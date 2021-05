Asiatische Indizes mit unterschiedlichen Tendenzen

Während Anleger in Japan am Aktienmarkt zugreifen, halten sich diese in China mit Zukäufen vor dem Wochenende zurück.

AUSTRIA

Am heimische Aktienmarkt griffen Anleger am Donnerstag zu.

Der Leitindex ATX zeigte sich im frühen Handel mit einem kleinen Zuwachs. Zeitweise gab er seine Gewinne ab, kletterte im Verlauf jedoch wieder zurück auf grünes Terrain und beendete die Sitzung 0,53 Prozent stärker bei 3.416,15 Punkten.

"Nun ist es auch offiziell: Die Fed bereitet Tapering vor", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Derweil fielen die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten gemischt aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen in der vergangenen Woche etwas deutlicher als prognostiziert zurück. Das Industriestimmungsbarometer Philadelphia-Fed-Index verfehlte hingegen im Mai merklich die Erwartungen der Experten.

In Wien stand weiterhin die laufende Ergebnisberichtssaison im Blickfeld. Vor Handelsstart legten bereits UNIQA und der Flughafen Wien die Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2021 vor.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag erholten sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt nach dem Kursrutsch vom Vortag.

Der DAX notierte zur Handelseröffnung im Plus. Zwischenzeitlich fiel er an seinen Vortagesschluss zurück. Anschließend konnte er jedoch erneut Gewinne verbuchen und baute diese bis zum Handelsende bis auf 1,7 Prozent bei 15.370,26 Zählern aus.

"Beim DAX bleibt es bei dem Motto 'Außer Schwankungen nichts gewesen?", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Aktuell seien angesichts des immer wieder kräftigen Auf und Abs starke Nerven nötig.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem die Papiere der Deutschen Telekom im Fokus der Anleger. Der Konzern verkündete neue mittelfristige Geschäftsziele und bestätigte Pläne für eine Anteilserhöhung an der Tochter T-Mobile.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag fester.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 34.082,11 Zählern in den Feierabend. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zulegen und schloss 1,77 Prozent fester bei 13.535,74 Zählern.

Die Wall Street hat sich am Donnerstag etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Die Anleger konzentrierten sich auf erfreuliche Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Dort sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter und erreichte das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise. Mit Blick auf die Inflations- und Zinsentwicklung aber bleibt die Nervosität der Anleger hoch.

Erhofft klare Signale seitens der US-Notenbank (Fed) aus dem Protokoll ihrer jüngsten Sitzung waren derweil im späten Handel am Mittwoch ausgeblieben. Die Devisenmarktexperten der Commerzbank kommentierten die Signale in Anlehnung an den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill: "Dies ist nicht das Ende der ultra-expansiven Fed-Politik. Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber es ist der Anfang der Diskussion über den Anfang vom Ende."

ASIEN

Am Freitag geht es für die Indizes in Fernost in verschiedene Richtungen.

In Tokio legt der Nikkei um 0,78 Prozent auf 28.317,94 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite um 0,43 Prozent auf 3.491,78 Einheiten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng mit minus 0,07 Prozent bei 28.430,95 Zählern wenig verändert.

