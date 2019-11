ATX tiefrot -- DAX startet im Minus -- Börsen in Fernost mit Verlusten: Hang Seng knickt ein

Handelsstreit verunsichert: Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt übernehmen die Bären. Für die asiatischen Indizes geht es am Donnerstag nach unten.

AUSTRIA

An der Wiener Börse kommt es am Donnerstag zu starken Abgaben.

Der Leitindex ATX zeigt sich kurz nach dem Handelsstart mit roten Vorzeichen mit zeitweise über 1 Prozent im Minus bei um die 3.1180 Punkte.

"Die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung des Handelsstreits verflüchtigen sich", so ein Händler. Laut Medienberichten ist ein so genannter Phase-1-Deal zwischen den USA und China möglicherweise erst im kommenden Jahr zu erwarten. Marktteilnehmer fürchten auch, dass die Beziehung der beiden Großmächte und damit auch die Handelsgespräche zunehmend unter der Entwicklung in Hongkong leiden. Der US-Kongress hat sich nun mit zwei Gesetzentwürfen auf die Seite der Demokratie-Bewegung und damit gegen die offensichtlich von Peking gesteuerte Exekutive der Stadt gestellt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit roten Vorzeichen am Donnerstag.

Der DAX eröffnet 0,57 Prozent im Minus bei 13.083,00 Punkten.

Das Hin und Her im Handelsstreit zwischen den USA und China scheint die Anleger allmählich zu zermürben. Am Vorabend hatten Meldungen die Runde gemacht, ein erstes Teilabkommen zwischen den beiden Großmächten im Handelsstreit werde möglicherweise nicht mehr in diesem Jahr erfolgen. Später kamen aus China wiederum vorsichtige optimistische Töne.

WALL STREET

Die Stimmung an den US-Börsen ist zur Wochenmitte eingetrübt.

Der Dow Jones schloss am Mittwoch auf rotem Terrain und ging 0,41 Prozent schwächer bei 27.819,28 Zählern aus dem Tag. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies am Mittwoch ebenfalls ein Minus aus und verabschiedete sich 0,51 Prozent schwächer bei 8.526,73 Indexpunkten.

Nach der deutlichen Trendumkehr im Verlauf am Dienstag war die Stimmung angeschlagen, zumal angesichts der aufgelaufenen Gewinne der Markt anfällig für Rücksetzer ist. Fundamentaler Hauptgrund ist die wieder gestiegene Skepsis, ob die Gespräche zwischen China und den USA zum Handelskonflikt zu einem Ergebnis führen. Damit sind die Pläne der US-Regierung gefährdet, noch in diesem Jahr zu einem begrenzten "Phase-eins"-Abkommen zu gelangen.

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump nochmals mit den anstehenden Zollerhöhungen gedroht. Ab Mitte Dezember sollen sie in Kraft treten, sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen. Das Verhandlungsklima dürfte sich auch mit den jüngsten Initiativen im US-Kongress verschlechtern. Nach dem US-Abgeordnetenhaus hat auch der Senat einstimmig einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong verabschiedet. Das wird in Peking nicht gerne gehört.

Am Abend richteten sich die Blicke auf die US-Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed veröffentlichte die Mitschrift zu ihrer jüngsten Zinssitzung und hat erneut Signale für eine Zinspause gegeben. Allerdings würden immer noch viele Mitglieder "hohe Abwärtsrisiken" für den wirtschaftlichen Ausblick sehen.

ASIEN

In Asien geht es am Donnerstag weiter abwärts.

Der Nikkei in Japan sinkt gegen 07:15 Uhr MEZ 0,45 Prozent auf 23.043,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,30 Prozent tiefer bei 2.902,34 Zählern. In Hongkong ist die Stimmung noch trüber: Hier verliert der Hang Seng 1,60 Prozent auf 26.458,24 Einheiten.

Hoffnungen auf eine kurzfristige Einigung im US-chinesischen Handelsstreit würden weiter ausgepreist, heißt es. Laut Berichten kommt ein "Phase-Eins-Handelsabkommen" möglicherweise im laufenden Jahr nicht mehr zustande. Peking beharre offenbar auf einer Aufhebung von US-Importzöllen, während die US-Regierung mit eigenen Forderungen kontere, heißt es.

Inmitten der angespannten Lage in Hongkong hat der US-Kongress nun zwei Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der dortigen Demokratiebewegung beschlossen. "Asien ist die ganze Woche über nervös wegen des Standes der Handelsgespräche. Ausgerechnet die Aktien außerhalb Chinas haben sich unterdurchschnittlich entwickelt", sagt Marktstratege Jeffrey Halley von Oanda.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa