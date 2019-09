ATX startet leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt hat am Freitag schwächer eröffnen, während der deutsche DAX kaum verändert startete. Die asiatischen Märkte entwickeln sich am Freitag freundlich. An der Wal Street wirkte der Fed-Entscheid nach.

AUSTRIA

Die Wiener Börse hat am Freitag mit einem Verlust eröffnet.

Zum Handelsauftakt verliert der Leitindex ATX 0,3 Prozent auf 3.060 Indexpunkte.

Nach zahlreichen geldpolitischen Entscheidungen durch Zentralbanken weltweit rückt am Freitag ein großer Verfallstermin an der Derivatebörse Eurex in den Mittelpunkt. Beim sogenannte Hexensabbat laufen zu Mittag Terminkontrakte und Optionen auf große Aktienindizes wie den DAX oder den Euro-Stoxx-50 aus.

DEUTSCHLAND

Am Freitag halten sich die Anleger am deutschen Markt zurück.

Zum Handelsstart steht der DAX gerademal 0,04 Prozent im Plus bei 12.462,57 Zählern.

Der sogenannte Hexensabbat dürfte am Freitag das Geschehen am deutschen Aktienmarkt bestimmen. Am Mittag laufen an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte und Optionen auf die großen Aktienindizes aus, wie die auf den DAX und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Vor diesem auch großer Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt in der Regel zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen.

WALL STREET

Am Donnerstag zeigte sich die US-Börse uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Aufschlag von 0,14 Prozent bei 27.186,05 Punkten, rutschte im Verlauf aber ab und ging 0,20 Prozent schwächer bei 27'092,55 Punkten in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite hielt sich unterdessen im Plus und schloss 0,07 Prozent fester bei 8'.82,88 Zählern.

Im Übrigen verdauetn die Anleger am Tag nach der Fed-Entscheidung nochmals die Aussagen. Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass es weniger Sicherheit über den Zinspfad gebe als noch im Juli. Die Entscheidungen müssten Sitzung für Sitzung getroffen werden. Hinzu kam, dass die Notenbanker bei der Zinssenkung um 25 Basispunkte und beim Zinsausblick geteilter Meinung waren. Damit bleibt aber die Tür für weitere Zinssenkungen prinzipiell offen.

Investoren hatten sich eine stärkere Indikation für die künftigen Aktionen der Währungshüter erhofft, wie Chefmarktanalyst Michael Hewson von CMC Markets sagt. Die Unsicherheit sei angesichts des Handelskriegs, des Brexits und der Irankrise ohnehin groß: "Wir sind nicht wirklich weiter als vor 24 Stunden", so Hewson.

ASIEN

Die asiatischen Börsen profitieren am Freitag von einer kleinen Zinssenkung in China.

In Japan klettert der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) um 0,28 Prozent auf 21'105,65 Zähler.

Auch in China geht es aufwärts. So steigt der Shanghai Composite um 0,17 Prozent auf 3'004,49 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legt um 0,03 Prozent zu auf 26'477,11 Punkte.

Die Vorgaben der Wall Street sind zwar eher mau, für Zuversicht unter den Anlegern sorgen aber ein kleiner Zinssschritt der chinesischen Notenbank (PBoC) und Gespräche auf mittlerer Ebene zwischen den USA und China im Handelsstreit. Es sind die ersten seit rund zwei Monaten. Sie dienen der Vorbereitung hochrangiger Treffen im Oktober.

Nachdem gerade erst die EZB und die US-Notenbank die Zinsen gesenkt haben, vornehmlich um Risiken für die Konjunktur zu begegnen, hat nun auch die PBoC gehandelt. Sie senkte wie mehrheitlich erwartet die erst vor wenigen Wochen neu aufgelegte einjährige Loan Prime Rate (LPR) von 4,25 auf 4,20 Prozent. Es ist die zweite Senkung in Folge. Damit verbilligen sich die Refinanzierungskosten der Banken, nachdem die Notenbank früher in der Woche dem Bankensystem bereits frische Liquidität zugeführt.

Für etwas Zurückhaltung in Hongkong sorgt laut Marktteilnehmern die Frage, ob es vor den chinesischen Nationalfeiertagen, die am 1. Oktober beginnen, möglicherweise Maßnahmen seitens Pekings geben wird, die Proteste in Hongkong einzudämmen.

