Der heimische Aktienmarkt dürfte Startverluste verzeichen. Auch am deutschen Markt zeichnen sich zum Auftakt rote Vorzeichen ab. Asiens Börsen präsentieren sich am Freitag tiefrot.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird voraussichtlich an seine schwache Vortagesentwicklung anknüpfen.

Derhatte am Donnerstag 0,24 Prozent schwächer bei 6.379,10 Punkten geschlossen und sich damit noch besser gehalten als viele andere europäische Börsen.

Sowohl von den USA-Börsen als auch von ihren Pendants in Asien werden tiefrote Vorgaben für den heimischen Aktienstart geliefert - trotz des am Vortag erfolgten Rekordbörsengangs von Anthropic.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird sich den schwachen Vorgaben am Freitag wohl ergeben.

Derhatte bereits den Donnerstagshandel 1,06 Prozent schwächer bei 25.463,96 Zählern beendet.

Die schlechte weltweite Börsenlage dürfte dem DAX auch am Freitag nochmals deutliche Verluste einbrocken. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem XETRA-Auftakt 1,3 Prozent tiefer bei 25.122 Punkten. An der Wall Street hatten die Börsen am Vorabend trotz des Rekord-Börsengangs von Anthropic ihre Verluste ausgeweitet. Der Kursrutsch setzte sich in Asien vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Taiwan und Südkorea fort. "Der Markt ist eindeutig unzufrieden, und KI steht ganz klar im Zentrum der Verkäufe", sagte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei der Pepperstone Group. Damit trifft genau das Gegenteil einer Jahresendrally ein, die sich manche Anleger vielleicht noch erhofft haben. Das Jahresplus des DAX würde nach aktuellem Stand auf 2,6 Prozent schrumpfen.

WALL STREET

An der Wall Street drehte sich am Donnerstag alles um den Börsengang von Anthropic.

Der Dow Jones rutschte am Donnerstag deutlich um 2,19 Prozent auf 49.096,58 Punkte ab.

Der technologielastigen NASDAQ Composite sackte daneben um kräftige 2,25 Prozent auf 23.879,20 Punkte ab.

Der erfolgreiche Börsengang des KI-Riesen Anthropic liess am Donnerstag vor allem die Herzen der Tech-Investoren höher schlagen. Zum Start des Aktienhandels waren prozentual deutlich zweistellige Kursgewinne der Anthropic-Aktien zu sehen, auch wenn ein Teil der Gewinne im Handelsverlauf abgegeben wurden, war der erste Handelstag des KI-Riesen als voller Erfolg zu werten. Der Firma, die für den KI-Assistenten Claude bekannt ist, gelang mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden US-Dollar ein Rekord-Börsengang. Der Schritt gilt als Meilenstein für die gesamte Branche, denn der OpenAI-Konkurrent wird zum ersten reinen KI-Labor, das an der Börse handelbar ist.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag mit massiven Verlusten.

In Tokio fällt derzeitweise massive 5 Prozent auf 56.471,83 Punkte und fällt damit auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten.

Auf dem chinesischen Festland büsst der Shanghai Composite daneben 2,04 Prozent auf 3.504,71 Punkte ein.

Derverliert unterdessen zeitweise 2,26 Prozent auf 22.325,97 Punkte.

Die asiatischen Aktienmärkte sind kräftig abgerutscht, wobei insbesondere Südkorea und Taiwan unter einem anhaltenden, massiven Ausverkauf bei Werten aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Technologie litten.

Mit diesen Verlusten folgten die regionalen Börsen den negativen Vorgaben der Wall Street, wo der NASDAQ Composite zuvor ebenfalls auf ein Siebenmonatstief gefallen war. Selbst der gigantische Börsengang des KI-Startups Anthropic mit einem Volumen von 1,5 Billionen US-Dollar, bei dem das Unternehmen kurzzeitig sogar mit zwei Billionen US-Dollar bewertet wurde, konnte die trübe Stimmung im Sektor nicht aufhellen. Im Gegenteil: Im nachbörslichen US-Handel gaben die Anthropic-Aktien um bis zu sechs Prozent nach und zogen die US-Futures im asiatischen Handel weiter mit nach unten. Anleger befürchten zunehmend, dass die Ausgaben für Rechenzentren im Jahr 2027 nachlassen könnten, während gleichzeitig der regulatorische Druck in den Vereinigten Staaten wächst.

Zusätzlich belastet wurde der gesamte KI-Sektor durch einen Skandal rund um NVIDIA und mutmaßliche Chip-Verkäufe an sanktionierte chinesische Unternehmen. Da NVIDIA durch die finanzielle Absicherung von Chip-Käufen seiner Kunden bislang eine Art Zentralbank-Funktion für die KI-Branche eingenommen hatte, wogen die Enthüllungen besonders schwer. Als Reaktion darauf verschärften die USA ihre Exportkontrollen und schlossen ein Schlupfloch, über das China bislang aus der Ferne auf leistungsstarke NVIDIA-Prozessoren in ausländischen Rechenzentren zugreifen konnte. Dies setzte chinesische Tech-Werte massiv unter Druck, da den führenden KI-Laboren des Landes nun drastische Einschränkungen bei der Rechenleistung drohen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank um 2,1 Prozent und steht damit mehr als 20 Prozent unter seinem Januar-Hoch, was den Eintritt in einen Bärenmarkt bedeutet. Während Baidu um 4,6 Prozent und Tencent um 1,7 Prozent fielen, bildete Alibaba mit einem Plus von über zwei Prozent dank überraschend starker Quartalsumsätze eine seltene Ausnahme.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX