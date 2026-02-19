Ethereum - Japanischer Yen

307 297,05
 JPY
4 694,00
1,55 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 19.02.2026 07:36:44

Nikkei am Donnerstag in Grün - Chinas Börsen ruhen

Der japanische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag gut behauptet.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt legte am Mittwoch zu.

Im frühen Handel notierte der ATX höher und bewegte sich auch weiterhin auf grünem Terrain, bis er schlussendlich 2,09 Prozent fester bei 5.820,55 Punkten aus dem Handel ging.

An den internationalen Finanzmärkten spielten laut Helaba-Analysten aktuell geopolitische Ereignisse eine Rolle. Es werden derzeit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geführt und es gibt Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Zu dem standen heute zahlreiche Datenveröffentlichungen vor allem in den USA auf dem Programm, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Der Baustoffkonzern hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung abgeschlossen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt nahm am Mittwoch erneut Anlauf auf die 25.000-Punkte-Hürde.

So zeigte sich der DAX zur Eröffnung bereits fester - und knackte dabei auch direkt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Im weiteren Verlauf verteidigte das Börsenbarometer die Gewinne. Schlussendlich verabschiedete sich der deutsche Leitindex 1,12 Prozent stärker bei 25.278,21 Einheiten aus dem Handel.

Der DAX konnte am Mittwoch erneut über die runde Marke von 25.000 Punkten klettern. Seit Mitte Januar versuchte der DAX, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25.239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Mittwoch wieder zu.

Der Dow Jones konnte sein anfänglich kleines Plus im weiteren Verlauf vergrößern und schloss 0,26 Prozent höher bei 49.662,66 Punkten.
Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich nach einer positiven Eröffnung weiter und beendete die Sitzung mit einem Zuwachs um 0,78 Prozent auf 22.753,63 Zähler.

Nachdem die großen Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Vortag auf mehrmonatige Tiefstände gefallen waren, kamen Schnäppchenjäger an den Markt.

Beobachter blieben gleichwohl vorsichtig. Denn die Sorgen über belastende Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und ganzen Branchen lasteten zuletzt auf den Kursen. "Die Aktienmärkte scheinen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen angesichts der durch KI verursachten Umbrüche auf die Probe zu stellen", schrieb Axel Botte, Chefstratege des Investmenthauses Ostrum Asset Management. Die Risikoscheu nehme zu, die Märkte reagierten wie so oft reflexartig auf Abwärtsrisiken für die Aktienkurse und wendeten sich weniger riskanten Anlagen zu.

Die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die inflationären Risiken. Einige Notenbanker hätten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Inflation über den Erwartungen der Fed liegen.

ASIEN

Der japanische Aktienmarkt legt auch am Donnerstag zu.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,57 Prozent fester bei 57.469,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Donnerstag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4.082,07 Zählern.

Der Hang Seng ging unterdessen 0,52 Prozent stärker bei 26.705,94 Punkten aus dem Handel. Auch hier findet am Donnerstag feiertagsbedingt kein Handel statt.

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag positive Vorzeichen. Angeführt werden die Märkte der Region von den Technologiewerten, die wiederum die Erholung ihrer US-Pendants nachvollziehen. Die Börsen in Seoul und Sydney steigen auf Rekordhochs. In Hongkong und Festlandchina ruht der Handel derweil noch wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
19.02.26 29 Metals Limited Registered Shs / Quartalszahlen
19.02.26 360 Capital Total Return Fund Stapled Security / Quartalszahlen
19.02.26 A. P. Eagers Ltd. / Quartalszahlen
19.02.26 AAC Clyde Space AB Registered Shs / Quartalszahlen
19.02.26 Accor S.A. / Quartalszahlen
19.02.26 Accor SA (spons. ADRs) / Quartalszahlen
19.02.26 Actinogen LtdShs / Quartalszahlen
19.02.26 Adrad Holdings Limited Registered Shs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
19.02.26 Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat)
19.02.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
19.02.26 Investitionen in ausländische Anleihen
19.02.26 Maschinenbestellungen (Jahr)
19.02.26 Vorläufige Handelsbilanz
19.02.26 Arbeitslosenquote
19.02.26 Beschäftigungsänderung s.a.
19.02.26 Erwerbsbeteiligungsquote
19.02.26 Vollzeitbeschäftigung
19.02.26 Part-Time Employment
19.02.26 Consumer Confidence Adj
19.02.26 Unemployment Rate s.a (3M)
19.02.26 Consumer Price Index (YoY)
19.02.26 Importe ( Monat )
19.02.26 Exporte
19.02.26 Konsumklima
19.02.26 Handelsbilanz
19.02.26 BSP Zinssatzentscheidung
19.02.26 Verbraucherzuversicht
19.02.26 Industrieproduktion (Jahr)
19.02.26 Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung
19.02.26 Produzentenpreisindex (ggü. Vorjahr)
19.02.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
19.02.26 Löhne im Unternehmenssektor
19.02.26 Leistungsbilanz n.s.a
19.02.26 Wirtschaftsbulletin
19.02.26 Leistungsbilanz s.a
19.02.26 Auktion 10-jähriger Obligaciones
19.02.26 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
19.02.26 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
19.02.26 Konsumklimaindex
19.02.26 Bauleistung s.a (Monat)
19.02.26 Bauleistung w.d.a (Jahr)
19.02.26 Leistungsbilanz
19.02.26 HVPI (Jahr)
19.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
19.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
19.02.26 HICP (Monat)
19.02.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
19.02.26 Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
19.02.26 EZB-Mitglied De Guindos spricht
19.02.26 M3-Geldmenge
19.02.26 Zentralbankreserven USD
19.02.26 FOMC Mitglied Bostic Rede
19.02.26 Philly-Fed-Herstellungsindex
19.02.26 Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM)
19.02.26 Internationaler Warenhandel
19.02.26 Exporte
19.02.26 Importe
19.02.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
19.02.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
19.02.26 Warenhandelsbilanz
19.02.26 Handelsbilanz
19.02.26 Neuer Immobilienpreisindex (Monat)
19.02.26 Preisindex für neue Immobilien (Jahr)
19.02.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
19.02.26 Großhandelsinventare
19.02.26 Fed-Mitglied Bowman spricht
19.02.26 FOMC Mitglied Kashkari Rede
19.02.26 Sitzungsprotokoll der Banxico
19.02.26 Schwebende Hausverkäufe (Jahr)
19.02.26 Verbrauchervertrauen
19.02.26 Schwebende Hausverkäufe (Monat)
19.02.26 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
19.02.26 New Home Sales (MoM)
19.02.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
19.02.26 Fed-Mitglied Goolsbee spricht
19.02.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
19.02.26 EIA Rohöl Lagerbestand
19.02.26 30-jährige TIPS-Auktion
19.02.26 Handelsbilanz (im Monatsvergleich)
19.02.26 Handelsbilanz ( Jahr )
19.02.26 Importe
19.02.26 Handelsbilanz ( Monat )
19.02.26 Exporte
19.02.26 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
19.02.26 S&P Global zusammengesetzter PMI
19.02.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
19.02.26 FOMC Mitglied Daly Rede

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nikkei am Donnerstag in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der japanische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen