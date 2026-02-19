|
Geändert am: 19.02.2026 07:36:44
Nikkei am Donnerstag in Grün - Chinas Börsen ruhen
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt legte am Mittwoch zu.
Im frühen Handel notierte der ATX höher und bewegte sich auch weiterhin auf grünem Terrain, bis er schlussendlich 2,09 Prozent fester bei 5.820,55 Punkten aus dem Handel ging.
An den internationalen Finanzmärkten spielten laut Helaba-Analysten aktuell geopolitische Ereignisse eine Rolle. Es werden derzeit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geführt und es gibt Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Zu dem standen heute zahlreiche Datenveröffentlichungen vor allem in den USA auf dem Programm, hieß es weiter von den Experten.
Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Der Baustoffkonzern hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung abgeschlossen.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt nahm am Mittwoch erneut Anlauf auf die 25.000-Punkte-Hürde.
So zeigte sich der DAX zur Eröffnung bereits fester - und knackte dabei auch direkt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Im weiteren Verlauf verteidigte das Börsenbarometer die Gewinne. Schlussendlich verabschiedete sich der deutsche Leitindex 1,12 Prozent stärker bei 25.278,21 Einheiten aus dem Handel.
Der DAX konnte am Mittwoch erneut über die runde Marke von 25.000 Punkten klettern. Seit Mitte Januar versuchte der DAX, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25.239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.
WALL STREET
Anleger an den US-Börsen griffen am Mittwoch wieder zu.
Der Dow Jones konnte sein anfänglich kleines Plus im weiteren Verlauf vergrößern und schloss 0,26 Prozent höher bei 49.662,66 Punkten.
Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich nach einer positiven Eröffnung weiter und beendete die Sitzung mit einem Zuwachs um 0,78 Prozent auf 22.753,63 Zähler.
Nachdem die großen Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Vortag auf mehrmonatige Tiefstände gefallen waren, kamen Schnäppchenjäger an den Markt.
Beobachter blieben gleichwohl vorsichtig. Denn die Sorgen über belastende Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und ganzen Branchen lasteten zuletzt auf den Kursen. "Die Aktienmärkte scheinen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen angesichts der durch KI verursachten Umbrüche auf die Probe zu stellen", schrieb Axel Botte, Chefstratege des Investmenthauses Ostrum Asset Management. Die Risikoscheu nehme zu, die Märkte reagierten wie so oft reflexartig auf Abwärtsrisiken für die Aktienkurse und wendeten sich weniger riskanten Anlagen zu.
Die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die inflationären Risiken. Einige Notenbanker hätten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Inflation über den Erwartungen der Fed liegen.
ASIEN
Der japanische Aktienmarkt legt auch am Donnerstag zu.
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,57 Prozent fester bei 57.469,44 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Donnerstag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4.082,07 Zählern.
Der Hang Seng ging unterdessen 0,52 Prozent stärker bei 26.705,94 Punkten aus dem Handel. Auch hier findet am Donnerstag feiertagsbedingt kein Handel statt.
An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag positive Vorzeichen. Angeführt werden die Märkte der Region von den Technologiewerten, die wiederum die Erholung ihrer US-Pendants nachvollziehen. Die Börsen in Seoul und Sydney steigen auf Rekordhochs. In Hongkong und Festlandchina ruht der Handel derweil noch wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|19.02.26
|29 Metals Limited Registered Shs / Quartalszahlen
|19.02.26
|360 Capital Total Return Fund Stapled Security / Quartalszahlen
|19.02.26
|A. P. Eagers Ltd. / Quartalszahlen
|19.02.26
|AAC Clyde Space AB Registered Shs / Quartalszahlen
|19.02.26
|Accor S.A. / Quartalszahlen
|19.02.26
|Accor SA (spons. ADRs) / Quartalszahlen
|19.02.26
|Actinogen LtdShs / Quartalszahlen
|19.02.26
|Adrad Holdings Limited Registered Shs / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|19.02.26
|Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat)
|19.02.26
|Ausländische Investitionen in japanische Aktien
|19.02.26
|Investitionen in ausländische Anleihen
|19.02.26
|Maschinenbestellungen (Jahr)
|19.02.26
|Vorläufige Handelsbilanz
|19.02.26
|Arbeitslosenquote
|19.02.26
|Beschäftigungsänderung s.a.
|19.02.26
|Erwerbsbeteiligungsquote
|19.02.26
|Vollzeitbeschäftigung
|19.02.26
|Part-Time Employment
|19.02.26
|Consumer Confidence Adj
|19.02.26
|Unemployment Rate s.a (3M)
|19.02.26
|Consumer Price Index (YoY)
|19.02.26
|Importe ( Monat )
|19.02.26
|Exporte
|19.02.26
|Konsumklima
|19.02.26
|Handelsbilanz
|19.02.26
|BSP Zinssatzentscheidung
|19.02.26
|Verbraucherzuversicht
|19.02.26
|Industrieproduktion (Jahr)
|19.02.26
|Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung
|19.02.26
|Produzentenpreisindex (ggü. Vorjahr)
|19.02.26
|Industrieertrag (im Jahresvergleich)
|19.02.26
|Löhne im Unternehmenssektor
|19.02.26
|Leistungsbilanz n.s.a
|19.02.26
|Wirtschaftsbulletin
|19.02.26
|Leistungsbilanz s.a
|19.02.26
|Auktion 10-jähriger Obligaciones
|19.02.26
|Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
|19.02.26
|Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
|19.02.26
|Konsumklimaindex
|19.02.26
|Bauleistung s.a (Monat)
|19.02.26
|Bauleistung w.d.a (Jahr)
|19.02.26
|Leistungsbilanz
|19.02.26
|HVPI (Jahr)
|19.02.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|19.02.26
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|19.02.26
|HICP (Monat)
|19.02.26
|EZB-Mitglied Cipollone spricht
|19.02.26
|Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
|19.02.26
|EZB-Mitglied De Guindos spricht
|19.02.26
|M3-Geldmenge
|19.02.26
|Zentralbankreserven USD
|19.02.26
|FOMC Mitglied Bostic Rede
|19.02.26
|Philly-Fed-Herstellungsindex
|19.02.26
|Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM)
|19.02.26
|Internationaler Warenhandel
|19.02.26
|Exporte
|19.02.26
|Importe
|19.02.26
|Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
|19.02.26
|Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
|19.02.26
|Warenhandelsbilanz
|19.02.26
|Handelsbilanz
|19.02.26
|Neuer Immobilienpreisindex (Monat)
|19.02.26
|Preisindex für neue Immobilien (Jahr)
|19.02.26
|Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
|19.02.26
|Großhandelsinventare
|19.02.26
|Fed-Mitglied Bowman spricht
|19.02.26
|FOMC Mitglied Kashkari Rede
|19.02.26
|Sitzungsprotokoll der Banxico
|19.02.26
|Schwebende Hausverkäufe (Jahr)
|19.02.26
|Verbrauchervertrauen
|19.02.26
|Schwebende Hausverkäufe (Monat)
|19.02.26
|Verkäufe neuer Häuser (Monat)
|19.02.26
|New Home Sales (MoM)
|19.02.26
|EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
|19.02.26
|Fed-Mitglied Goolsbee spricht
|19.02.26
|Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
|19.02.26
|EIA Rohöl Lagerbestand
|19.02.26
|30-jährige TIPS-Auktion
|19.02.26
|Handelsbilanz (im Monatsvergleich)
|19.02.26
|Handelsbilanz ( Jahr )
|19.02.26
|Importe
|19.02.26
|Handelsbilanz ( Monat )
|19.02.26
|Exporte
|19.02.26
|S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
|19.02.26
|S&P Global zusammengesetzter PMI
|19.02.26
|S&P Global EMI für Dienstleistungen
|19.02.26
|FOMC Mitglied Daly Rede