punkten.

In China waren Daten aus dem Einzelhandel und zur Industrieproduktion im Juni robust ausgefallen. Allerdings sank das chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal wegen des Handelskonflikts mit den USA auf den schwächsten Wert seit fast 30 Jahren. Die Börse feiere, obwohl es gar nichts Großartiges zu feiern gebe, warnte Marktanalyst Salah Bouhmidi vom Handelshaus DailyFX. Schließlich komme der Handelskonflikt nun zunehmend in der Realwirtschaft an und belaste das Wirtschaftswachstum.

Das Interesse der Investoren dürfte sich nun immer stärker auf die anstehenden Quartalsberichte der Unternehmen richten. Zunächst öffnen mehrerer US-Großbanken ihre Bücher.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger am Montag zurück.

Der Dow Jones pendelte über weite Strecken um die Nulllinie, schaffte es am Ende aber doch mit einem leichten Plus von 0,10 Prozent bei 27.359,16 Punkten in den Feierabend. Zwischenzeitlich hatte der Leitindex bei 27.364,69 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der NASDAQ Composite gewann am Ende 0,17 Prozent auf 8-258,19 Indexpunkte - auch die Techwerte hatten bei 8.264,78 am Montag ein neues Allzeithoch erreicht.

Die US-Börsen setzten zu Wochenbeginn ihre Rekordrally deutlich langsamer fort.

In der Vorwoche hatte US-Notenbankchef Jerome Powell mit seinen Aussagen vor dem US-Kongress Erwartungen befeuert, dass die Fed noch im Juli die Zinsen senken werde. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung deutete in die gleiche Richtung. Schwache chinesische Konjunkturdaten wecken am Montag Hoffnungen, dass auch die People's Bank of China ihre Geldpolitik weiter lockern wird. Das Wachstum der Volksrepublik war im zweiten Quartal so niedrig wie zuletzt 1992. Dass die chinesische Industrieproduktion im Juni verglichen mit dem Mai überraschend kräftig zugelegt hat, vermag die Zinshoffnungen nicht zu dämpfen.

An der Wall Street rückt jedoch die beginnende Bilanzsaison in den Blick. Am Montag hat die Citigroup vor der Startglocke über den Verlauf des zweiten Geschäftsquartals berichtet. Die Zahlen der Citigroup haben überzeugt und stimmen optimistisch für die Branche. In der laufenden Woche werden weitere Schwergewichte der US-Bankenlandschaft ihre Quartalsausweise vorlegen. Für Dienstag sind Zahlen von JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo angekündigt. Am Mittwoch folgt die Bank of America und am Donnerstag Morgan Stanley.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Fernost geht es am Dienstag teilweise bergab.

In Japan gibt der Leitindex Nikkei um 07:10 Uhr MESZ nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende 0,68 Prozent auf 21.538,66 Punkte ab - Marktteilnehmer sprechen hier von Nachholeffekten.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite dagegen zurückhaltend: Er zeigt sich 0,11 Prozent schwächer bei 2.939,08 Einheiten. Der Hang Seng legt derweil 0,13 Prozent auf 28.592,44 Zähler zu.

Der Fokus der Anleger richtet sich auf die bevorstehende Berichtssaison. Von der Wall Street kamen zu Wochenanfang mit neuen Rekordhochs positive Vorgaben, auch wenn diese nur leicht über den Allzeithochs der Vorwoche lagen.

Neuigkeiten gibt es bei den laufenden Handelsverhandlungen zwischen den USA und China. Laut einem Bericht könnten US-Finanzminister Steve Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer bald nach China reisen, um die Gespräche auf hoher Ebene fortzusetzen. Voraussetzung hierfür sei, dass die in dieser Wochen per Telefon geführten Verhandlungen mit Peking vielversprechend verliefen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa