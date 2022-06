ATX könnte fester starten -- DAX vorbörslich weiter auf Stabilisierungskurs -- Asiens Börsen freundlich

Am heimischen Aktienmarkt fehlen am Dienstag deutliche Impulse. Der DAX wird voraussichtlich mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Grüne Vorzeichen werde aus von den Börsen aus Asien gemeldet.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt könnte am Dienstag fester starten.

Der ATX schloss am Vortag mit einem Plus von 1,46 Prozent auf 3.055,79 Zähler.

Impulse gibt es am Dienstag zunächst nur wenige, da die US-Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen blieben und der Handel in Asien mehrheitlich ruhig verläuft.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte der Stabilisierungskurs auch am Dienstag weiter gehen.

So startete der DAX hatte am Montag bei 13.265,60 Punkten, was einem Anstieg von 1,06 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht.

Am Ende der vergangenen Woche hatte der Dax die Marke von 13 000 Punkten nur knapp gehalten, nachdem er von seinem Monatshoch bei 14.709 Punkten über zehn Prozent verloren hatte. Hauptthema bleibt die immense Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen. An der Wall Street wurde tags zuvor feiertagesbedingt nicht gehandelt, und entsprechend ruhig sei der Handel in Asien, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Mit tendenziell steigenden Kursen habe man sich aber dem positiven Trend in Europa sowie der elektronisch gehandelten US-Futures angeschlossen.

WALL STREET

An der Wall Street findet am Montag feiertagsbedingt (Juneteenth) kein Handel statt.

Zuletzt war der Dow Jones vor dem Wochenende kaum vom Fleck gekommen und rutschte zum Sitzungsende am Freitag um 0,13 Prozent auf 29'888,78 Punkte ab. Mit dem NASDAQ Composite ging es hingegen deutlich bergauf. Er verbesserte sich letztlich um 1,43 Prozent auf 10'798,35 Zähler.

ASIEN

Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei einen Gewinn von 2,23 Prozent bei 26.345,00 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,18 Prozent auf 3.321,24 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong zieht um 1,43 Prozent auf 21.466,03 Zähler an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX