ATX und DAX vor Stabilisierung -- Märkte in Asien geben nach

Sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex dürften mit einem kleinen Plus in den Dienstagshandel starten. Überwiegend mit Kursverlusten zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Dienstag - in Shanghai wird heute allerdings nicht gehandelt.

AUSTRIA

Am Dienstag dürfte es an der Wiener Börse freundlich zugehen.

Der ATX wird etwas höher erwartet.

Tags zuvor hatten insbesondere Sorgen um China Evergrande die Märkte unter Druck gesetzt. Investmentmanager Richard Bernstein von der gleichnamigen Anlageberatung glaubt jedoch nicht, dass sich die Evergrande-Krise zur China-Krise auswächst. Er geht davon aus, dass Gläubiger im Land Staatshilfen erhalten, gegen Evergrande selbst allerdings hart vorgegangen wird. Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK wertete die Evergrande-Sorgen als den Tropfen, der das Fass zunächst zum Überlaufen gebracht habe. Die Nerven der Anleger seien ohnehin zunehmend angespannt worden, was die Konjunkturaussichten anbelangt.

DEUTSCHLAND

Nach dem Rückschlag am Montag wird der deutsche Leitindex stabilisiert erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn zeichnet sich am Dienstag im DAX eine gewisse Stabilisierung ab. Sorgen vor einer Ausweitung der Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hatten den Index tags zuvor zwischenzeitlich mit 15.019 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mai gedrückt. Erschwerend kam hinzu, dass sich kurz vor geldpolitischen Signalen der US-Notenbank kaum Käufer aus der Deckung wagten. Was am Montagmorgen mit Verlusten in Hongkong begonnen hatte, setze sich bis abends an der Wall Street fort.

WALL STREET

Zu Beginn der neuen Woche verloren die US-Aktienmärkte deutlich an Boden.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust und baut diesen im weiteren Handelsverlauf kräftig aus. Letztlich beendete er den Tag 1,78 Prozent schwächer bei 33.970,53 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss 2,19 Prozent tiefer bei 14.713,90 Zählern, nachdem er schon zum Start deutlich verloren hatte.

Börsianer verwiesen unter anderem auf die Angst der Anleger vor dem kriselnden chinesischen Immobiliensektor angesichts der Schieflage von Evergrande. Der angeschlagene Konzern muss frisches Geld auftreiben, um Banken, Zulieferer und Anleihegläubiger zu bezahlen. Anleger befürchten einen Zahlungsausfall. Die Probleme haben sich laut Beobachtern für Evergrande in den letzten Monaten verschärft, weil Peking strengere Regeln für den hoch verschuldeten Immobiliensektor des Landes durchsetzt.

Darüber hinaus befürchten die Anleger nicht nur eine baldige Abkehr von der lockeren US-Geldpolitik, sondern sehen sich auch mit Risiken konfrontiert, die sich aus der Ungewissheit über das Vier-Billionen-Dollar-Wirtschaftsprogramm von US-Präsident Joe Biden sowie aus der Notwendigkeit einer Anhebung oder Aussetzung der US-Schuldenobergrenze ergeben. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte, dass der US-Regierung im Oktober das Geld ausgehen wird, um ihre Rechnungen zu bezahlen, wenn die Obergrenze nicht angehoben wird, und warnte vor einer "wirtschaftlichen Katastrophe", wenn die Gesetzgeber nicht die notwendigen Schritte unternehmen.

ASIEN

Während Tokio am Dienstag unter Druck steht, geht es in Hongkong nur noch leicht bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei fällt derzeit um 1,73 Prozent zurück auf 29.973,15 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite bis Handelsende vergangenen Freitag doch noch 0,19 Prozent auf 3.613,97 Einheiten hinzu gewinnen. Hier ruht der Handel am Dienstag weiterhin. Der Hang Seng gibt um 0,36 Prozent nach auf 24.013,34 Punkte.

Während in Schanghai aufgrund eines Feiertages erneut kein Handel stattfindet, hat sich die Börse in Hongkong nach dem Absturz am Vortag auf ein 11-Monatstief stabilisiert.

Für die Aktie von China Evergrande geht es nach dem Kurseinbruch um 10,2 Prozent am Montag um weitere 3,5 Prozent abwärts. Dem chinesischen Immobilienkonzern droht weiter die Zahlungsunfähigkeit. Es bestehe die Möglichkeit, dass das Unternehmen seine Schulden nicht begleichen könne, was das Anleger-Vertrauen in den chinesischen Immobiliensektor erschüttern dürfte, so S&P Global Ratings. Die negativen Auswirkungen auf die chinesischen Banken dürften jedoch gedämpft sein, da sie in der Lage sein dürften, einen Ausfall von Evergrande ohne grössere Störungen zu verkraften, so die Analysten. Evergrande sei im Verhältnis zu den Gesamtkrediten der chinesischen Banken klein. Das direkte Engagement des Bankensektors bei Evergrande scheine zudem gut verteilt zu sein.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX