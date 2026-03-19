Asiens Börsen tiefrot

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Verlusten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt konnte am Mittwoch kräftig zulegen.

Der ATX hatte am Mittwoch den Handel fester aufgenommen und blieb auch anschließend in die Gewinnzone. Schlussendlich beendete er die Sitzung 1,54 Prozent stärker bei 5.425,40 Punkten - das ist damit bereits der dritte Gewinntag in Folge.

Die europäischen Leitbörsen drehten hingegen, belastet von höheren Ölpreisen, im Handelsverlauf in den Minusbereich ab.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen der Verbund und Semperit in den Fokus der Akteure. Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Unterm Strich blieben nach Steuern nur noch 0,4 Mio. Euro übrig, was einem Minus von über 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Aktionäre sollen infolgedessen für 2025 keine Dividende erhalten. Der Umsatz des Industriekonzerns ging 2025 leicht um 2,1 Prozent auf 662,4 Mio. Euro zurück.

Aufgrund der deutlich gesunkenen Stromproduktion aus Wasserkraft und der negativen Effekte aus der verlängerten Gewinnabschöpfung in Österreich fiel das Verbund-Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 niedriger aus als im Vorjahr.

Die Aufmerksamkeit war zudem auf die anstehende Sitzung der US-Notenbank am Abend gerichtet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Verlusten.

Nach einem freundlichen Start drehte der DAX ins Minus und ging letztlich 0,96 Prozent tiefer bei 23.502,25 Punkten in den Feierabend.

Erneut steigende Ölpreise haben die Anleger wieder verschreckt. Der DAX brach seinen Erholungsversuch ab und drehte in die Verlustzone, nachdem der Iran neue Angriffe auf Teile seiner Öl- und Gasindustrie gemeldet hatte. Am Morgen noch hatten die Börsen weltweit positiv darauf reagiert, dass der Irak ein Pipeline-Abkommen zum Ölexport über die Türkei geschlossen hat.

Mit wachsender Nervosität wurde zudem auf die am Abend anstehende Leitzins-Entscheidung der US-Notenbank Fed gewartet. Im stark verunsicherten Umfeld dürfte die Fed zwar kaum die Zinsen senken, doch marktbewegend könnten ihre Aussagen sein.

Zuletzt waren grundsätzliche Zinssenkungshoffnungen am Markt ausgepreist worden. Zudem waren angesichts des befürchteten Inflationsanstiegs, der durch den hohen Ölpreis zu erwarten ist, sogar erste Unsicherheiten über mögliche Zinsanhebungen aufgekommen. Daher sind nach den Worten der Helaba-Experten die Prognosen zu Wachstum und Inflation wesentlich.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen auf rotem Terrain.

Der Dow Jones sackte schlussendlich 1,64 Prozent auf 46.224,84 Punkte ab.

Auch der NASDAQ Composite gab nach und verlor am Ende 1,46 Prozent auf 22.152,42 Zähler.

Gebremst wurden die US-Börsen zur Wochenmitte von der Nachrichtenlage zum Iran-Krieg und wieder steigenden Ölpreisen. Auslöser sind Berichte über eine vom Iran ausgesprochene Evakuierungswarnung für Ölanlagen in der Golfregion. Die Meldung kommt, nachdem Israel das iranische Gasfeld South Pars, die größte derartige Anlage der Welt, angegriffen hatte. Damit droht eine weitere Eskalation. Nicht stützend wirkte eine Vereinbarung zwischen dem Irak und der Türkei, welche die Wiederaufnahme irakischer Ölexporte über das türkische Kurdengebiet vorsieht.

Die US-Notenbank hat den Leitzins unverändert belassen, dies war auch die vorherrschende Meinung am Markt. Das Interesse galt vor allem der Einschätzung der Währungshüter zu den Folgen des Iran-Kriegs - diese seien nicht abschätzbar, betonte Fed-Chef Powell und verstärkte damit den Abwärtsdruck am Markt.

Konjunkturseitig waren die Erzeugerpreise im Februar sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stärker gestiegen als erwartet. Da der Iran-Krieg erst Anfang März begann, spiegelt sich der dadurch bedingte Anstieg der Ölpreise noch nicht in der Inflation wider. Gleichwohl spricht der Preisauftrieb gegen eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed. Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Januar um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten allerdings mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Abschlägen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 3,57 Prozent tiefer bei 53.268,27 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite stellenweise 1,44 Prozent tiefer bei 4.004,32 Zählern.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 2,12 Prozent im Minus bei 25.474,69 Indexpunkten.

Deutlicher abwärts geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten. Gegenwind kommt von mehreren Seiten: Zum einen sorgen die Aussagen der US-Notenbank (Fed) vom Vorabend für Verunsicherung, worauf die Wall Street bereits mit Verlusten reagiert hatte. Zum anderen steigen die Ölpreise wieder kräftig und schüren Inflationssorgen.

Die Kernbotschaft der US-Notenbank war Unsicherheit. Sie liess erwartungsgemäß die Leitzinsen unverändert und veröffentlichte Zinsperspektiven (Dot Plots), die auf nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr hindeuten, und nicht mehr auf zwei wie noch beim vorangegangenen Treffen im Januar. Auch das überraschte nicht. In der begleitenden Erklärung räumte die Fed allerdings "Unsicherheit" aufgrund des Krieges im Nahen Osten ein. Und Fed-Chef Powell sagte, die Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten seien ungewiss. "Die höheren Energiepreise werden die Inflation antreiben, aber es ist noch zu früh, das Ausmaß abzuschätzen".

Derweil ließ auch die japanische Notenbank wie erwartet die Zinsen unverändert, wies aber ebenfalls auf zunehmende Unsicherheit der Auswirkungen des Krieges auf die Inflation hin. Anders als die US-Notenbank befindet sich die japanische Zentralbank allerdings ohnehin bereits in einem Zinserhöhungszyklus und im April dürften die Zinsen weiter angehoben werden. Die Notenbanker erklärten, dass der weitere Verlauf des Nahost-Konflikts und die Entwicklung der Rohölpreise den Inflationspfad Japans beeinflussen könnten, insbesondere angesichts der starken Abhängigkeit des Landes von Energieimporten.

Unterdessen fällt der Yen im Zuge der allgemeinen Dollarstärke wieder deutlicher zurück Richtung 160 je Dollar. Das schürt zusätzlich Inflationsgefahren, weil es Importe verteuert. Angesichts der Yen-Schwäche gab es jüngst bereits wenig erfolgreiche Versuche, mit verbalen Interventionen den Yen zu stützen.

Fortgesetzt gegenseitige Angriffe im Krieg im Nahen Osten auf Energieanlagen treiben derweil die Ölpreise wieder stark nach oben. Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um über 4 Prozent auf rund 112 Dollar. Damit nähert sich der Preis wieder dem Höchstniveau seit Ausbruch des Krieges, als in der Spitze Preise von rund 120 Dollar aufgerufen wurden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX