ATX vorbörslich freundlich -- DAX im Plus erwartet -- Märkte in Fernost uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zunächst etwas ruhiger zugehen, während der deutsche Leitindex mit Zuwächsen erwartet wird. Zum Wochenausklang ist derweil an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz auszumachen.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt dürften sich am Freitag etwas aus ihrer Deckung wagen.

Der ATX zeigt sich im vorbörslichen Geschäft leicht freundlich.

Die Vorgaben am letzten Handelstag der Woche sind gar nicht schlecht. An der Wall Street hatte der Dow Jones seine Verluste im späten Handel noch fast aufgeholt; in Asien hingegen kommt es am Freitag zu keiner einheitlichen Tendenz.

DEUTSCHLAND

Der DAX kann vorbörslich Zuwächse verbuchen.

An seinem letzten Handelstag mit 30 Indexwerten wird der DAX am Freitag freundlich erwartet. Er dürfte so zum großen Verfall im Mittelfeld seiner Spanne der vergangenen Handelstage stehen, die von gut 15.600 bis knapp 15.800 Punkten reicht.

Für Schwankungen könnte der große Verfallstag mit auslaufenden Terminkontrakten sorgen. "Gerade bei der 15.700-Punkte-Marke könnte ein erbitterter Kampf entbrennen zwischen denen, die den Index darüber oder darunter sehen möchten", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Nach Handelsschluss wird der DAX dann aufgestockt. Dann wird er mit Aktien wie Zalando oder HelloFresh jünger und bunter. Ab Montag verfügt er dann über 40 Werte, darunter mit Airbus auch ein weiteres Schwergewicht.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Donnerstag unentschlossen.

Der Dow Jones schloss 0,18 Prozent tiefer bei 34.751,12 Punkten. Der NASDAQ Composite schaffte es im späten Handel auf grünes Terrain und schloss 0,13 Prozent höher bei 15.181,92 Punkten.

Händler schauten mit wachsender Sorge gen China, wo der wankende Immobilienriese Evergrande eine Krise des Immobiliensektors auslösen könnte. Auch der chinesische Bankensektor könnte betroffen sein, die Entwicklung könnte empfindliche Auswirkungen auf die chinesische Konjunktur nach sich ziehen, warnen Stimmen aus dem Handel. Wegen des abgeschotteten Finanzmarktes in China drohten aber kaum Ansteckungsgefahren, heißt es weiter. "Evergrande zeigt, dass es so viele Schwachstellen im chinesischen System gibt und es schwer zu sagen ist, wo die chinesische Regierung eingreift. Das drückt einfach auf das Vertrauen", sagt Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors.

Die heimischen Konjunkturdaten aus den USA sprachen dagegen eine positive Sprache. Der Philadelphia-Fed-Index für September fällt signifikant besser als erwartet aus. Und der Einzelhandelsumsatz im August ist deutlich gestiegen, obwohl hier von sinkenden Erlösen ausgegangen worden war. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen leicht schwächer als gedacht aus, bewegten sich aber im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartung. "Verbrauchern geht es gemäß ihrer verfügbaren Mittel sehr gut, sie haben also die Möglichkeit, die Ausgaben zu erhöhen", sagt US-Chefvolkswirt Tom Porcelli von RBC. Der nationale Konsum stellt die entscheidende Kennziffer für das US-BIP. Die ausgabefreudigen US-Konsumenten stützten den Aktienterminmarkt kaum, weil die Fed schneller die Geldpolitik straffen könnte.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Freitag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei steht 0,62 Prozent im Plus bei 30.509,93 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,15 Prozent nach auf 3.601,91 Zähler. Der Hang Seng legt daneben um 0,30 Prozent zu auf 24.741,38 Einheiten.

Vielerorts verhindern laut Teilnehmern Konjunktursorgen eine Erholung von den jüngsten Kursverlusten. Die Vorgaben aus den USA sind leicht negativ. Dort hatten es selbst überraschend starke Einzelhandelsdaten nicht geschafft, die Stimmung unter den Anlegern aufzuhellen, weil sie zugleich Inflationsspekulationen schürten.

Zur Zurückhaltung in Asien trägt bei, dass viele Börsen der Region vor einem langen Feiertagswochenende stehen. In Japan findet am Montag und Donnerstag kein Handel statt, in Schanghai bleibt die Börse am Montag und Dienstag geschlossen, in Hongkong am Mittwoch.

Dazu kommt die Sorge, der finanziell schwer angeschlagene Immobilienriese China Evergrande könnte endgültig zahlungsunfähig werden und damit einen Crash des Immobilienmarkts auslösen, aber auch die Banken in Mitleidenschaft ziehen. Am Mittwoch hatte die chinesische Regierung gewarnt, dass der Konzern fällige Kreditzinsen nicht zahlen könne. Evergrande stehen auch am Freitag unter Druck und verlieren fast 12 Prozent. Marktteilnehmer fürchten, dass ein Zusammenbruch des Unternehmens weite Kreise ziehen und neben Banken auch Bauunternehmen und Zulieferer belasten und nicht zuletzt das Verbrauchervertrauen in China beschädigen könnte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX