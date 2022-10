Asiatische Börsen geben nach

Die Börsen in Fernost beginnen die neue Woche mit Abschlägen. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt waren die Anleger am Freitag in Kauflaune. Die Wall Street zeigte sich im Freitagshandel schwächer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt knüpfte an die positive Vortagesentwicklung an.

Der ATX war sehr freundlich gestartet, doch eine schwache Wall Street dämpfte dann am Nachmittag die Stimmung. Deshalb schloss der österreichische Leitindex am Abend nur mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 2.749,82 Punkten.

Es bleibt volatil an den Finanzmärkten und weiterhin dominieren in den verschiedenen Segmenten die Abwärtsrisiken, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Inflations- und Zinssorgen bleiben präsent, wie die heftigen Marktreaktionen am Donnerstag im Anschluss an die Verbraucherpreise in den USA zeigten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag mit einem deutlichen Plus.

Der DAX konnte seine anfänglich kräftigen Gewinne aufgrund einer schwachen Wall Street nicht vollständig verteidigen. Schlussendlich ging er aber immer noch mit einem kräftigen Aufschlag von 0,67 Prozent bei 12.437,81 Punkten in den Feierabend.

Der tags zuvor gestarteten Erholungsrally im deutschen Leitindex hat sich damit fortgesetzt. Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets, muss sich zeigen, ob tags zuvor lediglich die Pessimisten mit ihren Wetten auf fallende Kurse die Nerven verloren haben, als es für den Aktienmarkt so plötzlich doch nicht weiter abwärts ging - "oder doch mutige Investoren sich dachten, schlimmer kann es von der Nachrichtenlage nicht mehr kommen". Marktbeobachter Andreas Lipkow erinnerte daran, dass sich an der konjunkturellen Situation nichts geändert hat, und in den USA eine Stagflation droht - also eine stagnierende Wirtschaft bei hohen Teuerungsraten.

Ein Highlight des Tages waren die Quartalsberichte der US-Großbanken wie JPMorgan, Morgan Stanley und Citigroup. Sie fielen überwiegend positiv aus.

WALL STREET

Die Wall Street zollte am Freitag der fulminanten Vortagesrally Tribut und mit Verlusten ins Wochenende.

Der Dow Jones startete fester in den Handel und kletterte dann weiter in die Gewinnzone. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch in die Verlustzone. Er ging 1,31 Prozent tiefer bei 29.646,37 Punkten ins Wochenende. Der NASDAQ Composite legte zum Start zu. Anschließend behielt er sein grünes Vorzeichen zunächst, gab seine Gewinne dann jedoch ebenfalls ab. Er verlor zu Handelsschluss 3,08 Prozent auf 10.321,39 Einheiten.

Überwiegend positive Quartalsberichte hatten die New Yorker Wall Street am Freitag nach der beeindruckenden Vortagesrally nur kurzzeitig gestützt. Neue Konjunkturdaten lieferten zugleich kaum Impulse.

Unter den Branchen stand vor allem der Banksektor im Fokus, denn zahlreiche grosse Finanzinstitute legten Quartalsberichte vor. Dabei konnte einzig Morgan Stanley nicht überzeugen. Die Bank enttäuschte den Markt beim Nettogewinn und den Erträgen im dritten Quartal. JPMorgan, die Citigroup und Wells Fargo dagegen schnitten besser als erwartet ab.

ASIEN

An den Börsen in Fernost überwiegen heute wieder die Sorgen unter den Anlegern.

In Tokio fällt der Nikkei um 1,37 Prozent auf 26.718,99 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,10 Prozent auf 3.068,83 Punkte nach. Der Hang Seng in Hongkong notiert 1,13 Prozent im Minus bei 16.399,46 Einheiten (7.01 Uhr MESZ).

Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Montag den schwachen Vorgaben der Wall Street. Dort hatte die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen die Aktienkurse zum Wochenausklang empfindlich gedrückt. Im Handel verweist man aber auch auf negative Signale von der chinesischen KP. Zum Auftakt des Parteitags der Kommunistischen Partei (KP) hat Präsident Xi Jinping seine Landsleute dazu aufgerufen, sich "auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten". Taiwan drohte er mit einem Militäreinsatz.

Es gab kaum Anzeichen für ein Nachlassen der Null-COVID-Kampagne oder der Wohnungsmarktpolitik, die die Wirtschaft belasten. Gerade die ständigen Lockdowns bremsen die chinesische Wirtschaft seit Monaten aus. Aus Schanghai wurden neue Infektionsanstiege gemeldet. Zugleich betonte Xi aber auch die Wirtschaftshilfen der staatlichen Stellen zur Ankurbelung der Konjunktur. Die chinesische Zentralbank hat ihre Leitzinsen derweil unangetastet gelassen. Zugleich pumpte die Notenbank 500 Milliarden Yuan (69,6 Milliarden US-Dollar) in den Markt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX