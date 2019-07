ATX dreht ins Minus -- DAX freundlich -- Asiatische Börsen legen bis Handelsende zu

Am heimischen Aktienmarkt dreht die Stimmung ins Negative. An der deutschen Börse geht es am Freitag aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten kräftige Gewinne.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich vor dem Wochenende tiefer.

Der ATX legte am Freitag erst zu, dreht im weiteren Verlauf allerdings in die Verlustzone.

Die Wiener Börse hat zu Mittag ihren Erholungsversuch abgebrochen und ist ins Minus gedreht. Positive Vorgaben aus Asien hatten zunächst Unterstützung geliefert. Doch europaweit schwache Bankwerte belasteten.

Der von der Zinssenkungsfantasie ausgelöste Run ins Risiko beflügelte nur vorübergehend die Aktienkurse hierzulande. "Die Vorlagen sind gut", so ein Marktteilnehmer: Spekulationen auf einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten machte die Rune. Am kommenden Donnerstag hoffen die Anleger zudem auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Bilanzsaison. So kann Microsoft mit seinem Geschäftsbericht überzeugen: Umsatz und Gewinn wurden gesteigert. Die Aktie kann im nachbörslichen Handel ein neues Rekordhoch bei 140,20 US-Dollar erklimmen.

Zum heimischen Markt sind Meldungen rar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit freundlicher Tendenz.

Der DAX startete 0,61 Prozent im Plus bei 12.302,64 Punkten in den Freitagshandel, legte danach zunächst weiter zu, reduziert seine Aufschläge aber am Mittag und steht nur noch leicht im Plus.

Zinsfantasien und ein paar frohe Botschaften von den Unternehmen hatten zuletzt für gute Laune unter den Anlegern gesorgt. "Das bisherige Jahreshoch bei 12'656 Punkten bleibt vorerst das Maß der Dinge", schrieb Marktexperte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner und Reuschel. Das Hoch liegt allerdings schon wieder zwei Wochen zurück. Die jüngste Stabilisierung führen Beobachter nun unter anderem auf die weltweite Hoffnung auf billiges Geld von den Notenbanken zurück. Am kommenden Donnerstag hoffen die Anleger auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank - in der Breite wird dies aber noch nicht erwartet.

Derweil gewinnt die Berichtsaison weiterhin an Fahrt: So öffneten beispielsweise bereits Sartorius und Software AG bereits ihre Bücher.

Außerdem steht Bluechip BMW mit einem neuen Vorstandschef im Fokus der Anleger.

WALL STREET

Konjunktursorgen und der ungelöste Handelskonflikt ließen am Donnerstag erneut Vorsicht an der Wall Street walten.

Der Dow Jones eröffnete etwas tiefer und lag auch im weiteren Handelsverlauf zunächst in der Verlustzone, bevor er im späten Handel an die Nulllinie kletterte. Schlussendlich ging er quasi unbewegt bei 27.222,97 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite gab im frühen Handel ab, nachdem er schon im Minus gestartet war. Im Verlauf legte er jedoch zu und schloss mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 8.207,24 Einheiten.

Die Verhandlungen über eine Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA seien erneut ins Stocken geraten, berichtete das Wall Street Journal. Aktuell hätten sich die Gespräche an der Frage aufgehängt, wie die US-Regierung auf die chinesischen Forderungen nach einer Lockerung der Sanktionen gegen den Telekomausrüster Huawei reagieren solle, berichtete die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Dass die zähen Handelsgespräche der US-Wirtschaft Sorgen bereiten, war schon aus dem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgegangen.

Hinzu kamen enttäuschende Geschäftszahlen. Die Berichtssaison starte so zäh, wie viele Börsianer befürchtet hätten, erklärte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Zwar seien die Erwartungen an die Unternehmen gering, trotzdem könne die Berichtssaison ein harter Ritt werden, glaubt der Experte. Seit Handelsschluss am Mittwoch legten gleich mehrere Unternehmen ihre Geschäftszahlen vor, die größtenteils einen negativen Tenor hatten.

ASIEN

An den Börsen in Fernost übernahmen am Freitag die Bullen das Ruder.

In Japan legte der Leitindex Nikkei bis zum Handelsende deutliche 2,00 Prozent auf 21.466,99 Punkte zu. Die geringe Preissteigerung in der Kernrate - im Juni wie erwartet um 0,6 Prozent - könnte die Bank of Japan zu weiteren Lockerungen veranlassen, so ein Börsianer.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite zeitgleich Zuschläge in Höhe von 0,79 Prozent bei 2.924,20 Einheiten. Parallel gewann der Hang Seng 1,07 Prozent auf 28.765,99 Zähler.

Spekulationen auf eine möglicherweise grösser als bisher erwartet ausfallende Zinssenkung der US-Notenbank zu ihrer Sitzung Ende Juli sorgten im asiatischen Handel für kräftig steigende Kurse. Grund hierfür sind Aussagen des Fed-Präsidenten von New York, John Williams, der sich für eine recht schnelle Zinssenkung der Notenbank aussprach, sollte es Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche geben.

