ATX dürfte abwartend in den Handel starten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer

Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt ein überschaubares Minus ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt hat zwar positive Vorgaben vor der Brust, dürfte aber zunächst überschaubare Bewegungen zeigen.

Der ATX war am Vortag 0,67 Prozent höher bei 5.298,49 Punkten in den Feierabend gegangen.

Ob sich die freundliche Vortagestendenz fortsetzen kann, bleibt abzuwarten. Die Entwicklungen in Fernost und insbesondere die damit verbundene Ölpreisentwicklung bleibt im im Blickpunkt der Anleger. Negative Nachrichten vom Wochenende blieben für die Marktteilnehmer aber dieses Mal aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Auftakt am Dienstag zunächstleichte Verluste zeigen.

Der DAX hatte am Montag 0,5 Prozent höher bei 23.564,01 Zählern geschlossen.

Am zwölften Handelstag seit Ausbruch des Konflikts im Iran steuert der deutsche Leitindex auf einen verhaltenen Handelsstart zu. Nachdem der DAX die Woche solide begonnen hatte, taxierte der Broker IG den Index rund drei Stunden vor dem XETRA-Start mit 23.555 Punkten nur geringfügig schwächer. Maßgeblicher Taktgeber bleibt die angespannte Lage am Energiemarkt bei den Ölpreisen: Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich leicht auf 102,5 Dollar, liegt damit aber deutlich unter dem Krisenhoch der Vorwoche von fast 120 Dollar.

Die Marktteilnehmer blicken weiterhin nervös auf die faktische Blockade der Straße von Hormus, die als wichtigste Versorgungsroute für globale Energielieferungen gilt. Für zusätzliche Verunsicherung sorgen widersprüchliche diplomatische Signale: Irans Außenminister dementierte Berichte über Kontakte zu US-Sondergesandten und warf der Gegenseite gezielte Desinformation zur Beeinflussung der Ölpreise vor. In diesem spannungsgeladenen Umfeld zwischen Inflationssorgen und vorsichtiger Hoffnung auf eine Stabilisierung der Lieferwege bleiben die Anleger vorerst in Wartestellung.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zu Wochenbeginn mit Zuschlägen.

Der Dow Jones schloss 0,84 Prozent fester bei 46.946,28 Zählern.

Auch der NASDAQ Composite legte zu und gewann 1,22 Prozent auf 22.374,18 Indexpunkte.

Zum Start in die neue Woche liess sich an den US-Börsen eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste beobachten. Ausschlaggebend war letztlich aber die Nachrichtenlage um den Iran-Krieg. Ein schnelles Ende des Krieges scheint noch immer nicht in Sicht. Etwas Unterstützung erhielten die Aktienmärkte Marktteilnehmern zufolge vom Aufruf des US-Präsidenten Donald Trump an andere Länder, Schiffen auf ihrer Passage durch die Strasse von Hormus Geleitschutz zu gewähren.

Die faktische Sperrung der Strasse von Hormus durch den Iran, durch die normalerweise rund ein Fünftel der weltweiten Öltransporte läuft, hatte in der vergangenen Woche die Furcht vor Versorgungsengpässen befeuert und die Ölpreise drastisch nach oben getrieben, was wiederum die Aktienmärkte belastete. Zwar haben etliche Länder Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben und andere Massnahmen ergriffen, um die Belastung für die Wirtschaft und die Bevölkerung zu lindern, doch verharren die Ölpreise auf ihren jüngst erreichten hohen Niveaus. Denn im Zuge der Kampfhandlungen wurden Teile der Ölinfrastruktur in der Region zerstört: im Iran durch Angriffe der israelischen und US-Streitkräfte, in anderen Ölförderländern durch iranische Gegenschläge. Selbst wenn die Strasse von Hormus bald wieder gefahrlos passiert werden könnte, dürfte es dauern, bis die verfügbaren Kapazitäten und das Angebot wieder das Niveau von vor dem Krieg erreichen.

Highlight der Woche dürfte aber der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch sein. Es wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert lässt. Das Interesse gilt vor allem Aussagen zum künftigen geldpolitischen Kurs. Im Zuge der steigenden Ölpreise dürfte die ohnehin schon hartnäckig hohe Inflation in den USA nochmals zugelegt haben, was baldige Zinssenkungen unwahrscheinlich macht. Unternehmenstermine sind rar; die Bilanzsaison in den USA ist fast vorüber.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.

In Tokio verliert der Nikkei 225 am zweiten Handelstag der Woche und zeigt sich zeitweise 0,09 Prozent tiefer bei 53.700,39 Punkten.

Verluste werden gegen den Trend unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet: Der Shanghai Composite verliert zeitweise 0,84 Prozent auf 4.050,62 Stellen.

In Hongkong zeigt sich der Markt daneben von seiner freundlichen Seite: Anleger schieben den Hang Seng zeitweise 0,12 Prozent auf 25.865,42 Punkte nach oben.

Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen am Dienstag dem freundlichen Trend der Wall Street nur im frühen Verlauf, später dreht die Stimmung. Geldpolitischer Straffungen und geopolitischen Spannungen dominieren. Die Lage am Ölmarkt bleibt angespannt, liefert jedoch aktuell keine neuen Schocks. Brent-Öl notiert bei knapp 103 Dollar. Die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran erschwert die Versorgung Ostasiens weiterhin massiv. Da US-Präsident Trump mit seinem Aufruf zu internationalen Schiffseskorten bislang auf Ablehnung stieß, bleibt die Unsicherheit in der Region hoch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX