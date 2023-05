ATX im Feiertag -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen fester

Der heimische Markt bleibt am Donnerstag aufgrund des Feiertags Christie Himmelfahrt geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt wird mit Gewinnen erwartet. Die Märkte Asiens können am Donnerstag Gewinne verzeichnen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt wird am Donnerstag aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt nicht gehandelt.

So verließ der Handelstag am Mittwoch: Der ATX notierte kurz nach Handelsstart im Minus, konnte im weiteren Verlauf jedoch in die Gewinnzone drehen und schloss 0,27 Prozent fester bei 3.139,74 Punkten.

Die Unsicherheiten angesichts des drohenden Zahlungsausfalls der USA belasteten am Mittwoch an den internationalen Finanzmärkten. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte am Dienstagabend vor einem weltweiten Finanzbeben für den Fall eines Zahlungsausfalls ihres Landes im Streit über die Schuldenobergrenze. Bei dem gestrigen Treffen zwischen US-Präsident Biden und führenden Kongressabgeordneten gab es eine vorsichtige Annäherung, hieß es.

Mit einer Zahlenvorlage rückte am heimischen Markt AGRANA ins Blickfeld der Anleger.

Anleger in Frankfurt dürften am Donnerstag zugreifen.

Der DAX wird fester erwartet.

Nach rund zwei Wochen der Starre könnte dem DAX zum Handelsauftakt am Donnerstag der Sprung über die Marke von 16.000 Punkten gelingen. Dabei nimmt der Leitindex den Schub von den US-Börsen mit, wo ein Hoffnungsschimmer im Schuldenstreit für frischen Wind gesorgt hatte. Generell dürfen sich die Anleger am Feiertag "Christi Himmelfahrt" aber wohl auf ein eher gemächliches Handelsgeschehen einstellen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten zur Wochenmitte mit Aufschlägen.

Der Dow Jones Index stieg zur Eröffnung bereits leicht und konnte in Handelsverlauf noch weiter zulegen. Er ging 1,24 Prozent höher bei 33.422,78 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite startete in Grün und bewegte sich im Anschluss deutlich im Plus, bevor er dann 1,28 Prozent fester bei 12.500,57 Zählern schloss.

Die US-Anleger wagten sich am Mittwoch wieder vermehrt aus der Deckung, obgleich das Damoklesschwert der Schuldenobergrenzen-Diskussionen weiterhin über der weiteren Börsenentwicklung schwebte. Immerhin: In einer zweiten Gesprächsrunde über eine Anhebung der Schuldenobergrenze kamen sich die streitenden Parteien der Demokraten und Republikaner am Dienstag näher, was für wachsenden Optimismus am Aktienmarkt sorgte. Auch US-Präsident Joe Biden zeigte sich laut dpa-AFX optimistisch, "dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung gebe". Besonders die Technologie-Werte knüpften an ihren starken Lauf der vergangenen Handelstage an.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage recht dünn, was aber durchaus auch als positives Zeichen aufgefasst werden kann: Die US-Regionalbankenkrise schien damit zunächst einmal abzuebben - für allgemeine Entwarnung war es in Anbetracht der unklaren Informationssituation aber gewiss zu früh.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den Märkten Asiens aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei kann aktuell 1,45 Prozent auf 30.529,50 Punkte zulegen. (Stand: 7.03 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,78 Prozent auf 3.309,74 Zähler nach oben. In Hongkong notiert der Hang Seng mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 19.777,95 Stellen.

Positive Vorgaben der US-Börsen verhelfen am Donnerstag den Aktienmärkten Asien zu Kursgewinnen. An der Wall Street war es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen, nachdem Anleger neue Hoffnung auf ein rechtzeitiges Ende des Streits um die Schuldenobergrenze der USA geschöpft hatten, womit ein Zahlungsausfall der USA vermieden werden könnte. Grund dafür waren konziliante Äußerungen sowohl von US-Präsident Joe Biden als auch vom republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX