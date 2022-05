Stagflationsängste: ATX und DAX in Rot erwartet -- Asiatische Börsen erleiden Verluste

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften am Donnerstag unter Druck stehen. An Asiens Börse sind am Donnerstag teils deutliche Minuszeichen zu sehen. An der Wall Street rutschten die Kurse am Mittwoch kräftig ab.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag fallen.

Der ATX gibt in vorbörslichen Indikationen um 1,11 Prozent auf 3.164 Punkte nach. Am Mittwoch schloss er mit einem geringfügigen Verlust von 0,04 Prozent auf 3.199,78 Einheiten.

Mit kräftigem Druck auf die Börsen rechnen Händler am Donnerstag. Der Kursrutsch der US-Börsen dürfte sich hier spiegeln, vor allem bei Technologiewerten. Getroffen wurde die Wall Street von der Kombination aus schwachen Geschäftszahlen aus dem Einzelhandelssektor, die wie befürchtet den Willen der Fed zur Inflationsbekämpfung verschärfen. Die steigende Inflation führt erkennbar zu Kaufzurückhaltung unter Konsumenten. Gleichzeitig drückt die Kosteninflation die Gewinnmargen der Unternehmen. US-Notenbankchef Powell unterstrich daher, die Fed werde die Zinsen solange erhöhen, bis es "klare und überzeugende Beweise" für einen Rückgang der Inflation gebe.

Am Donnerstag stehen nur wenige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Zudem handelt es sich um Zahlen, die meist keine grösseren Marktreaktionen hervorrufen. Im Auge behalten dürften Anleger allerdings das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der EZB. Aufgrund der hohen Inflation scheint die Zentralbank nach langem Zögern eine erste Zinsanhebung im Sommer anzupeilen. Im Tagesverlauf äussern sich auch einige hochrangige Notenbankvertreter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steuert auf einen roten Start in den Donnerstagshandel zu.

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen um 1,08 Prozent tiefer bei 13.857 Punkten gesehen. Am Mittwoch ging der deutsche Leitindex 1,26 Prozent tiefer bei 14.007,76 Zählern in den Feierabend.

Heftige Kursverluste an der Wall Street dürften den DAX am Donnerstag wieder unter die Marke von 14.000 Punkten drücken. Damit würde sich am deutschen Aktienmarkt die Schwäche vom Vortag fortsetzen. Vor allem an der technologielastigen US-Börse NASDAQ hatte die Aussicht auf steigende Zinsen und Verbraucher, die angesichts der Inflation den Gürtel künftig merklich enger schnallen müssen, die Kurse stark belastet.

"Die Angst ist zurück. Die Sorgen sind wieder da. Jede Euphorie ist verflogen", resümierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Das Vertrauen in die Zentralbanken nehme deutlich ab. Immer weniger Anleger glaubten, dass der US-Notenbank Fed eine weiche Landung der US-Wirtschaft gelingt. "Und aus Angst vor Bremsspuren beim Wirtschaftswachstum und den Unternehmensgewinnen werden Aktien verkauft. Die Risikobereitschaft der Anlegerinnen und Anleger ist im Moment äußerst gering. Und das ist auf der anderen Seite des Atlantiks besonders deutlich zu spüren", betonte Altmann.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Mittwoch steil nach unten, nachdem die Kurse am Dienstag noch kräftig zugelegt hatten.

Der Dow Jones fiel bis zum Handelsende um 3,57 Prozent auf 31.490,07 Punkte. Eröffnet hatte er die Sitzung 0,57 Prozent tiefer bei 32.468,67 Punkten - danach ging es jedoch stetig weiter abwärts unter die Marke von 32.000 Punkten. Der NASDAQ Composite ging mit einem kräftigen Verlust von 4,73 Prozent bei 11.418,15 Punkten aus dem Handel. Er war zum Start bereits um 1,62 Prozent auf 11.790,68 Zähler gefallen und hatte seine Talfahrt anschließend beschleunigt.

Nach einem neuerlichen Blick auf die falkenhaften Äußerungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Dienstag sei bei den Anlegern eine gewisse Ernüchterung eingekehrt, so Marktteilnehmer. Dazu kamen erneut schwache Zahlen aus dem Einzelhandels-Sektor.

Powell hatte gesagt, dass die entschlossene Bekämpfung der Inflation durch die Fed für die Amerikaner schmerzhaft sein könne. Er signalisierte, dass die US-Notenbank auch eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen würde. Ermutigende Konjunkturdaten und die Aussicht auf ein baldiges Ende der Lockdowns in China hatten die Worte des Fed-Chefs jedoch zunächst in den Hintergrund gedrängt, wie es hieß.

Am Mittwoch gab es wenige Ereignisse, die von der Fed-Politik und ihren zu erwartenden Folgen hätten ablenken können. Konjunkturdaten kamen nur aus der Bauwirtschaft: Die Zahl der Baubeginne in den USA ging im April zum Vormonat nur um 0,2 Prozent zurück, während Volkswirte eine Abnahme um 2,4 Prozent erwartet hatten. Allerdings wurden weniger Baugenehmigungen erteilt als erwartet, was auf eine bald nachlassende Bautätigkeit schließen ließ.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag überwiegend klar abwärts.

Der japanische Nikkei gibt gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 2,06 Prozent auf 26.357 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit mit einem Abschlag in Höhe von 0,37 Prozent bei 3.075 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong sackt derweil um 2,77 Prozent auf 20.072 Stellen ab.

Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Donnerstag der extrem schwachen Entwicklung an der Wall Street vom Vortag nicht entziehen. In den USA hatten Stagflationsängste für einen Ausverkauf und Indexverluste von 3,6 bis 5,1 Prozent gesorgt. Verstärkt worden waren sie von schwachen Ergebnissen diverser US-Einzelhandelsunternehmen, die deutliche Spuren der gestiegenen Preise gezeigt hatten und das, nachdem erst tags zuvor US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine kompromisslose weitere Straffung der Geldpolitik angekündigt hatte. Das befeuerte die Ängste vor einer einknickenden Verbrauchernachfrage und einem Abrutschen in die Rezession.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX