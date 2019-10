ATX in Rot -- DAX startet etwas tiefer -- Chinas Börsen geben ab

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein schwächerer Start ab. An den asiatischen Börsen ist die Stimmung größtenteils negativ.

AUSTRIA

Die Wiener Börse setzt die schwache Tendenz vom Vortag fort.

Der Leitindex ATX notiert im frühen Handel auf rotem Terrain.

Wie bereits am Vortag ist die Hängepartie im Brexit das bestimmende Thema. Nachdem Premierminister Boris Johnson sich mit Brüssel einigen konnte, muss er nun eine Zustimmung im Unterhaus erringen. Und hier könnte es einmal mehr, wie bei seiner Vorgängerin Theresa May, schwierig werden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält derweil den Druck auf London hoch und hat vor den Folgen einer Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament gewarnt. Wenn es in Westminister keine Zustimmung gebe, "dann sind wir in einer extrem komplizierten Situation". "Wenn es zu einem Hard Brexit kommt, werden die Märkte am Montag durchgerüttelt", so ein Marktteilnehmer. In diesem Umfeld dürften Anleger nochmals das Risiko vom Tisch nehmen, wie am Vortag bereits gesehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex eröffnet mit einem kleinen Verlust.

Der DAX eröffnet 0,14 Prozent im Minus bei 12.637,01 Zählern.

"Die erste Brexit-Euphorie ist an der Börse schnell wieder verflogen. Zu Unsicher ist das Abstimmungsergebnis im Unterhaus morgen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nach dem Brexit-Deal mit der EU muss der britische Premierminister Boris Johnson nämlich für eine Mehrheit zuhause im Parlament kämpfen. Wegen massiven Widerstands vieler Abgeordneter ist eine Mehrheit bei der Abstimmung am Samstag völlig ungewiss.

WALL STREET

Am Donnerstag ging es an den US-Börsen leicht aufwärts.

Der Dow Jones schloss 0,09 Prozent fester bei 27.027,38 Punkten. Auch der NASDAQ Composite ging 0,40 Prozent fester bei 8.156,85 Zählern in den Feierabend.

An der Wall Street ging es am Donnerstag wieder etwas bergauf. Nach dem Durchbruch im Brexit-Streit hielt sich die Euphorie der Anleger allerdings ähnlich wie in Europa in Grenzen. Zur Wochenmitte hatte der US-Leitindex angesichts fehlender Fortschritte im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit mit einem knappen Minus geschlossen.

Es standen an der Wall Street wieder Geschäftsberichte im Fokus. Morgan Stanley, Netflix, IMB und Philip Morris warteten mit Zahlen auf.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende größtenteils mit Abgaben.

In Japan zeigt sich der Nikkei 0,27 Prozent höher bei 22.512,22 Zählern und stemmt sich dabei gegen den Negativtrend. Gestützt wird der japanische Aktienmarkt von Werten aus den Sektoren Elektronik und Energie.

Der Shanghai Composite büßt dagegen 0,64 Prozent auf 2.958,18 Einheiten ein, während der Hang Seng in Hongkong 0,16 Prozent nachgibt auf 26.805,69 Punkte (Stand: 07:35 Uhr MESZ).

Die asiatischen Börsen neigen am Freitag mit mauen Wachstumsdaten aus China zur Schwäche, nachdem sie sich zuvor noch überwiegend leicht im Plus gezeigt haben. Die chinesische Wirtschaft hatte im dritten Quartal mit der niedrigsten Wachstumsrate seit dem ersten Quartal 1992 zugelegt. Zudem wurde die Markterwartung von plus 6,1 Prozent mit plus 6 Prozent verfehlt. Der September stellte damit den zweiten Monat in Folge mit Wachstumsraten unter Vorjahresniveau. Angesichts des anhaltenden US-chinesischen Handelskonflikts bewerten Marktbeobachter die Daten jedoch als gar nicht so schlecht. Der Abgabedruck wird zudem von über den Markterwartungen ausgefallenen Daten zur chinesischen Industrieproduktion gemildert.

"Zwar testet das BIP den unteren Rand der offiziellen Jahreswachstumsprojektion von 6 bis 6,5 Prozent, allerdings liefern die heutigen Daten auch wenig Risiko, dass der untere Rand für dieses Jahr gebrochen wird. Während Risikoaktiva nicht ganz grün blinken, können die Märkte dennoch aufatmen", sagt Asien-Pazifik-Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

Wie widerstandsfähig sich der Nikkei präsentiert, zeigt ein Blick auf den Devisenmarkt. Denn dort steigt der Yen auf Tagessicht. Händler verweisen auf die wieder gestiegene Unsicherheit über den Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa