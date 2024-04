ATX und DAX vor kaum veränderter Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig

Der heimische und auch der deutsche Aktienmarkt dürften verhalten in den Mittwochshandel starten. Die Indizes in Fernost tendieren derweil zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte verhalten in den Tag starten.

Der ATX bewegt sich vorbörslich nur wenig.

Die hartnäckige Inflation während des ersten Quartals hat laut US-Notenbankchef Jerome Powell zu einer neuen Unsicherheit darüber geführt, ob und wann die Zinsen gesenkt werden können. "Die jüngsten Daten haben uns ganz klar keine größere Zuversicht gegeben", dass die Inflation Fortschritte in Richtung des Ziels der Fed macht, sagte Powell und weiter: "Stattdessen signalisieren sie, dass es länger als erwartet dauern wird, diese Zuversicht zu erlangen.....Aktuell ist es angesichts der Stärke des Arbeitsmarktes und der Fortschritte bei der Inflation angemessen, der restriktiven Geldpolitik mehr Zeit zu geben, um zu wirken."

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch stabil erwartet.

Der DAX tendiert im vorbörslichen Geschäft kaum verändert.

Nach dem Rückschlag am Vortag tut sich im DAX zur Wochenmitte wohl zunächst nur wenig. Angesichts der Unsicherheiten um die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten und die geopolitische Lage war der deutsche Leitindex am Dienstag mit 17.713 Punkten bis an seine 50-Tage-Linie abgesackt. In diesem Bereich konnte er sich dann aber stabilisieren.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,17 Prozent höher bei 37.798,64 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,12 Prozent auf 15.865,25 Zähler.

Die Börsen in den USA taten sich nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag mit einer Erholung zunächst schwer, nahmen im Verlauf aber etwas Fahrt auf. Am Anleihemarkt setzte sich der Anstieg der Renditen ungebremst fort. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere am Morgen stieg mit 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Investoren setzen also immer weniger auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

Im März hatte der Dow bei knapp 40.000 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Seitdem hat das weltweit bekannteste Börsenbarometer mehr als 2.000 Zähler oder gut 5 Prozent verloren. Gleichzeitig sind sie Renditen am US-Bondmarkt kräftig gestiegen.

ASIEN

Am Mittwoch können sich die Anleger in Asien nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 derzeit 0,55 Prozent ab auf 38'260,15 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite unterdessen um 0,93 Prozent an auf 3'035,07 Zähler. In Hongkong büßt der Hang Seng derweil um marginale 0,07 Prozent auf 16'238,09 Indexpunkte ein.

Nachdem es am Dienstag auf breiter Front abwärts gegangen war, ist die Stimmung am Mittwoch unterschiedlich.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX