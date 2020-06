ATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich schwach -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter

Der heimische Markt dürfte den Tag in Rot beginnen. Der deusche Leitindex dürfte den Donnerstagshandel mit Abschlägen beginnen. An den Märkten in Fernost werden am Donnerstag überwiegend leichte Verluste verbucht.

AUSTRIA

Am Donnerstag dürften die Bären das Ruder in Wien übernehmen.

Der ATX weist vorbörslich ein Minus aus.

Mit einem volatilen Handelstag rechnen Händler am Donnerstag. Die Nachrichtenlage sei global sehr gegensätzlich. Die Märkte seien übergeordnet gefangen zwischen der Sorge vor einer zweiten Coronawelle, wie sie in Teilen Pekings begonnen habe. Dem stünden Infrastrukturprogramme und die Geldschwemme der Notenbanken entgegen. Hier beginnt am Donnerstag selbst in Europa eine neue Zeitrechnung mit dem ungebremsten Gelddrucken der EZB. Sie wird dann bekanntgeben, wie viele Milliarden von Euro sie im Rahmen ihres Langfristtenders TLTRO unter den Banken verteilen will. Dazu kommen Notenbanksitzungen, vor allem in England.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften am Donnerstag Vorsicht walten lassen.

Der DAX notiert gemäß vorbörslicher Indikationen in der Verlustzone.

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag nach den deutlichen Gewinnen der vergangenen beiden Handelstage ein leichter Rücksetzer an. Am Dienstag und Mittwoch hatte der DAX insgesamt um fast vier Prozent zugelegt. Händler sprachen daher von einer leichten Gegenbewegung. Wichtige Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, die die Finanzmärkte weiter im Griff hat, gab es in den vergangenen Stunden nicht. Im Tagesverlauf stehen dann unter anderem mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Neuigkeiten zu dem zuletzt stark unter der Krise leidenden US-Arbeitsmarkt an. Zudem könnte die Notenbank-Entscheidung in Großbritannien (13 Uhr) die Märkte bewegen. Zudem wirft der Hexensabbat am Freitag seinen Schatten voraus.

WALL STREET

Auch die Wall Street zeigte sich am Mittwoch volatil.

Der US-Leitindex Dow Jones gewann zum Handelsstart 0,15 Prozent hinzu auf 26.330,52 Punkte, zeigte sich im Verlauf aber sehr volatil. Am Ende sackte er um 0,65 Prozent auf 26.119,13 Punkte ab. Der NASDAQ Composite rettete unterdessen ein kleines Plus von 0,15 Prozent auf 9.910,53 Zähler in den Feierabend, musste seine Tageshöchststände damit aber deutlich hinter sich lassen.

Am Markt gab es kritische Stimmen, die auf die steigende Zahl von Neuinfektionen in diversen US-Bundesstaaten und in Peking verweisen. Damit steige die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. "Sicher wird die nächste Erholungsphase nicht so geradlinig und einfach sein wie die Etappe, die wir gerade hinter uns haben", sagt Derek Halpenny, Head of Research for global Markets in Europa bei der MUFG Bank. "Jetzt wird der Aktienmarkt ein wenig unberechenbarer sein".

Die vor Handelsbeginn veröffentlichten US-Baubeginne bleiben deutlich hinter der Prognose zurück. Diese legten im Mai um 4,3 Prozent zu, während Ökonomen einen Anstieg um 22,3 Prozent erwartet hatten. Jedoch wurde der Vormonat leicht nach oben revidiert.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag mehrheitlich abwärts.

In Tokio gibt der Nikkei aktuell 0,4 Prozent auf 22.365,38 Einheiten nach. (7.07 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland pendelt der Shanghai Composite daneben mit plus 0,03 Prozent bei 2.936,88 Zählern um die Nulllinie. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil einen Abschlag von 0,22 Prozent auf 24.427,54 Punkte.

Die Aktienmärkte in Asien schließen sich am Donnerstag der Entwicklung der Wall Street vom Vorabend an und geben überwiegend leicht nach. Beobachter sprechen von Gewinnmitnahmen und für Verunsicherung sorgenden Berichten über Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus - unter anderem auch in einigen US-Bundesstaaten. Zudem hatte am Vortag US-Notenbankchef Powell erneut vor einer möglicherweise nur allmählichen Erholung aus der Krise gewarnt.

In Tokio bremst zusätzlich, dass der Yen, oft gesucht als sicherer Hafen, gegenüber der gleichen Vortageszeit zugelegt hat auf 106,85 je Dollar von 107,20.

