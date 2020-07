Börsen in Fernost leichter

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag im Minus.

AUSTRIA

Anleger in Wien zückten am Mittwoch vermehrt ihre Einkaufszettel.

Der ATX notierte am Mittwoch zum Start bereits positiv und ging um 1,12 Prozent stärker bei 2.332,35 Zählern in den Feierabend.

Nach dem Rücksetzer vom Vortag zeigten sich Europas Börsen am Mittwoch fester. Die Anleger setzten auf weitere geld- und fiskalpolitische Impulse, die die Nachrichten um das in den USA grassierende COVID-19-Virus in den Hintergrund schieben. So machte Fed-Gouverneurin Lael Brainard zwar nach wie vor erhebliche Risiken wegen der Coronavirus-Pandemie für die Konjunktur aus. Sie versprach aber ausgedehnte und nachhaltige Käufe von Wertpapieren durch die Notenbank, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und mit Blick auf den EU-Gipfel hoffen die Anleger auf eine Annäherung beim geplanten EU-Rettungsfonds über 750 Milliarden Euro. Etwas stützend an Wall Street wirkte auch der geplante Beginn einer großangelegten Phase-3-Studie für einen Impfstoff gegen den Coronavirus durch Moderna. Daneben setzte die Fortsetzung der Berichtssaison in den USA Akzente an den Börsen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Mittwoch stärker und liebäugelte mit der 13.000er-Marke.

Der deutsche Leitindex DAX tendierte zum Börsenstart mit einem Plus und legte weiter zu. Zum Ertönen der Schlussglocke gewann das Aktienbaromter 1,84 Prozent auf 12.930,98 Punkte zu.

Angetrieben von neuer Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff hat der DAX am Mittwoch ein neues Hoch seit dem Viruscrash im Februar erklommen. Gepaart mit der Hoffnung auf Notenbankhilfen und anhaltendem Optimismus für die bevorstehende Berichtssaison näherte sich der Leitindex mit in der Spitze 12.999,84 Zählern wieder den 13.000 Punkten. Als Haupttreiber verwiesen wurde am Markt vor allem auf ermutigende Aussagen über erste Tests mit einem möglichen Impfstoffkandidaten der US-Biotech-Firma Moderna. Die Probanden hätten Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, erklärte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID). Wie es weiter hiess, wurden dabei keine ernsthaften Nebenwirkungen beobachtet.

Laut dem Marktanalysten Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader klammern sich Investoren gerade jetzt, wo auf dem Parkett eine mögliche zweite Welle diskutiert wird, an jeden noch so kleinen Strohhalm im Kampf gegen das Virus. "Ein effektiver Impfstoff könnte weitreichende Lockdowns verhindern und den Weg zu einer 'neuen Normalität' ebnen", so der Experte.

Auch Forderungen aus dem Umfeld der US-Währungshüter nach einem längerfristigen Ankauf von Vermögenswerten sorgten für den neuen Schub nach oben. Ebenso gilt dies für die weiter steigenden Erwartungen an die laufende Berichtssaison der Unternehmen. Am Vortag hatten schon mehrere US-Banken positive Resultate vorgelegt, Goldman Sachs sorgte nun mit einem Milliardengewinn für eine weitere positive Überraschung

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen zur Wochenmitte Pluszeichen aus.

Der Dow Jones war freundlich in den Mittwochhandel gestartet und blieb anschließend weiter in grünem Terrain. Zur Schlussglocke stand dann ein Plus von 0,86 Prozent bei 26.870,51 Punkten an der Kurstafel. Auch der NASDAQ Composite konnte sich während des gesamten Handelsverlaufs in der Gewinnzone halten und schloss 0,59 Prozent höher bei 10.550,49 Zählern.

Neu aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit COVID-19 trieben die Kurse an der Wall Street zur Wochenmitte weiter nach oben. Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna zeigte einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, erklärte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten. Der Impfstoff soll bereits ab Ende Juli an rund 30'000 Probanden getestet werden.

"Die Aktienmärkte bekommen Rückenwind von einem viel versprechenden Impfstoff", schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Damit dürfte das Rennen der Unternehmen, mit seinem Impfstoff als erstes auf den Markt gehen zu können, noch mehr Fahrt aufnehmen.

ASIEN

Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Verluste.

In Tokio gibt der Nikkei 0,75 Prozent auf 22.772,72 Punkte ab. (6.58 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite notiert derweil mit Abschlägen von 1,41 Prozent bei 3.314,03 Zählern. In Hongkong fällt der Hang Seng um 1,17 Prozent auf 25.183,08 Einheiten. (6.58 Uhr MESZ)

Trotz guter US-Vorgaben geht es am Donnerstag an den Börsen in Asien nach unten. Die Spannungen zwischen den USA und China wegen des umstrittenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong lasteten auf der Stimmung, sagen Händler. Darüber träten die Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus in den Hintergrund. Auch die überraschend starke Erholung der chinesischen Wirtschaft vermag die Kurse nicht zu stützen.

