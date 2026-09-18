ATX wenig bewegt erwartet -- DAX vor Verlusten -- Asiens Börsen in Grün

Während der heimische Aktienmarkt am Freitag seitwärts tendieren dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Vor dem Wochenende zeigen sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Freitag stabil erwartet.

Der ATX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart kaum verändert.

Ein wenig veränderter Börsenstart zeichnet sich für den Freitag ab. Die Nachrichtenlage sei ausgezeichnet, so ein Teilnehmer, "die Fed hat funktioniert". Der US-Markt habe die Inflationsbekämpfung durch die US-Notenbank positiv aufgenommen, die Risikoabschläge bei zinsempfindlichen Aktien wie Technologietiteln sei ausgepreist worden, in der Breite sei es mit den Kursen nach oben gegangen. Der Brent-Ölpreis fällt weiter um gut 1 Prozent und liegt unter 104 Dollar. Die durch den Ausfall der Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens ausgelösten Angebotsängste lassen nach, weil das Land damit rechnet, schon in wenigen Tagen die Hälfte der Kapazität der beschädigten Pipeline wiederherzustellen, wie Analysten von ANZ Research sagen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende nachgeben.

Der DAX zeigt sich gemäß vorbörslicher Indikationen etwas tiefer.

Der DAX steuert am Freitag trotz eines wieder schwächer erwarteten Auftakts auf ein positives Wochenergebnis zu. Am Vortag war er in Reaktion auf die US- Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen. An der 50-Tage-Linie gab es zuletzt Widerstand. Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Ein etwas schwächerer Start ändert jedoch noch nichts daran, dass der DAX nach zuvor zwei verlustreichen Wochen wieder ein Wochenplus einfahren könnte.

WALL STREET

An den US-Börsen dominierten am Donnerstag die Bullen.

Der Dow Jones beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 51.778,04 Punkten. Er war bereits höher in den Handelstag gestartet und hatte sich auch im Anschluss durchgehend in der Gewinnzone gehalten.

Der technologielastige NASDAQ Composite schloss bei 26.418,30 Zählern um 1,69 Prozent stärker. Auch er hatte sich bereits zum Start freundlich gezeigt und seine Gewinne im Handelsverlauf dann noch ausgebaut.

Teilnehmer verwiesen vor allem auf zurückgegangene Renditen am Anleihemarkt und die weiter gefallenen Ölpreise. Die US-Notenbank hatte zudem am Mittwoch wie mehrheitlich erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht. Die Fed hob die Zinsen damit zum ersten Mal seit drei Jahren an. Die Aussagen von Fed-Chairman Kevin Warsh wurden als Zeichen für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr interpretiert, und einige Analysten meinten, dass die Fed das Vertrauen des Marktes in ihr Engagement zur Bekämpfung der erhöhten Inflation gestärkt habe. Zudem erfolgte der Beschluss diesmal einstimmig.

Positiv wirkten die weiter nachgebenden Ölpreise. Hier stützte weiterhin die Aussicht auf eine schneller als gedacht erfolgende Instandsetzung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien. Die nachgebenden Ölpreise spiegeln laut Samer Hasn von XS.com den wachsenden Optimismus wider, dass die Unterbrechung der Rohölexporte aus dem Nahen Osten eingedämmt werden könne.

ASIEN

Am Freitag dominieren die Bullen an den asiatischen Märkten.

So steht für den Nikkei 225 zeitweise ein Plus von 1,68 Prozent auf 65.216,82 Punkte auf der Kurstafel.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 0,97 Prozent auf 3.913,26 Zähler.

Auch in Hongkong ist ein Plus zu sehen: Der Hang Seng legt stellenweise um 0,83 Prozent auf 24.807,45 Einheiten zu.

Gute Vorgaben der Wall Street heben am Freitag die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien. In den USA hatten die Aktienkurse kräftig zugelegt, nachdem die Ölpreise gesunken waren und auch weil das entschlossene Vorgehen der US-Notenbank gegen die Inflation gut ankam. Die niedrigeren Ölpreise linderten Inflationsängste zusätzlich, worauf am Anleihemarkt die Renditen deutlich sanken. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht mit aktuell 4,94 Prozent wieder deutlicher unter der 5-Prozent-Marke. Der Preis für ein Barrel Brentöl fällt im asiatischen Handel weiter um 0,8 Prozent auf rund 104 Dollar.

Die Bank of Japan hat erwartungsgemäß den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent erhöht. Der Yen wertet daraufhin ab. Der Dollar steigt um 0,6 Prozent auf etwa 156,90 Yen. Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im August auf Jahressicht etwas weniger stark als von Volkswirten erwartet. Zum Vormonat stagnierten sie. In Japan steht ein langes Feiertagswochenende bevor. Von Montag bis einschließlich Mittwoch bleiben dort die Börsen geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX