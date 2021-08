ATX in Rot -- DAX schwächer -- Börsen in Fernost geben nach

Der heimische Markt bewegt sich am Donnerstag in der Verlustzone. Der deutsche Leitindex notiert deutlich tiefer. Die Märkte in Fernost müssen Abschläge verbuchen. An den US-Börsen ging es am Mittwoch nach unten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Donnerstag Abgaben.

Der ATX zeigte sich bereits zum Beginn des Donnerstagshandels tief in der Verlustzone und behält diese Tendenz auch anschließend bei.

Negative Vorgaben von der Wall Street und aus Asien drücken etwas. Hintergrund ist die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung. Laut diesem spricht sich die Mehrheit der Zentralbanker für eine Reduzierung der Wertpapierkäufe noch in diesem Jahr aus. Eine große Überraschung stellt das Protokoll für die Märkte nicht dar. Daher ist es gut möglich, dass sich die Börsen im weiteren Handelsverlauf wieder erholen werden. Schon seit Wochen bereitet die US-Notenbank die Anleger auf eine zukünftig etwas weniger lockere Gangart vor. Die Frage dreht sich hauptsächlich um den genauen Starttermin des Tapering. Das Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole Ende August scheint ein geeignetes Forum für eine Ankündigung zu sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Der DAX eröffnete 1,43 Prozent tiefer bei 15.737,18 Punkten. Im weiteren Verlauf verbleibt er tief im roten Bereich.

Wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung hervorgeht, zeigten sich die Mitglieder der Notenbank zwar uneins mit Blick darauf, wann die konjunkturstützenden Anleihekäufe reduziert werden sollten. Mehrheitlich aber sei die Auffassung vertreten worden, noch 2021 zu beginnen.

Börsianer befürchten, dass eine Reduzierung der Käufe die Aktienmärkte unter Druck setzen könnte, weil den Märkten damit Liquidität entzogen werde und zudem andere Anlageklassen wie etwa Anleihen an Attraktivität gewinnen. Ob die Fed nun gegen Ende des Jahres beginne oder zu einem frühen Zeitpunkt im ersten Quartal 2022 sei allerdings letztlich kaum von Bedeutung, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street ließen sich am Mittwoch von der US-Notenbank Fed beeinflussen.

Der Dow Jones moderat tiefer und tendierte lange um die Nulllinie. Nach der Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Fed-Sitzung rutsche das Börsenbarometer jedoch deutlich ab. Schlussendlich stand ein Verlust von 1,08 Prozent auf 34.960,69 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls mit Abschlägen, pendelte dann auf Vortagesniveau seitwärts und folgte schlussendlich der Tendenz des US-amerikanischen Leitindex. Er notierte zur Schlussglocke 0,89 Prozent niedriger bei 14.525,91 Einheiten.

Wie auch an den europäischen Aktienmärkten lag die Angst vor den Auswirkungen der steigenden Corona-Infektionszahlen auf die Weltwirtschaft im Fokus der Anleger. Laut dem Protokoll könnte die US-Notenbank bereits in diesem Jahr von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken. Allerdings scheinen sich die Notenbanker angesichts des Zeitpunkts noch nicht so recht einig. Während einige Experten von einer Reduzierung der Anleihekäufe noch 2021 ausgehen, halten anderen scheinbar das nächste Jahr für besser geeignet.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den asiatischen Börsen bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert in Tokio 0,72 Prozent auf 27.386,91 Indexzähler.

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite 0,71 Prozent auf 3.460,38 Punkte abgeben. Daneben sackt der Hang Seng in Hongkong um 1,71 Prozent auf 25.425,28 Einheiten ab. (7.02 Uhr MESZ)

Wie schon am Vortag an der Wall Street zu beobachten, kommt das Sitzungsprotokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) auch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien nicht gut an. Den Aufzeichnungen zufolge könnte die Fed nämlich noch im laufenden Jahr beginnen, ihre extrem lockere Geldpolitik zur Unterstützung der Wirtschaft zu straffen, in dem die ihre monatlichen Anleihekäufe reduziert (Tapering).

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX