ATX und DAX in Grün -- Nikkei schlussendlich von Gewinnmitnahmen belastet

Am heimischen Aktienmarkt und in Deutschland greifen Anleger zur Wochenmitte zu. An den Aktienmärkten in Fernost waren verschiedene Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Die Börse in Wien legt zur Wochenmitte zu.

Der Leitindex ATX verzeichnete zwar im frühen Handel Abgaben, im weiteren Verlauf kann er aber ins Plus drehen.

Auch an anderen europäischen Börsen ging es nach einem schwachen Start wieder leicht nach oben.

Der Schwung der Börsen der vergangenen beiden Wochen habe mittlerweile merklich nachgelassen, sagen Analysten. Christian Schmidt von der Helaba vermutet, dass sich Anleger angesichts drohender Lockdowns in der Corona-Krise bereits frühzeitig vom Börsenjahr 2020 verabschiedet haben könnten.

DEUTSCHLAND

Nach einem zähen Auftakt am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch eine freundliche Tendenz durchgesetzt.

Der deutsche Leitindex DAX wies zum Handelsstart Abgaben in Höhe von 0,35 Prozent auf 13'086,43 Punkte aus, anschließend verkleinerte er sein Minus und schaffte den Sprung ins Plus.

Damit setzte sich allerdings die Stagnation oberhalb der 13'000er Marke der vergangenen Handelstage fort. Das Hoch von Montag vergangener Woche bei knapp 13'300 Zählern scheint für den Dax nach wie vor eine Nummer zu gross zu sein.

Für die Börsen positive Nachrichten gab es vor allem aus den USA. Zum einen hat die US-Flugaufsicht das Startverbot für den Unglücksflieger 737 Max von Boeing wieder aufgehoben. Zum anderen veröffentlichten Pfizer und BioNTech endgültige Daten zur Wirksamkeit ihres Corona-Impfstoffs und wollen nun dessen Zulassung beantragen.

WALL STREET

Nach dem Rekordhoch an der Wall Street zum Wochenauftakt scheuten die Anleger an den US-Börsen am Dienstag wieder Risiken.

Der Dow Jones gab im Handelsverlauf um 0,56 Prozent auf 29.783,95 Prozentpunkte nach. Auch der NASDAQ Composite schloss mit einem Abschlag - am Ende ging es um 0,21 Prozent auf 11.899,34 Zähler abwärts.

Damit kehrte sich die Vortagestendenz um, als mit positiven Impfstoffnachrichten die Corona-Gewinner aus dem Technologiesektor hinter den Aktien der "Old Economy" etwas hinterhergehinkt waren. Teilnehmer sagen, dass sich in nächster Zeit diese Zweiteilung fortsetzen könnte - je nachdem, ob die tagesaktuellen Aussichten auf ein baldiges Ende der Pandemie günstig oder trübe sind.

Händler begründeten die Abschläge mit Gewinnmitnahmen nach den kräftigen Aufschlägen am Vortag. Der Dow hatte da ein Allzeithoch und fast die 30.000er Marke erreicht, der S&P-500 ein Rekord-Schlusshoch. Es sei nicht ungewöhnlich, dass nach der Enthusiasmus-Welle ein wenig Ernüchterung aufkomme, sagt Volkswirt Peter Dixon von der Commerzbank.

Konjunkturseitig hat der US-Einzelhandelsumsatz im Oktober schwächer zugelegt als erwartet, während die Industrieproduktion im gleichen Monat etwas über den Prognosen ausfiel. Unter dem Strich kommen von hier keine Impulse.

Fondsmanager Randeep Somel von M&G Investments erinnerte daran, dass es schwierig werde, in den Industrieländern BIP-Wachstum zu erzielen. Demgegenüber besäßen die Technologieunternehmen jene "disruptive Kraft", die es ermögliche, von anderen Unternehmen und Sektoren Wachstum abzusaugen, auch wenn das BIP nur bescheiden zulege.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien entwickelten sich am Mittwoch unterschiedlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor 1,10 Prozent auf 25.728,14 Einheiten. Am Vortag hatte der Index erstmals seit 1991 wieder über der 26.000-Punkte-Marke geschlossen.

Nach den höchsten Ständen seit 29 Jahren wurden in Tokio gegen den regionalen Trend Gewinne mitgenommen. Begünstigt wurde diese Haltung durch steigende Yen-Kurse, die die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportindustrie belasteten.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite schlussendlich 0,22 Prozent fester bei 3.347,30 Punkten. In Hongkong stieg der Hang Seng derweil um 0,49 Prozent auf 26.544,29 Zähler an.

Händler beschrieben die Stimmung als erstaunlich robust. Denn steigende Sorgen über die in weiten Teilen der Welt unkontrolliert grassierende Corona-Pandemie stünden etwas kritischeren Impfstoffhoffnungen gegenüber. Allerdings bleibe die Corona-Lage in Asien deutlich ruhiger als beispielsweise in Europa und Amerika. Dieser Umstand stütze etwas, hieß es.

